Fitness Apps KI-Sichtbarkeits-Index

Alljährlich begrüßen Menschen auf der ganzen Welt den 1. Januar mit dem Ziel, fit zu werden. Bei diesem fast schon klischeehaften Vorsatz müssen wir uns heute jedoch nicht mehr allein auf Springseil und Joggingschuhe verlassen: Internetnutzer können LLM-Modelle wie ChatGPT oder Google AI Overview fragen, welche digitalen Tools auf dem Weg zum neuen, fitteren Selbst besonders hilfreich sind.
Für Marketingverantwortliche ist dies Teil eines grundlegenden Wandels: LLMs verändern die Customer Journey. Zu verstehen, wie sie Autorität und Nutzerintention interpretieren, um vertrauenswürdige Empfehlungen zu generieren, gehört für wettbewerbsfähige Marken inzwischen zum Pflichtprogramm.
Doch was genau empfehlen diese KI-gestützten Helfer den Konsumenten? Wir haben Meltwaters GenAI Lens, den ersten LLM-Tracker der Branche, eingesetzt, um das herauszufinden.
Unsere Analyse der Top-Empfehlungen von LLMs für Fitness-Apps während zweier entscheidender Wochen – dem Jahreswechsel 2025/2026 – untersucht, wie dieser neue Aspekt der Markenentdeckung die Customer Journey beeinflusst. Erfahre in diesem Artikel, welche Marken, Quellen, Keywords und weiteren Faktoren die Hochphase der Neujahrsvorsätze besonders dominierten.
Hinweis: Die folgenden Daten stammen aus unserer GenAI Lens Analyse von Antworten aus neun LLM-Modellen – Anthropic Claude, ChatGPT, DeepSeek, Google AI Mode, Google AI Overviews, Google Gemini, Meta Llama, Perplexity und xAI Grok – im Zeitraum vom 24. Dezember 2025 bis zum 7. Januar 2026. Erfahre hier mehr darüber, wie GenAI Lens führenden globalen Marken hilft, ihre LLM-Sichtbarkeit zu verstehen, zu beobachten und zu beeinflussen.
Warum ist Strava die sichtbarste Fitness-App in LLM-Empfehlungen trotz weniger Erwähnungen als MyFitnessPal?
|#
|Quellen
|Sichtbarkeitswert
|Gesamte Erwähnungen
|Prävalenzwert
|1
|
Strava
|
77%
|138
|
70%
|2
|
MyFitnessPal
|
71%
|142
|
56%
|3
|
Fitbod
|
69%
|124
|
61%
|4
|
Nike Training Club
|
64%
|113
|
55%
|5
|
Peloton App
|
49%
|79
|
45%
Unsere GenAI Lens Analyse zeigt, dass Strava die sichtbarste Marke in LLM-Empfehlungen für die effektivsten Fitness-Apps war.
Im Zeitraum vom 24. Dezember 2025 bis zum 7. Januar 2026 wurde Strava in Antworten von LLMs auf die Frage „Was sind die effektivsten Fitness-Apps, um fit zu werden?“ 138-mal erwähnt. Darüber hinaus erreichte Strava einen GenAI Lens Prävalenzwert von 70 %, was bedeutet, dass die Marke in 70 % der Antworten erschienen ist. In Kombination mit einer Analyse der Prominenz in den Antworten ergab sich für die beliebte Lauf-App ein Sichtbarkeitswert von 77 %.
Strava hatte mit MyFitnessPal einen starken Konkurrenten, der zwar öfter erwähnt wurde, jedoch aufgrund der geringeren Prävalenz nur einen Sichtbarkeitswert von 71 % erreichte. Fitbod und Nike Training Club (NTC) folgten mit Prävalenzwerten von 61 % bzw. 55 %.
Fazit: LLM-Sichtbarkeit hängt nicht nur von der Anzahl der Markenerwähnungen ab. Die Prävalenz, also die Verbreitung der Erwähnungen, kann entscheidend für den Erfolg gegenüber der Konkurrenz sein.
