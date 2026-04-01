Fitness Apps KI-Sichtbarkeits-Index

Die Sprache, die LLMs in ihren Antworten auf die Frage „Was sind die effektivsten Fitness-Apps, um fit zu werden?“ verwendet haben, zeigt, wie sie Effektivität sehen: Sie priorisierten Kraftaufbau, Trainingsansatz und Fortschrittskontrolle. Zum Beispiel kam das Keyword „Strength" (75 % Sichtbarkeit) öfter vor als andere Begriffe im Zusammenhang mit Effektivität. Begriffe wie „Stamina“ oder „Endurance“ (Ausdauer) tauchten erst gar nicht auf. „Equipment“ (Ausrüstung), ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Workouts, erreichte mit 45 % ebenfalls eine relativ hohe Sichtbarkeit. Schließlich tauchten auch Keywords wie „Progress“ (38 % Sichtbarkeit) auf, die sich allgemeiner auf den Fortschritt beziehen. Gemeinsam betrachtet zeigen die Top-Keywords, wie LLM-Modelle die Effektivität von Fitness-Apps mit Kraft in Verbindung bringen. Was aber, wenn der Nutzer bei der Suche nach der besten Fitness-App andere Kriterien, wie beispielsweise Effizienz, vor Augen hat? Um zu verstehen, wie sich die LLM-Empfehlungen mit veränderter Nutzerintention ändern, haben wir die Antworten auf die Frage „Was sind die besten Fitness-Apps für kurze Workouts?“ analysiert. Unsere GenAI Lens Analyse hat FitOn mit einem Sichtbarkeitswert von 76 % in LLM-Empfehlungen als Top-Marke für Fitness-Apps für schnelle Workouts ermittelt. NTC war mit einem durchschnittlichen Sichtbarkeitswert von 53 % die zweitplatzierte Fitness-App für schnelle Workouts. Die beste Fitness-App in Sachen Effektivität, Strava – bei vielen Nutzern beliebt, um ihre langen Läufe zu dokumentieren – rutschte verständlicherweise mit nur 10 % Sichtbarkeit auf Platz 35 ab. Im Gegensatz zu den LLM-Empfehlungen für effektive Fitness-Apps war „Ausrüstung“ (185 Erwähnungen) das häufigste Keyword in den Antworten auf unsere Frage nach schnellen Workouts. „Strength“ (Kraft – 128 Erwähnungen) fiel hingegen hinter „quick routines“ (schnelle Trainingseinheiten – 169 Erwähnungen) auf den dritten Platz zurück. Fazit: Die Nutzerintention beeinflusst, wie LLMs Marken empfehlen und beschreiben. Marketingverantwortliche müssen also verstehen, wie LLMs ihre Marke im Allgemeinen und in Bezug auf bestimmte Kundenbedürfnisse darstellen. Mit Tools wie GenAI Lens können Variationen von Prompts und Antworten in großem Umfang beobachtet werden. So erhaltet ihr einen dynamischen Überblick über die LLM-Präsenz eurer Marke. Wie stark variieren Fitness-App-Empfehlungen zwischen verschiedenen LLMs wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity? Produkt Anthropic Claude ChatGPT Deepseek Google AI Mode Google AI Overviews Google Gemini Meta Llama Perplexity xAI Grok Strava 76 94 99 69 96 17 83 54 86 Nike Training Club 51 67 94 31 46 57 84 65 76 MyFitnessPal 85 93 100 41 24 35 83 22 84 Fitbod 50 95 80 59 99 51 0 75 34 Peloton App 15 64 85 38 73 16 0 19 57 Centr 41 24 88 49 42 16 0 0 53 Apple Watch 32 67 47 26 14 0 0 24 98 FitOn 0 78 67 12 84 17 0 0 30 NTC 34 42 0 74 79 0 0 21 29 Future 27 19 36 59 53 16 0 12 48 Daten von Meltwater GenAI Lens basierend auf Antworten auf die Frage „Was sind die besten Fitness-Apps, um fit zu werden?