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KI verändert die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Unsere neue Studie in Zusammenarbeit mit LinkedIn zeigt genau, wie Marken in den entscheidenden Antworten sichtbar werden (und wie nicht). In diesem Beitrag haben wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst – für einen tieferen Einblick kannst du gerne den vollständigen Report „Der Einfluss von LinkedIn-Inhalten auf KI-Erwähnungen“ herunterladen.

KI-Suche ist zu einem neuen Gradmesser für die Reputation geworden

KI revolutioniert die Suche im Internet. Anstatt durch eine Liste von Links zu scrollen, erhalten Nutzer heute zusammengefasste, vollständig ausformulierte Antworten – umgehend generiert von Modellen, die über vertrauenswürdige Quellen und relevante Informationen entscheiden.

Für Marketingverantwortliche hat dies weitreichende Konsequenzen: Sichtbarkeit wird nicht mehr allein durch das Suchmaschinenranking, sondern durch die Präsenz in den Antworten selbst bestimmt.

LinkedIn ist eine führende Citation-Quelle in der KI-Suche

YouTube ist mit 1,52 % die meistzitierte Quelle in unserer Analyse, gefolgt von LinkedIn mit 0,53 % der Citations. Auf den weiteren Plätzen folgen Reddit (0,44 %), Capterra (0,38 %), Medium (0,21 %).

Der Citation-Anteil gibt an, wie oft eine Marke, eine Website oder eine Quelle in KI-generierten Antworten im Vergleich zu Mitbewerbern innerhalb eines bestimmten Themas oder einer bestimmten Suchanfrage genannt wird. Aufgrund der Millionen von Prompts und der Vielzahl unterschiedlicher Quellen, auf die KI verweist, können selbst die meistzitierten Websites einen scheinbar geringen Citation-Anteil aufweisen.

Sind die Experten eures Unternehmens in den LinkedIn-Diskussionen rund um euer Themengebiet nicht präsent, lernen KI-Tools stattdessen von euren Mitbewerbern, Kunden, Analysten oder unabhängigen Autoren.

LinkedIn dominiert Technologie, Unternehmensdienstleistungen, FinTech und Marketing

Unsere Studie zeigt, dass LinkedIn bei beruflichen, technischen und entscheidungsrelevanten Fragen besonders erfolgreich ist.

In B2B-Suchanfragen rangiert LinkedIn in wichtigen Branchen wie Technologie & SaaS, Beratung und Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen & Fintech, Marketing & Werbung sowie HR & Personalentwicklung unter den fünf am häufigsten genannten Quellen.

LinkedIn zählt mehr als 1,3 Milliarden Mitglieder, darunter Führungskräfte, Analysten, Recruiter, Berater, Technologieexperten und Fachspezialisten, die aus erster Hand Einblicke in eure Branche geben. Das macht die Plattform zu einer wertvollen Quelle für KI-Systeme, die nach Expertenwissen suchen.

LinkedIn dominiert B2B-Suchanfragen

LinkedIn gehört in 14 Business-Kategorien zu den fünf am häufigsten zitierten Domains in KI-generierten Antworten.

Kategorie Platz Kategorie Platz KI & Data Science #1 HR & Personalentwicklung #3 Marketing & Werbung #1 Recht & Compliance #3 Leadership & Strategie #2 Technologie & SaaS #3 Vertrieb & Umsatz #2 E-Commerce & Einzelhandel #3 Lieferkette & Logistik #2 Immobilien #4 Beratung & Dienstleistungen #2 Gesundheitswesen & Life Sciences #4 Finanzdienstleistungen & Fintech #2 Energie & Nachhaltigkeit #5

Der Ausgangspunkt von AI Visibility-Strategien sollten die Fragen der Käufer sein, nicht die bevorzugten Kanäle des Marketings. LinkedIn ist in Antworten auf Fachfragen eine häufig zitierte Quelle.

Wer erstellt die Inhalte?

Über alle analysierten Modelle hinweg stammen 75 % der LinkedIn-Citations aus Inhalten einzelner Mitglieder, 25 % aus Unternehmensseiten.

Das ist auch durchaus nachvollziehbar, denn die Metadaten von LinkedIn-Profilen enthalten Signale wie Titel, Unternehmen und Branche. Wenn glaubwürdige Personen über ihr eigenes Fachgebiet schreiben und diese Informationen mit konkreten Beispielen, Daten und spezifischen Details belegen, vermitteln diese Inhalte KI-Modellen die Gewissheit, dass die Quelle auf echtem Fachwissen beruht.

