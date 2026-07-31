Die Herausforderung

Daten effizient auswerten und aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen

Das Ziel von The Economist ist klar: Weltweit die richtigen Menschen zur richtigen Zeit mit den richtigen Inhalten zu erreichen. Angesichts der riesigen digitalen Medienlandschaft und der Geschwindigkeit, mit der sich Nachrichten und Diskussionen in sozialen Netzwerken entwickeln, ist das jedoch alles andere als einfach. Mehr als die Hälfte der Leserschaft nutzt die Inhalte digital – und die Online-Welt ist komplex.

Das Team von The Economist musste seine Zielgruppen besser verstehen, relevante Gespräche anstoßen und vorantreiben sowie den hohen Anforderungen eines rund um die Uhr laufenden Medienbetriebs gerecht werden – ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Eine Publikation wie The Economist steht für Glaubwürdigkeit, fundierte Analysen und Relevanz. Deshalb ist es mindestens genauso wichtig, Zusammenhänge zu verstehen und echten Mehrwert zu bieten, wie Redaktionsfristen einzuhalten. Das Team sammelte täglich neue und interessante Daten. Was jedoch fehlte, war eine zusätzliche Analyseebene, die einzelne Datenpunkte schnell und präzise miteinander verknüpft, daraus eine aussagekräftige Geschichte entwickelt und so zum Wachstum der Leserschaft beiträgt.