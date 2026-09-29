Integrationen & API
Binden Sie Meltwater-Daten in Ihre bestehende Systeme ein
Bringen Sie Medien- und Social Media-Daten direkt in die Programme, mit denen Ihr Unternehmen täglich arbeitet. Verbinden Sie Meltwater mit Slack, Microsoft Teams, Reporting-Systemen, CRM-Lösungen oder Data Warehouses. So erhalten die richtigen Personen die benötigten Informationen, ohne ständig zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.
Wenn PR-Daten im ganzen Unternehmen gebraucht werden
Dashboards geben PR-Teams einen guten Überblick. Andere Abteilungen arbeiten jedoch häufig in eigenen Systemen. Mit den Integrationen von Meltwater können Sie relevante Daten dort bereitstellen, wo Geschäftsführung, Marketing, Vertrieb und weitere Teams ihre Entscheidungen treffen.
Teams müssen heute:
Regelmäßige Berichte für Geschäftsführung und Vorstand erstellen
Stellen Sie aktuelle Ergebnisse für Management-Berichte bereit, ohne Daten jedes Mal manuell exportieren und neu aufbereiten zu müssen.
PR-Daten mit Unternehmenskennzahlen verbinden
Führen Sie Medien- und Social Media-Daten mit Zahlen aus Marketing, Vertrieb oder anderen Geschäftsbereichen zusammen. Dadurch wird besser sichtbar, wie Kommunikation und Geschäftsentwicklung zusammenhängen.
Eine gemeinsame Datengrundlage schaffen
Stellen Sie sicher, dass alle Teams und Abteilungen mit denselben Zahlen und Definitionen arbeiten. Das vermeidet widersprüchliche Berichte und unnötige Abstimmungen.
Zentrale Übersichten bereitstellen
Zeigen Sie die wichtigsten Kennzahlen aus Kommunikation und Unternehmen in einer gemeinsamen Ansicht. So können Verantwortliche Entwicklungen schneller einordnen.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Kollaboration & KI-Assistenten
Informationen dort bereitstellen, wo gearbeitet wird
Verbinden Sie Meltwater mit den Kommunikations- und Arbeitsprogrammen Ihres Unternehmens. Warnmeldungen, Zusammenfassungen und aktuelle Auswertungen erreichen Teams dadurch direkt in ihrem Arbeitsalltag.
Meltwater Agent für Slack
Erhalten und teilen Sie aktuelle Informationen aus Meltwater direkt in Slack. So bleiben Teams auf dem Laufenden, ohne auf zusätzliche E-Mails angewiesen zu sein oder Meldungen manuell weiterleiten zu müssen.
- Echtzeit Media Alerts direkt auf Slack erhalten
- Kampagnen-, Wettbewerber- oder Krisen-Alerts an passende Kanäle weiterleiten
- Fragen zu aktuellen Entwicklungen stellen und Ergebnisse teilen, ohne Slack zu verlassen
- Geschäftsführung und weitere Beteiligte informieren, ohne für jede Person einen eigenen Plattformzugang einzurichten
Meltwater Agent für Microsoft
Nutzen Sie Meltwater in Microsoft Teams und Microsoft 365 Copilot. So können Mitarbeitende Informationen zur Berichterstattung direkt in ihren gewohnten Arbeitsprogrammen abrufen, besprechen und weiterverwenden.
- Schnelle Antworten und tägliche News-Briefings direkt in Teams erhalten
- Tägliche oder regelmäßige Zusammenfassungen bereitstellen
- Media Insights direkt innerhalb der passenden Teams-Kanäle teilen
- Informationen aus Meltwater in bestehende Arbeitsabläufe einbeziehen
Meltwater-Daten in KI-Assistenten mit MCP nutzen
Verbinden Sie unterstützte KI-Assistenten wie ChatGPT oder Claude mit Meltwater. Mitarbeitende können dann Fragen in Alltagssprache stellen und erhalten Antworten auf Grundlage der in Meltwater verfügbaren Medien- und Social-Media-Daten. Die verwendeten Quellen werden angegeben und können überprüft werden.
Die Verbindung erfolgt über das Model Context Protocol (MCP). Dabei handelt es sich um einen technischen Standard, über den KI-Assistenten sicher auf freigegebene Daten zugreifen können
- Fragen Sie, wie sich die Berichterstattung über Ihre Organisation verändert hat, welche Themen besonders viel Aufmerksamkeit erhalten oder wie Wettbewerber wahrgenommen werden.
- Lassen Sie Tonalität, Themen und Veränderungen in der Berichterstattung untersuchen, ohne dafür zunächst einen eigenen Bericht anlegen zu müssen.