Obwohl die Inhalte einzelner Mitglieder tendenziell häufiger zitiert werden, ist ein ausgewogenes Verhältnis entscheidend. Gut gepflegte Unternehmensseiten und eine Gruppe engagierter Mitarbeiter, die regelmäßig hochwertige Inhalte veröffentlichen, sind für die Sichtbarkeit einer Marke in KI-gestützten Antworten Gold wert.

Corporate Communications-Teams spielen bei der AI Visibility-Strategie einer Marke eine zentrale Rolle. Sie können interne Fachexperten, Führungskräfte, Anwender und Kundenteams dazu ermutigen, selbst Beiträge zu verfassen und sie dabei mit abgestimmten Botschaften und Best Practices unterstützen.

Bei AI Visibility zählen nicht nur Beliebtheit und Reichweite. Du benötigst weder ein riesiges Publikum noch regelmäßig virale Inhalte. Die Modelle belohnen vielmehr Relevanz, Fachkompetenz und glaubwürdige, leicht verständliche Beiträge

Setze auf ein Team statt auf ein einzelnes Influencer-Programm. Die erfolgreichsten Strategien unterstützen zahlreiche glaubwürdige Mitarbeiter dabei, klare Themenfelder abzudecken und kontinuierlich Inhalte zu veröffentlichen.

Die Formel für KI-zitierfähige Inhalte ist reproduzierbar

Die meistzitierten LinkedIn-Artikel folgen einer überraschend praxisorientierten Struktur. Sie enthalten Bullet Points (100 %), klare Überschriften (92 %), Namen von Entitäten (75 %), quantitative Daten (67 %), Vergleiche (50 %) und konkrete Entscheidungshilfen (33 %) – also genau die Struktur, die KI-Systeme besonders gut verarbeiten, zusammenfassen und zitieren können.

Der ideale Artikel ist kein vager Thought-Leadership-Essay, sondern ein praxisnaher Kaufberater mit klarer Fragestellung, direkten Antworten, definierten Kriterien, priorisierten Optionen oder Beispielen, einem Abschnitt zur Entscheidungsfindung und FAQs.

Betrachte LinkedIn-Artikel als Antworten auf Fragen, die von Nutzern gestellt werden. Platziere die Antwort möglichst am Anfang. Glieder den Text in Abschnitte. Nenne spezifische Tools, Unternehmen, Kategorien und Kriterien. Füge Zahlen hinzu. Erläuter explizit die Vor- und Nachteile.

Die meistzitierten LinkedIn-Inhalte

Die erfolgreichsten Formate spiegeln die Art und Weise wider, wie Menschen KI-Tools um Unterstützung bitten.

Artikel mit „Beste X“-Auflistungen sind in 54 % der meistzitierten Inhalte vertreten

Direkte Vergleiche in 50 %

Ratgeber zur Entscheidungsfindung in 33 %

Informative Erklärungen und datengestützte Thought-Leadership-Artikel werden ebenfalls zitiert, reine Meinungsäußerungen hingegen seltener.

Das bedeutet nicht, dass jede Marke ausschließlich Artikel mit Bullet Points veröffentlichen muss. Es zeigt vielmehr, dass KI-Systeme Inhalte benötigen, die konkrete Entscheidungshilfen bieten, etwa zu Fragen wie: Welche Optionen eignen sich am besten? Wie wird ein Anbieter bewertet? Welche Kriterien sind entscheidend? Welche Risiken sind zu berücksichtigen? Wie unterscheiden sich verschiedene Ansätze?

Nutze Fachwissen, um Unterstützung bei Entscheidungsprozessen zu bieten. Je präziser eure Inhalte die Fragen potenzieller Kunden widerspiegeln, desto besser können KI-Systeme sie verarbeiten und nutzen.

Externe Quellen und nutzergenerierte Inhalte sind im Vorteil

Ein Blick auf die allgemeine Citation-Landschaft zeigt, dass Plattformen für nutzergenerierte Inhalte (UGC) wie LinkedIn, Reddit und YouTube 47,5 % aller KI-Citations ausmachen. Bewertungsseiten erzielen 15,0 %, Unternehmenswebsites 18,7 %.

Unternehmenswebsites sind zwar wichtig, doch KI-Tools suchen oft nach unabhängigen Bewertungen, detaillierten Anwenderinformationen und praxisnahen Beispielen. LinkedIn vereint all diese Faktoren: berufliche Profile, nachweisbare Fachkompetenz und ausführliche, gut zitierfähige Inhalte.

Eure eigene Website ist nur ein Teil der Gleichung. Die größte Wirkung entsteht durch das Zusammenspiel von glaubwürdigen Quellen Dritter, LinkedIn-Expertise und Influencer-Programmen.