Wie verändert die Nutzerintention (z. B. „effektiv“ vs. „kurz“) die Ranking-Logik von Fitness-Apps in LLMs?
|Quellen
|Sichtbarkeitswert
|Gesamte Erwähnungen ↓
|Prävalenzwert
|
Strength (Kraft)
|
75%
|175 Erwähnungen
|
52%
|
Workouts
|
58%
|127 Erwähnungen
|
41%
|
Apps
|
54%
|126 Erwähnungen
|
32%
|
Equipment (Ausrüstung)
|
45%
|95 Erwähnungen
|
30%
|
Die Sprache, die LLMs in ihren Antworten auf die Frage „Was sind die effektivsten Fitness-Apps, um fit zu werden?“ verwendet haben, zeigt, wie sie Effektivität sehen: Sie priorisierten Kraftaufbau, Trainingsansatz und Fortschrittskontrolle. Zum Beispiel kam das Keyword „Strength" (75 % Sichtbarkeit) öfter vor als andere Begriffe im Zusammenhang mit Effektivität. Begriffe wie „Stamina“ oder „Endurance“ (Ausdauer) tauchten erst gar nicht auf.
„Equipment“ (Ausrüstung), ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Workouts, erreichte mit 45 % ebenfalls eine relativ hohe Sichtbarkeit. Schließlich tauchten auch Keywords wie „Progress“ (38 % Sichtbarkeit) auf, die sich allgemeiner auf den Fortschritt beziehen.
Gemeinsam betrachtet zeigen die Top-Keywords, wie LLM-Modelle die Effektivität von Fitness-Apps mit Kraft in Verbindung bringen. Was aber, wenn der Nutzer bei der Suche nach der besten Fitness-App andere Kriterien, wie beispielsweise Effizienz, vor Augen hat?
Um zu verstehen, wie sich die LLM-Empfehlungen mit veränderter Nutzerintention ändern, haben wir die Antworten auf die Frage „Was sind die besten Fitness-Apps für kurze Workouts?“ analysiert.
Unsere GenAI Lens Analyse hat FitOn mit einem Sichtbarkeitswert von 76 % in LLM-Empfehlungen als Top-Marke für Fitness-Apps für schnelle Workouts ermittelt. NTC war mit einem durchschnittlichen Sichtbarkeitswert von 53 % die zweitplatzierte Fitness-App für schnelle Workouts. Die beste Fitness-App in Sachen Effektivität, Strava – bei vielen Nutzern beliebt, um ihre langen Läufe zu dokumentieren – rutschte verständlicherweise mit nur 10 % Sichtbarkeit auf Platz 35 ab.
Im Gegensatz zu den LLM-Empfehlungen für effektive Fitness-Apps war „Ausrüstung“ (185 Erwähnungen) das häufigste Keyword in den Antworten auf unsere Frage nach schnellen Workouts. „Strength“ (Kraft – 128 Erwähnungen) fiel hingegen hinter „quick routines“ (schnelle Trainingseinheiten – 169 Erwähnungen) auf den dritten Platz zurück.
Fazit: Die Nutzerintention beeinflusst, wie LLMs Marken empfehlen und beschreiben. Marketingverantwortliche müssen also verstehen, wie LLMs ihre Marke im Allgemeinen und in Bezug auf bestimmte Kundenbedürfnisse darstellen. Mit Tools wie GenAI Lens können Variationen von Prompts und Antworten in großem Umfang beobachtet werden. So erhaltet ihr einen dynamischen Überblick über die LLM-Präsenz eurer Marke.
Wie stark variieren Fitness-App-Empfehlungen zwischen verschiedenen LLMs wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity?
Unsere GenAI Lens Analyse hat gezeigt, dass die Sichtbarkeit von Fitness-Apps zwischen den verschiedenen LLM-Modellen erheblich variiert. In den KI-generierten Empfehlungen für effektive Fitness-Apps war Strava mit einem Sichtbarkeitswert von insgesamt 77 % die durchgängig sichtbarste Marke. Allerdings sank dieser Wert bei Google Gemini auf lediglich 17 % und stieg bei Google AI Overviews auf bis zu 99 %.