- Erstellen Sie auf Grundlage der Auswertung einen ersten Entwurf für eine Management-Zusammenfassung, ein Briefing oder einen Kommunikationsbeitrag.
- Die Antworten beziehen nur die Daten ein, auf die Ihr Meltwater-Zugang zugreifen darf. Die zugrunde liegenden Meldungen und Beiträge werden angegeben, damit Ihr Team die Ergebnisse nachvollziehen kann.
- Die Verbindung erfolgt über Ihr Meltwater-Konto. Separate API-Schlüssel müssen nicht von den einzelnen Nutzern eingerichtet oder verwaltet werden.
Reporting & Datenintegrationen
Meltwater mit Ihren Reporting-Systemen verbinden
Nutzen Sie Daten aus Meltwater in Ihren bestehenden Berichts-, Analyse- und Unternehmenssystemen. So können Sie PR-Ergebnisse mit weiteren Kennzahlen verbinden und wiederkehrende Abläufe automatisieren.
Integrationen
Aktionen
Integrationen
Business Intelligence & Reporting
Power BI, Domo, Looker
Aktionen
Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Übersichten, verbinden Sie Meltwater-Daten mit Unternehmenskennzahlen und aktualisieren Sie Management-Berichte automatisch.
Integrationen
CRM- & Vertriebsprozesse
Salesforce, interne CRM-Systeme
Aktionen
Stellen Sie relevante Medien- und Social-Media-Signale im CRM bereit. So sehen Vertrieb und Kundenbetreuung, ob aktuelle Berichterstattung oder öffentliche Reaktionen ihre Arbeit beeinflussen.
Integrationen
Data Warehouses & erweiterte Analysen
Enterprise Data Warehouses, interne Data Lakes, kundenspezifische Analyseumgebungen
Aktionen
Führen Sie Meltwater-Daten mit internen Kennzahlen zusammen. Dadurch können Sie langfristige Entwicklungen untersuchen, zentrale Berichte erstellen und eigene Auswertungsmodelle nutzen.
Integrationen
Datenübertragung in Echtzeit
Sichere Webhooks, strukturierte JSON-Daten und laufende Aktualisierungen
Aktionen
Übertragen Sie neue Erwähnungen direkt in Ihre Systeme. So pflegen Sie aktuelle Übersichten, erkennen ungewöhnliche Ausschläge und reagieren schneller auf wichtige Entwicklungen.
Integrationen
API-Zugang
Erwähnungen suchen und exportieren, aktuelle und historische Daten abrufen, Suchaufträge und Tags verwalten sowie eigene oder externe Inhalte einbinden
Aktionen
Passen Sie die Nutzung von Meltwater-Daten an Ihre technischen Anforderungen an – von einzelnen automatisierten Aufgaben bis zu umfangreichen unternehmenseigenen Lösungen.
Integrationen
KI-Assistenten über MCP
ChatGPT, Claude und andere KI-Assistenten, die das Model Context Protocol unterstützen
Aktionen
Stellen Sie Meltwater-Daten in unterstützten KI-Assistenten bereit. Mitarbeitende können Fragen stellen, Berichterstattung beobachten und Auswertungen abrufen, ohne eine technische Abfragesprache verwenden zu müssen.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Von PR-Daten zu besseren Entscheidungen
Wenn Informationen aus Meltwater direkt in Ihre Reporting- und Arbeitssysteme einfließen, können sie im gesamten Unternehmen genutzt werden. Das spart manuelle Arbeit, verkürzt Abstimmungen und hilft Verantwortlichen, Entwicklungen schneller einzuordnen.
Management-Reporting
Kombinieren Sie Media-Performance mit Umsatz- und Marketingkennzahlen in einer gemeinsamen Single Source of Truth, der Führungskräfte vertrauen können.
Schneller reagieren
Senden Sie Hinweise zu ungewöhnlich vielen Erwähnungen, Veränderungen der Tonalität oder besonders reichweitenstarken Beiträgen direkt an die zuständigen Personen in Slack oder Microsoft Teams.
Alle beteiligten Teams auf demselben Stand
Geben Sie Kommunikation, Marketing, Vertrieb und Management Zugriff auf dieselben Informationen. Manuelle Exporte und mehrfach erstellte Berichte werden dadurch reduziert.
Maßnahmen nachvollziehbar priorisieren
Nutzen Sie aktuelle Daten, um Themen, Budgets und Reaktionen auf Wettbewerber besser zu priorisieren. Dabei bleibt erkennbar, auf welchen Meldungen und Entwicklungen die Entscheidung beruht.