Expertise in Textform bildet das Rückgrat

Rich Media-Content oder Videos können zwar das Engagement erhöhen, doch die Sichtbarkeit in KI-Citations hängt stark von der sprachlichen Klarheit und dem Begleittext ab. KI-Systeme benötigen Wörter, Strukturen, Entitäten und Zahlen, die sich extrahieren und zitieren lassen. Welche LinkedIn-Inhaltsformate erzielen die meisten KI-Zitationen?

Textbeiträge sind mit 72 % führend

dahinter folgen Artikel mit 12 %

und Videos mit 11 %

Dies unterstreicht, dass ausführliche Fachbeiträge in Textform in KI-Antwortmaschinen die besten Ergebnisse erzielen.

Der Produktionsaufwand sollte eure Experten nicht davon abhalten, Inhalte zu veröffentlichen. Ein prägnanter Textbeitrag oder ein gut strukturierter LinkedIn-Artikel kann für höhere AI Visibility sorgen als ein aufwendig produziertes Format mit geringem Informationsgehalt.

Aktuelle Originalbeiträge schaffen mehr Chancen

Der Report zeigt, dass 72 % der von KI zitierten Inhalte selbst verfasst und keine Reposts waren. Gleichzeitig wurden 48 % der zitierten Inhalte innerhalb der letzten drei Monate veröffentlicht – ein klares Argument für Kontinuität und Aktualität.

Die Wiederverwendung von Inhalten hat durchaus ihre Berechtigung, doch das bloße Reposten von Inhalten genügt nicht. Die besten AI Visibility-Strategien setzen auf Originalinhalte, die Fragen beantworten und in regelmäßigen Zeitabständen veröffentlicht werden. Entscheidend ist dabei die kontinuierliche Aktualisierung der Inhalte im Zuge der Weiterentwicklung von Kategorien, Tools und Fragestellungen.

Lege die Veröffentlichungsfrequenz pro Themenverantwortlichem fest. Ein sinnvoller Richtwert sind zwei bis drei Beiträge pro Woche und Expertin bzw. Experte, unterstützt durch konkrete inhaltliche Vorschläge und relevante Dateninputs.

Dein praktischer LinkedIn-Leitfaden für mehr Sichtbarkeit

Beginne mit einer Analyse der KI-Antwortlandschaft, um zu verstehen, welche Fragen potenzielle Käufer an KI-Systeme stellen. Identifiziere 25 bis 50 Prompts mit hoher Kaufabsicht, die für eure Kategorie relevant sind – darunter Suchanfragen wie „beste“, „vergleichen“, „wie wählt man“, „was ist“, „Preise“, „Risiken“ und „Implementierung“. Idealerweise umfasst das Tracking eine möglichst breite Palette an Prompt-Typen. GenAI Lens kann euch dabei unterstützen, diese Analyse zu skalieren und systematisch auszuwerten. Weise anschließend die Themenverantwortung für die einzelnen Prompt-Cluster den jeweiligen Experten in deinem Unternehmen zu. Wähle dabei Personen aufgrund ihrer praktischen Erfahrung und nicht ausschließlich nach Seniorität oder Stellenbezeichnung aus. Erstelle Inhalte auf Basis konkreter Nachweise, damit KI-Systeme eure Erkenntnisse leichter erkennen und in Antworten einbeziehen können. Jedes Briefing sollte die Zielfrage klar definieren, eine direkte Antwort liefern sowie benannte Entitäten, Bewertungskriterien, Beispiele, Datenpunkte und eine empfohlene Artikelstruktur enthalten. Veröffentliche sowohl ausführliche Artikel als auch kürzere Beiträge, um eure Sichtbarkeit zu maximieren. Nutze LinkedIn-Artikel, um langlebige, strukturierte Inhalte zu erstellen, die zentrale Fragen fundiert beantworten. Ergänzen Sie diese durch Feed-Posts, die die Kernaussagen zusammenfassen, aktuelle Perspektiven ergänzen und Leserinnen und Leser zum vollständigen Artikel führen. Denke daran: LinkedIn ist zwar ein wirkungsvoller Kanal für Citations, aber nur ein Teil des Gesamtbilds. Ziel ist eine Earned-Media-Strategie, die eure Botschaft für KI-Systeme überall sichtbar macht und so die Autorität und das Vertrauen in eure Marke stärkt. LinkedIn-Inhalte sollten ein zentraler Bestandteil jeder umfassenden Kommunikationskampagne sein. Messe die Performance monatlich, um eure Strategie zu präzisieren. Erfasse Kennzahlen wie die Anzahl der Citations, das Domain-Ranking, Unterschiede zwischen den KI-Modellen und welche Prompts eure Inhalte anzeigen. Setze dann verstärkt auf die Formate, Autoren und Themen, die durchweg die besten Ergebnisse erzielen.