Fitbod (bei der allgemeinen Sichtbarkeit auf Platz drei) hat bei ChatGPT und Google AI Overviews, zwei wichtigen Plattformen für viele Konsumgütermarken, besser abgeschnitten als jede andere App. Interessant ist auch, dass die meisten Marken, die in den Antworten der führenden LLMs auftauchten, bei Meta Llama nicht zu finden waren.
Fazit: Hohe Sichtbarkeit in allen führenden LLMs ist zwar wünschenswert, doch durch die Feinabstimmung der Strategien für bestimmte Modelle können Marken ihre Zielgruppen effektiver erreichen. GenAI Lens schlüsselt die Sichtbarkeit nach Kanälen auf und unterstützt Marketingprofis so dabei, neue Chancen zu ergreifen und schnell umsetzbares Potenzial zu identifizieren.
Welche Quellen beeinflussen Fitness-App-Empfehlungen in LLMs am meisten?
Laut GenAI Lens war Garage Gym Reviews die meistzitierte Quelle in LLM-Empfehlungen für effektive Fitness-Apps. Der klare, website-weite Fokus auf vergleichende Fitness-Reviews hat die Seite zu einer besonders einflussreichen LLM-Quelle zum Thema Fitness-Apps gemacht. Zu den am häufigsten referenzierten URLs gehörten „best-workout-apps“ (88 Erwähnungen), „best-free-workout-apps“ (27 Erwähnungen) und „best-personal-training-apps“ (17 Erwähnungen). Das zeigt, wie stark KI-Modelle bei der Generierung von Empfehlungen auf autoritative Inhalte im Ranking- oder Vergleichsstil zurückgreifen.
YouTube und Reddit belegten dank der ungefilterten Bewertungen von Gleichgesinnten, auf die sich LLMs stützen, die Plätze drei und vier. Der am häufigsten zitierte Reddit-Thread war beispielsweise „Was ist die beste automatisierte Trainings-App?“, der im Juni 2023 im Subreddit r/bodyweightfitness veröffentlicht wurde.
Die 663 Interaktionen in dieser äußerst aktiven Community haben vermutlich dazu beigetragen, dass LLM-Modelle ihn trotz seines Alters als maßgebliche Quelle einstuften.
Fazit: Nischen-Websites und digitale Communities mit hoher Autorität und starkem Engagement können einen überproportionalen Einfluss auf LLM-Empfehlungen haben. Gleichzeitig können Marken, die authentische Nutzerbewertungen prominent auf ihren eigenen Websites präsentieren, zu vertrauenswürdigen Quellen für generative KI-Modelle werden.
Welche Faktoren entscheiden darüber, ob Fitnessmarken in LLM-Empfehlungen sichtbar werden?
Unsere GenAI Lens Analyse von KI-Empfehlungen für Fitness-Apps enthüllt sowohl die dominierenden Marken als auch die Faktoren hinter ihrer Sichtbarkeit. Kurz zusammengefasst:
LLM-Empfehlungen sind ein wichtiger Bestandteil des Shopping-Erlebnisses für Käufer mit hoher Kaufabsicht. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Marken aus allen Consumer-Branchen diese Empfehlungen genau beobachten und analysieren. Ohne die richtigen Tools ist das jedoch kaum möglich. GenAI Lens unterstützt euch dabei, eure LLM-Sichtbarkeit besser zu verstehen und gezielt zu optimieren. Füllt das Formular am Ende dieses Beitrags aus, um einen ersten Einblick zu erhalten, wie diese Technologie eure LLM-Strategie unterstützen kann.
FAQ: LLM Fitness-App-Empfehlungen
Welche Fitness-Apps wurden Anfang 2026 von LLMs am häufigsten als besonders effektiv empfohlen?
Laut den Daten von GenAI Lens belegte Strava mit einem Sichtbarkeitswert von 77 % den ersten Platz. MyFitnessPal, dessen App zwar häufiger erwähnt wurde, jedoch eine geringere Prävalenz aufwies, folgte mit 71 % auf Platz 2. Dahinter reihten sich Fitbod und Nike Training Club mit Prävalenzwerten von 61 % bzw. 55 % ein.
