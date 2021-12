Die Lösung

Wie hat die Verwendung von Meltwater YAPEAL geholfen, die Herausforderung zu meistern?

And Waar und Patrick Schöni schätzen die All-in-one Solution von Meltwater. Das Team nutzt Meltwater seit Beginn des Markteintritts. So konnte vom ersten Tag an gemessen werden, was für Auswirkungen Kommunikationsmaßnahmen auf den Markt haben.

Die folgenden positiven Auswirkungen der Nutzung von Meltwater sind besonders hervorzuheben:

- Das Team hat jederzeit den kompletten Überblick über das Gesamtbild

- Die Auswirkungen der Kommunikationsaktivitäten werden einfach gemessen

- Kommunikation mit den Medien und der Community erfolgt zielgerichteter