“ zwischen dem 24. Dezember 2025 und dem 7. Januar 2026 Unsere GenAI Lens Analyse hat gezeigt, dass die Sichtbarkeit von Fitness-Apps zwischen den verschiedenen LLM-Modellen erheblich variiert. In den KI-generierten Empfehlungen für effektive Fitness-Apps war Strava mit einem Sichtbarkeitswert von insgesamt 77 % die durchgängig sichtbarste Marke. Allerdings sank dieser Wert bei Google Gemini auf lediglich 17 % und stieg bei Google AI Overviews auf bis zu 99 %. Fitbod (bei der allgemeinen Sichtbarkeit auf Platz drei) hat bei ChatGPT und Google AI Overviews, zwei wichtigen Plattformen für viele Konsumgütermarken, besser abgeschnitten als jede andere App. Interessant ist auch, dass die meisten Marken, die in den Antworten der führenden LLMs auftauchten, bei Meta Llama nicht zu finden waren. Fazit: Hohe Sichtbarkeit in allen führenden LLMs ist zwar wünschenswert, doch durch die Feinabstimmung der Strategien für bestimmte Modelle können Marken ihre Zielgruppen effektiver erreichen. GenAI Lens schlüsselt die Sichtbarkeit nach Kanälen auf und unterstützt Marketingprofis so dabei, neue Chancen zu ergreifen und schnell umsetzbares Potenzial zu identifizieren. Welche Quellen beeinflussen Fitness-App-Empfehlungen in LLMs am meisten? # Source Mentions 1 Garage Gym Reviews 142 2 dieringe.com 55 3 youtube.com 44 4 reddit.com 42 Laut GenAI Lens war Garage Gym Reviews die meistzitierte Quelle in LLM-Empfehlungen für effektive Fitness-Apps. Der klare, website-weite Fokus auf vergleichende Fitness-Reviews hat die Seite zu einer besonders einflussreichen LLM-Quelle zum Thema Fitness-Apps gemacht. Zu den am häufigsten referenzierten URLs gehörten „best-workout-apps“ (88 Erwähnungen), „best-free-workout-apps“ (27 Erwähnungen) und „best-personal-training-apps“ (17 Erwähnungen). Das zeigt, wie stark KI-Modelle bei der Generierung von Empfehlungen auf autoritative Inhalte im Ranking- oder Vergleichsstil zurückgreifen. YouTube und Reddit belegten dank der ungefilterten Bewertungen von Gleichgesinnten, auf die sich LLMs stützen, die Plätze drei und vier. Der am häufigsten zitierte Reddit-Thread war beispielsweise „Was ist die beste automatisierte Trainings-App?“, der im Juni 2023 im Subreddit r/bodyweightfitness veröffentlicht wurde. Die 663 Interaktionen in dieser äußerst aktiven Community haben vermutlich dazu beigetragen, dass LLM-Modelle ihn trotz seines Alters als maßgebliche Quelle einstuften. Fazit: Nischen-Websites und digitale Communities mit hoher Autorität und starkem Engagement können einen überproportionalen Einfluss auf LLM-Empfehlungen haben. Gleichzeitig können Marken, die authentische Nutzerbewertungen prominent auf ihren eigenen Websites präsentieren, zu vertrauenswürdigen Quellen für generative KI-Modelle werden. Welche Faktoren entscheiden darüber, ob Fitnessmarken in LLM-Empfehlungen sichtbar werden? Unsere GenAI Lens Analyse von KI-Empfehlungen für Fitness-Apps enthüllt sowohl die dominierenden Marken als auch die Faktoren hinter ihrer Sichtbarkeit. Kurz zusammengefasst: Die Sichtbarkeit von Marken in LLM-Empfehlungen hängt sowohl von der Anzahl als auch von der Prävalenz der Markenerwähnungen ab .

. Achten Sie auf die Nutzerintention, die sich oft in subtilen sprachlichen Veränderungen zeigt. Sie liefert ein vollständigeres Bild davon, wie eine Marke entlang der „Prompt Journey“ wahrgenommen wird .

. Marken mit hoher Sichtbarkeit in einem LLM können in einem anderen komplett fehlen. Wer die Unterschiede in den Antworten verschiedener Modelle versteht, kann Strategien entwickeln, die Zielgruppen genau am richtigen Ort erreichen .

