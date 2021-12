Die Herausforderung

Globale Präsenz mit Social Analytics verfolgen

Die Google Cloud Plattform ist ein sehr beliebter Dienst mit internationaler Reichweite, der dementsprechend in vielen Ländern und Sprachen erwähnt wird. Als Katie Miller die Social Media Strategie der Marke definieren musste, benötigte sie ein Instrument, mit dem diese Erwähnungen und Gespräche in sozialen Netzwerken analysiert und gemessen werden konnten. Katie entschied sich im Jahr 2014 für Meltwater Social, um die Online-Präsenz der Google Cloud Plattform besser zu verstehen. Unsere Social Media Monitoring Plattform hilft Katie und ihrem Team seitdem, Insights zu bekommen, die nicht ohne Weiteres aus Social Media Plattformen gezogen werden können. Über die Meltwater Social API können all diese Daten zusätzlich in ihre internenDashboards integriert werden.