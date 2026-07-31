Das sagen unsere Kunden
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt mit einer hohen Datenqualität, umfassendem Datenzugang und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Kein anderes Tool bietet aus meiner Sicht die Flexibilität, die Meltwater bietet.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Media-Daten und Consumer Insights in jede Geschäftsentscheidung einfließen zu lassen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren auf unserem Weg zu einer kundenorientierten Organisation.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt mit einer hohen Datenqualität, umfassendem Datenzugang und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Kein anderes Tool bietet aus meiner Sicht die Flexibilität, die Meltwater bietet.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Media-Daten und Consumer Insights in jede Geschäftsentscheidung einfließen zu lassen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren auf unserem Weg zu einer kundenorientierten Organisation.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Treffen Sie strategische Entscheidungen auf Basis von Daten.
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Häufige Fragen zu Media Intelligence
Ja. Der KI-Suchassistent hilft Ihnen ganz ohne Kenntnisse der Booleschen Suche dabei, Suchanfragen zu erstellen, zu optimieren und sogar zu übersetzen. Beschreiben Sie einfach, wonach Sie suchen, und die KI erstellt automatisch eine strukturierte Suchanfrage auf Basis Ihrer Kriterien. Zusätzlich ergänzt sie passende Keywords und verwandte Begriffe, damit Ihre Medienbeobachtung möglichst umfassend ist. Sie können die Suchanfrage jederzeit anpassen, erweitern oder verfeinern.
Die Spike-Erkennung identifiziert automatisch ungewöhnliche Anstiege bei Erwähnungen oder Veränderungen der Stimmung. KI analysiert die Quellen, Keywords und Themen, die diese Entwicklung auslösen, sodass Sie die Ursache schnell erkennen. Über die interaktiven Analysen können Sie nachvollziehen, ob ein bestimmter Artikel, ein Medium oder ein Thema den Ausschlag gegeben hat. So reagieren Sie frühzeitig auf potenzielle Risiken oder nutzen positive Entwicklungen, bevor sie ihren Höhepunkt erreichen.
Mit Meltwater greifen Sie auf mehr als zehn Jahre historische Nachrichtendaten sowie auf 15 Monate historische Social Media-Daten zu. So lassen sich frühere Medienberichterstattung analysieren, langfristige Trends erkennen und aktuelle Ergebnisse mit vergangenen Zeiträumen vergleichen. Individuelle Zeiträume ermöglichen präzise Auswertungen für Jahresvergleiche, Reputationsanalysen und strategische Berichte. Der umfangreiche Datenbestand liefert den notwendigen Kontext, um die Entwicklung von Themen und öffentlichen Narrativen über einen langen Zeitraum hinweg nachzuvollziehen.