. LLMs greifen sowohl auf Expertenwissen als auch auf Community-Content zurück, selbst wenn diese schon älter sind. Besonders wichtig sind vergleichende Inhalte wie Rankings und nutzergenerierte Inhalte (UGC) wie beispielsweise Sternebewertungen. LLM-Empfehlungen sind ein wichtiger Bestandteil des Shopping-Erlebnisses für Käufer mit hoher Kaufabsicht. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Marken aus allen Consumer-Branchen diese Empfehlungen genau beobachten und analysieren. Ohne die richtigen Tools ist das jedoch kaum möglich. GenAI Lens unterstützt euch dabei, eure LLM-Sichtbarkeit besser zu verstehen und gezielt zu optimieren. Füllt das Formular am Ende dieses Beitrags aus, um einen ersten Einblick zu erhalten, wie diese Technologie eure LLM-Strategie unterstützen kann. FAQ: LLM Fitness-App-Empfehlungen Welche Fitness-Apps wurden Anfang 2026 von LLMs am häufigsten als besonders effektiv empfohlen? Laut den Daten von GenAI Lens belegte Strava mit einem Sichtbarkeitswert von 77 % den ersten Platz. MyFitnessPal, dessen App zwar häufiger erwähnt wurde, jedoch eine geringere Prävalenz aufwies, folgte mit 71 % auf Platz 2. Dahinter reihten sich Fitbod und Nike Training Club mit Prävalenzwerten von 61 % bzw. 55 % ein. Welche Workout-Qualitäten verbinden LLMs mit „effektiven“ Fitness-Apps? Eine GenAI Lens Analyse der LLM-Antworten auf die Frage „Was sind die effektivsten Fitness-Apps, um fit zu werden?“ ergab, dass „Strength“ (Kraft), gefolgt von „Workouts“, „Apps“, „Equipment“ (Ausrüstung) und „Progress“ (Fortschritt) am häufigsten erwähnt wurden. Wie ändern sich die LLM-Empfehlungen, wenn Nutzer stattdessen nach schnellen Workouts fragen? Meltwaters GenAI Lens Analyse zu der Frage „Welche sind die besten Fitness-Apps für schnelle Workouts?“ zeigt, wie schnell sich die KI-Empfehlungen bei einer Veränderung der Nutzerintention ändern. FitOn steht mit einem Sichtbarkeitswert von 76 % an erster Stelle, Nike Training Club folgt mit 53 % auf Platz zwei. Strava hingegen fällt mit nur 10 % Sichtbarkeit auf Platz 35 zurück, obwohl die App bei der Frage nach besonders effektiven Fitness-Apps am häufigsten empfohlen wird. Unterscheiden sich die KI-generierten Empfehlungen der einzelnen LLM-Modelle? Ja. Eine Analyse der Fitness-App-Empfehlungen mit Meltwater GenAI Lens hat ergeben, dass der Sichtbarkeitswert von Strava zwar insgesamt bei 77 % lag, aber zwischen 99 % bei Google AI Overviews und nur 17 % bei Google Gemini schwankte. Fitbod erreichte die höchste Sichtbarkeit bei ChatGPT und Google AI Overviews, während mehrere Top-Marken in den Antworten von Meta Llama komplett fehlten. Welche Quellen haben den größten Einfluss auf die Fitness-App-Empfehlungen von LLMs? Laut der mit Meltwater GenAI Lens durchgeführten Analyse der Fitness-App-Empfehlungen ist Garage Gym Reviews mit 88 Erwähnungen seiner Seite „best-workout-apps”, 27 Erwähnungen von „best-free-workout-apps” und 17 Erwähnungen von „best-personal-training-apps” die am häufigsten zitierte Quelle. Zu den weiteren Top-Quellen gehören PCMag, Wired, Tom’s Guide, YouTube und Reddit. Beeinflusst auch älterer Content die LLM-Empfehlungen? Ja. In der GenAI Lens Analyse von Meltwater zu Fitness-App-Empfehlungen erzielte der am häufigsten zitierte Reddit-Thread „Was ist die beste automatisierte Trainings-App?“ vom Juni 2023 insgesamt 663 Interaktionen im Subreddit r/bodyweightfitness. Obwohl er bereits über zwei Jahre alt ist, gilt der Thread dank seines Engagements und seiner Autorität in der Community als vertrauenswürdige LLM-Quelle. Können Websites von Marken die Antworten von LLM beeinflussen? Ja. In der GenAI Lens Analyse von Meltwater zu Empfehlungen für Fitness-Apps belegte Die Ringe, eine deutsche Calisthenics-App, mit 55 Erwähnungen Platz zwei unter den zitierten Quellen, was vor allem auf prominente selbst gehostete Nutzerbewertungen zurückzuführen ist. Trotz der hohen Sichtbarkeit der Quelle wurde die App selbst jedoch nicht durchgängig empfohlen – ein Beispiel dafür, dass die Autorität einer Quelle nicht unbedingt mit der Empfehlung einer Marke einhergeht. Wie hilft GenAI Lens Marken bei der Optimierung ihrer LLM-Sichtbarkeit? GenAI Lens von Meltwater verfolgt das Erwähnungsvolumen, die Prävalenz, den Sichtbarkeitswert, Keyword-Assoziationen, Zitierungen von Quellen und die LLM-spezifische Performance der einzelnen Modelle. So können Lücken – wie z. B. eine geringe Sichtbarkeit in ChatGPT oder Google AI Overviews – identifiziert und Inhalte, Bewertungen und PR-Strategien gezielt optimiert werden. Loading... Weiterlesen Blogbeitrag Brand Awareness Guide - Wie werde ich sichtbarer? Blogbeitrag LLM Tracking mit der Meltwater GenAI Lens Blogbeitrag Die beste Brand Management Software, Plattformen & Tools guide Global State of PR Report 2026