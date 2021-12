Die Herausforderung

Mehr mediale Aufmerksamkeit zum generischen Thema "Wein" generieren

Das Deutsche Weininstitut (DWI) ist die zentrale Kommunikations- und Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft.

Kernaufgabe des DWI ist, die Qualität und den Absatz von Weinen aus den 13 deutschen Anbaugebieten durch wettbewerbsneutrale Marketingmaßnahmen im In- und Ausland zu fördern. Hierzu zählen im wesentlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Durchführung von Informationskampagnen inklusive entsprechender Veranstaltungen, die Beteiligung an nationalen und internationalen Messen sowie die Organisation von Weinpräsentationen und Veranstaltungen gemeinsam mit deutschen Erzeugern in aller Welt. Frank Schulz hat es sich als Abteilungsleiter der Kommunikation des Deutschen Weininstituts zur Aufgabe gemacht, die mediale Reichweite des generischen Themas "deutsche Weine" spürbar zu erhöhen sowie das Image des Produkts zu modernisieren.

Dafür benötigt er ein Instrument, das ihm einen schnellen Überblick über die Nachrichtenlage innerhalb seiner Branche geben, die Ergebnisse seiner Arbeit messbar machen kann, und es ihm ermöglicht, direkt mit seiner Zielgruppe zu interagieren.

Frank Schulz nutzt die Meltwater Media Intelligence Plattform deshalb seit 2011, um mehr Buzz um das Thema "deutsche Weine" zu generieren. Unsere Media Monitoring Plattform hilft Frank Schulz und seinem Team seitdem dabei, seinem Ziel immer näher zu kommen und die Kommunikationsarbeit auf ein neues Level zu bringen.