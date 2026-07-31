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The Economist

The Economist ist eine renommierte und vertrauenswürdige Quelle für fundierte Nachrichtenanalysen. Das Medium hilft mehr als einer Million Menschen dabei, das aktuelle Weltgeschehen besser einzuordnen. Um sein wichtigstes Ziel zu erreichen – die Leserschaft durch neue Abonnements strategisch zu vergrößern –, entschied sich das Team für Meltwater.
Capabilities
Social Listening & Analytics

Die Herausforderung

Daten effizient auswerten und aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen

Das Ziel von The Economist ist klar: Weltweit die richtigen Menschen zur richtigen Zeit mit den richtigen Inhalten zu erreichen. Angesichts der riesigen digitalen Medienlandschaft und der Geschwindigkeit, mit der sich Nachrichten und Diskussionen in sozialen Netzwerken entwickeln, ist das jedoch alles andere als einfach. Mehr als die Hälfte der Leserschaft nutzt die Inhalte digital – und die Online-Welt ist komplex.

Das Team von The Economist musste seine Zielgruppen besser verstehen, relevante Gespräche anstoßen und vorantreiben sowie den hohen Anforderungen eines rund um die Uhr laufenden Medienbetriebs gerecht werden – ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Eine Publikation wie The Economist steht für Glaubwürdigkeit, fundierte Analysen und Relevanz. Deshalb ist es mindestens genauso wichtig, Zusammenhänge zu verstehen und echten Mehrwert zu bieten, wie Redaktionsfristen einzuhalten. Das Team sammelte täglich neue und interessante Daten. Was jedoch fehlte, war eine zusätzliche Analyseebene, die einzelne Datenpunkte schnell und präzise miteinander verknüpft, daraus eine aussagekräftige Geschichte entwickelt und so zum Wachstum der Leserschaft beiträgt.

„Eine unserer größten Herausforderungen bestand darin, all diese Informationen in einer umfassenden und aufschlussreichen Präsentation zusammenzuführen. Sie sollte uns einen klaren Gesamtüberblick geben und gleichzeitig ermöglichen, einzelne Erkenntnisse genauer zu analysieren. Zuvor hatten wir zwar Zahlen, wussten aber nicht, was hinter ihnen steckte.“

Lauren Hackett, Senior Vice President Global Communications, The Economist

Die Lösung

Aus Daten werden wertvolle Zielgruppen-Insights

Die große Menge an verfügbaren Daten wurde auf konkrete Zielgruppen heruntergebrochen. So konnte The Economist seine Leserschaft genauer identifizieren und ein umfassendes Verständnis dafür entwickeln, wie sie sich verhält und auf bestimmte Inhalte reagiert.

„Wir haben eng mit dem Team zusammengearbeitet, um gezielte Kontaktlisten und Datenbanken aufzubauen. Dadurch verstehen wir nicht nur, welchen Einfluss unsere Marke insgesamt hat, sondern auch, ob wir damit tatsächlich unsere gewünschten Zielgruppen erreichen. Es geht darum, möglichst detailliert zu erkennen, wo wir die größte Wirkung erzielen können – denn genau dort können wir den größten Unterschied für unser Unternehmen machen.“ - Lauren Hackett, SVP, Global Communications.

Die richtigen Menschen mit relevanten Inhalten erreichen

Ein zentrales Ziel von The Economist ist es, weltweit die richtigen Menschen mit den für sie relevanten Inhalten zusammenzubringen. Für das Kommunikationsteam ist es daher entscheidend, den eigenen Communitys zuzuhören und ihre Interessen zu verstehen.

Nach Angaben des Teams arbeitete Meltwater „hervorragend und partnerschaftlich mit uns zusammen, um ein Format und eine Struktur zu entwickeln, die uns jeden Monat einen Überblick darüber geben, wie sich unsere Marke sowohl global als auch in den verschiedenen Märkten weltweit entwickelt.“

Dadurch erhält The Economist direkt nutzbare Erkenntnisse zu aktuellen Diskussionsthemen, einflussreichen Persönlichkeiten und der täglichen Medienberichterstattung. Wichtige Entscheidungen zur Content-Planung und -Distribution können somit auf einer belastbaren Datengrundlage getroffen werden.

„Das Reporting, das wir im Laufe der Zeit gemeinsam entwickelt haben, hilft uns dabei, unsere Chancen als Marketingverantwortliche zu erkennen – und zwar im weitesten Sinne. Indem wir uns ansehen, welche Themen öffentlich diskutiert werden und welche Themen im Zusammenhang mit The Economist und unserer Markenfamilie stehen, können wir besser planen und fundiertere Entscheidungen treffen.“

Lauren Hackett, Senior Vice President Global Communications, The Economist

Zusammenfassung

Mit Meltwater kann The Economist...

Mehr als 1,4 Millionen Abonnenten gezielt ansprechen

The Economist kann seine Leserschaft heute noch gezielter mit relevanten Inhalten versorgen. Das Medium zählt zu den größten weltweit und bietet neugierigen Menschen unabhängigen Journalismus.

Die tatsächliche Wirkung der Marke verstehen

Mithilfe von Lösungen wie Meltwater Explore und Social Echo erkennt The Economist genau, wo und bei welchen Zielgruppen die Marke Wirkung erzielt. Diese Erkenntnisse helfen dabei, die nächsten Schritte der Kommunikationsstrategie festzulegen, Abonnements zu messen und den Return on Investment nachzuweisen.

Aussagekräftige Marketing-, Medien- und Zielgruppen-Insights gewinnen

Das globale Kommunikationsteam muss die wichtigsten Märkte – Großbritannien und die USA – nahtlos beobachten können. Standortbezogene Analysen ermöglichen es, relevante Daten gezielt herauszufiltern und beide Märkte getrennt voneinander zu betrachten. Effizientes Reporting sorgt außerdem dafür, dass aussagekräftige Erkenntnisse jederzeit schnell verfügbar sind.

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