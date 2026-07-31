Die Spike-Erkennung identifiziert automatisch ungewöhnliche Anstiege bei Erwähnungen oder Veränderungen der Stimmung. KI analysiert die Quellen, Keywords und Themen, die diese Entwicklung auslösen, sodass Sie die Ursache schnell erkennen. Über die interaktiven Analysen können Sie nachvollziehen, ob ein bestimmter Artikel, ein Medium oder ein Thema den Ausschlag gegeben hat. So reagieren Sie frühzeitig auf potenzielle Risiken oder nutzen positive Entwicklungen, bevor sie ihren Höhepunkt erreichen.