Ja, die API von Meltwater bietet flexible Möglichkeiten, Daten in Ihre interne Dateninfrastruktur zu integrieren – sei es in ein Cloud-Data-Warehouse, einen Data Lake oder eine individuelle Analyseumgebung. Die zwei gängigsten Methoden sind geplante Exporte und Echtzeit-Datenströme. Beide ermöglichen den Zugriff auf globale Earned- und Social Media-Daten von Meltwater in strukturierten Formaten, die sich nahtlos in bestehende Datenworkflows integrieren lassen. Die vollständige Dokumentation finden Sie unter developer.meltwater.com.