Welche Workout-Qualitäten verbinden LLMs mit „effektiven“ Fitness-Apps?
Eine GenAI Lens Analyse der LLM-Antworten auf die Frage „Was sind die effektivsten Fitness-Apps, um fit zu werden?“ ergab, dass „Strength“ (Kraft), gefolgt von „Workouts“, „Apps“, „Equipment“ (Ausrüstung) und „Progress“ (Fortschritt) am häufigsten erwähnt wurden.
Wie ändern sich die LLM-Empfehlungen, wenn Nutzer stattdessen nach schnellen Workouts fragen?
Meltwaters GenAI Lens Analyse zu der Frage „Welche sind die besten Fitness-Apps für schnelle Workouts?“ zeigt, wie schnell sich die KI-Empfehlungen bei einer Veränderung der Nutzerintention ändern. FitOn steht mit einem Sichtbarkeitswert von 76 % an erster Stelle, Nike Training Club folgt mit 53 % auf Platz zwei. Strava hingegen fällt mit nur 10 % Sichtbarkeit auf Platz 35 zurück, obwohl die App bei der Frage nach besonders effektiven Fitness-Apps am häufigsten empfohlen wird.
Unterscheiden sich die KI-generierten Empfehlungen der einzelnen LLM-Modelle?
Ja. Eine Analyse der Fitness-App-Empfehlungen mit Meltwater GenAI Lens hat ergeben, dass der Sichtbarkeitswert von Strava zwar insgesamt bei 77 % lag, aber zwischen 99 % bei Google AI Overviews und nur 17 % bei Google Gemini schwankte. Fitbod erreichte die höchste Sichtbarkeit bei ChatGPT und Google AI Overviews, während mehrere Top-Marken in den Antworten von Meta Llama komplett fehlten.
Welche Quellen haben den größten Einfluss auf die Fitness-App-Empfehlungen von LLMs?
Laut der mit Meltwater GenAI Lens durchgeführten Analyse der Fitness-App-Empfehlungen ist Garage Gym Reviews mit 88 Erwähnungen seiner Seite „best-workout-apps”, 27 Erwähnungen von „best-free-workout-apps” und 17 Erwähnungen von „best-personal-training-apps” die am häufigsten zitierte Quelle. Zu den weiteren Top-Quellen gehören PCMag, Wired, Tom’s Guide, YouTube und Reddit.
Beeinflusst auch älterer Content die LLM-Empfehlungen?
Ja. In der GenAI Lens Analyse von Meltwater zu Fitness-App-Empfehlungen erzielte der am häufigsten zitierte Reddit-Thread „Was ist die beste automatisierte Trainings-App?“ vom Juni 2023 insgesamt 663 Interaktionen im Subreddit r/bodyweightfitness. Obwohl er bereits über zwei Jahre alt ist, gilt der Thread dank seines Engagements und seiner Autorität in der Community als vertrauenswürdige LLM-Quelle.
Können Websites von Marken die Antworten von LLM beeinflussen?
Ja. In der GenAI Lens Analyse von Meltwater zu Empfehlungen für Fitness-Apps belegte Die Ringe, eine deutsche Calisthenics-App, mit 55 Erwähnungen Platz zwei unter den zitierten Quellen, was vor allem auf prominente selbst gehostete Nutzerbewertungen zurückzuführen ist. Trotz der hohen Sichtbarkeit der Quelle wurde die App selbst jedoch nicht durchgängig empfohlen – ein Beispiel dafür, dass die Autorität einer Quelle nicht unbedingt mit der Empfehlung einer Marke einhergeht.
Wie hilft GenAI Lens Marken bei der Optimierung ihrer LLM-Sichtbarkeit?
GenAI Lens von Meltwater verfolgt das Erwähnungsvolumen, die Prävalenz, den Sichtbarkeitswert, Keyword-Assoziationen, Zitierungen von Quellen und die LLM-spezifische Performance der einzelnen Modelle. So können Lücken – wie z. B. eine geringe Sichtbarkeit in ChatGPT oder Google AI Overviews – identifiziert und Inhalte, Bewertungen und PR-Strategien gezielt optimiert werden.
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