Verbinden Sie Meltwater mit Ihren bestehenden Systemen
Erfahren Sie, wie Sie Meltwater-Daten in Ihre Reportingsysteme einbinden. Wir zeigen Ihnen anhand Ihrer Anforderungen, welche Integrationen geeignet sind und wie sich manuelle Arbeit reduzieren lässt.
Häufige Fragen zu Intergrationen & API
Ja, Nutzer können Meltwater in Salesforce integrieren, sofern in Ihrem Salesforce-Account die erforderlichen Berechtigungen für eine erfolgreiche Verbindung aktiviert sind. Je nach Setup müssen in Ihrer Salesforce-Umgebung zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden, um die entsprechenden Berechtigungen zu gewähren.
Ja, API-Kunden können den Power BI Connector von Meltwater nutzen, um Earned-Media-Content und -Kennzahlen sowie eigene Social Media-Kennzahlen in Ihre Workbooks zu integrieren.
Ja, es steht ein API-Zugriff zur Verfügung, der eine Reihe hochwertiger Funktionen bietet. Auf der Übersichtsseite finden Sie zu jeder Funktion Links zu Anleitungen für die ersten Schritte. Listening: Exportieren, streamen und analysieren Sie Erwähnungen in Nachrichten und Social Media. Social Analytics: Erfassen Sie Inhalte und Analysen aus Ihren eigenen Social Media-Accounts, die Sie mit Meltwater verknüpft haben. Integrationen: Verknüpfen Sie die Meltwater-API mit gängigen BI-Tools. Analysten, die Daten manuell über die API exportieren möchten, finden weitere Informationen im Export Console-Guide.
Ja. In den meisten Meltwater-Paketen ist „API Foundations“ enthalten. Für Teams, die ein größeres Datenvolumen, höhere Aufruflimits oder erweiterte Funktionen wie Datenströme und „Bring Your Own Cloud“ (BYOC) benötigen, stehen zusätzliche API-Stufen zur Verfügung.
Ja, durch die Integration von Slack in die Meltwater-Plattform erhalten Teams automatisierte, KI-gestützte Alerts direkt in Slack. Dank der kollaborativen Ausrichtung von Slack können sie rasch auf Marktentwicklungen reagieren, die zuständigen internen Abteilungen zeitnah benachrichtigen und anhand aussagekräftiger Erkenntnisse fundiertere Entscheidungen treffen.
Über einen in Meltwater konfigurierten generischen Webhook und einen entsprechenden „Zap“ in Zapier können Smart Alerts an Zapier gesendet werden. Über Zapier lassen sich diese Benachrichtigungen anschließend mithilfe von Zapier-Aktionen an zahlreiche Plattformen wie Discord, Google Chat oder Trello weiterleiten.
Ja, die API von Meltwater bietet flexible Möglichkeiten, Daten in Ihre interne Dateninfrastruktur zu integrieren – sei es in ein Cloud-Data-Warehouse, einen Data Lake oder eine individuelle Analyseumgebung. Die zwei gängigsten Methoden sind geplante Exporte und Echtzeit-Datenströme. Beide ermöglichen den Zugriff auf globale Earned- und Social Media-Daten von Meltwater in strukturierten Formaten, die sich nahtlos in bestehende Datenworkflows integrieren lassen. Die vollständige Dokumentation finden Sie unter developer.meltwater.com.
Meltwater MCP (Model Context Protocol) verbindet KI-Assistenten wie Claude und ChatGPT mit Meltwater. So kann Ihr Team direkt in den bereits genutzten KI-Tools Fragen in natürlicher Sprache stellen, die Berichterstattung beobachten und Analysen abrufen. Die Antworten basieren auf Meltwaters vertrauenswürdiger globaler Medienabdeckung und enthalten Quellenangaben. Die Anmeldung erfolgt über Ihr Meltwater-Konto, sodass Sie keine API-Schlüssel verwalten müssen. Meltwater unterstützt MCP seit 2025 nativ.
Beide Lösungen bringen Meltwater-Daten in Ihre eigene Arbeitsumgebung. Die Meltwater API richtet sich an Entwickler, die individuelle Integrationen und Datenpipelines programmieren. Meltwater MCP hingegen verbindet einen KI-Assistenten mit Meltwater, sodass alle Teammitglieder Fragen in natürlicher Sprache stellen können – ganz ohne Programmierkenntnisse. Viele Teams nutzen beide Lösungen.
Meltwater MCP funktioniert mit KI-Assistenten, die das Model Context Protocol unterstützen, darunter Claude und ChatGPT. Weitere KI-Assistenten werden nach und nach hinzukommen.