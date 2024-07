Eine Erwähnung in der Presse kann eine großartige Sache sein, manchmal aber auch weniger gute Nachrichten beinhalten. So oder so, wenn Ihre Organisation in den Online-Medien, im Rundfunk oder in Podcasts erwähnt wird, sorgt Meltwater dafür, dass Sie sofort davon erfahren. So haben Sie den Vorteil, dass Sie umgehend auf jede Situation reagieren können.