Speichere dir am besten diesen Beitrag als Lesezeichen,um stets über die neuesten Erkenntnisse zur Steigerung der LLM-Sichtbarkeit mit LinkedIn informiert zu bleiben.

Mit der GenAI Lens von Meltwater optimierst du diesen gesamten Prozess und erhältst Kennzahlen, Insights und Empfehlungen zur Verbesserung eurer Citations. Sieh das Tool im Einsatz!

Das Ziel der AI Visibility von Marken: Werdet zur Antwort

Durch KI verlagert sich die Entdeckung von Marken von einem Such- zu einem Vertrauensspiel. Die Marken, die dabei erfolgreich sind, haben sowohl ihre Unternehmensseite optimiert als auch Expertenstimmen hinzugezogen. Sie machen es KI-Systemen leicht, ihr Fachwissen zu finden, zu berücksichtigen und zu zitieren.

Die Rolle von LinkedIn in diesem Report ist ein deutliches Zeichen für diesen Wandel. Die Plattform gewinnt an Bedeutung, weil echte Mitglieder ihre Arbeit sichtbar machen und in einem öffentlichen Forum über berufliche Themen diskutieren. Für Marketingverantwortliche eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, dieses Fachwissen in ein skalierbares AI Visibility-Programm zu überführen.

Wenn ein Käufer das nächste Mal ein KI-System fragt, was er tun soll, welche Anbieter in Frage kommen oder wie sich verschiedene Optionen unterscheiden, ist dein Ziel klar: Nicht nur erwähnt, sondern zur Antwort werden.

Methodik: Was wir analysiert haben

Wir haben mit Meltwater GenAI Lens 9,5 Millionen KI-Citations auf sechs bedeutenden KI-Plattformen analysiert:

ChatGPT 5

Google AI Mode

Google AI Overviews

Gemini 3.5 Pro

Copilot

Claude Sonnet 4

Im Rahmen der Studie wurden Tausende von Test-Prompts aus verschiedenen B2B-Bereichen – darunter KI, Data Science, Marketing, Leadership, HR, Vertrieb, Lieferkette, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und weitere – getestet. Anschließend haben wir ermittelt, welche Domains und URLs in den generierten Antworten erschienen sind.

In diesem Artikel bezeichnet der Begriff Citation eine Website-Domain oder URL, auf die ein KI-Modell in einer generierten Antwort verweist. Das Domain-Ranking bezieht sich auf die Position einer Domain unter allen zitierten Quellen für einen bestimmten Prompt oder ein bestimmtes Modell. Der Citation-Anteil ist der Prozentsatz der Gesamtzahl der Citations, die auf LinkedIn verweisen.

GenAI Lens ist die AI Visibility Monitoring-Plattform von Meltwater und erfasst, wie große Sprachmodelle eure Marke, eure Produkte und eure Wettbewerber beschreiben. Sie unterstützt PR- und Marketingteams bei der Analyse von Sentiment, Quellen und Trends in KI-generierten Antworten. So lassen sich Reputation steuern, Risiken frühzeitig erkennen und Markennarrative in KI-gesteuerten Suchergebnissen formen.

FAQ: LinkedIn-Inhalte für AI Visibility

Warum erscheinen LinkedIn-Inhalte so häufig in KI-generierten Antworten?

KI-Systeme priorisieren Inhalte, die klare Fachkompetenz, praktische Erfahrung und strukturierte Informationen vermitteln. LinkedIn schafft Vertrauen, indem die Plattform berufliche Identitätssignale – wie Titel, Unternehmen und Branchenzugehörigkeit – mit ausführlichen, fachlich fundierten Beiträgen verbindet. Dadurch gelten die Inhalte für KI-Zitationen als besonders glaubwürdig.

Benötige ich viele Follower auf LinkedIn, um von KI zitiert zu werden?

Nein. Die Studie zeigt, dass 51 % der zitierten Autoren weniger als 10.000 Follower haben. Das bedeutet, dass die Sichtbarkeit in der KI-Suche stärker von Relevanz und Klarheit als von Popularität abhängt.

Welche Art von LinkedIn-Inhalten wird am ehesten zitiert?

Inhalte, die:

strukturiert sind (Überschriften, Aufzählungspunkte)

spezifisch sind (Namen von Tools, Unternehmen, Kennzahlen)

praxisorientiert sind (Vergleiche, „So wählst du aus“, Bestenlisten)

100 % der meistzitierten Artikel nutzten ein strukturiertes Format, und die Mehrheit enthielt konkrete Beispiele oder Entscheidungshilfen.

Wie häufig muss ich posten, um die AI Visibility zu verbessern?

Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Daten zeigen:

Durch regelmäßig veröffentlichte Inhalte steigt die Wahrscheinlichkeit, erneut gecrawlt und zitiert zu werden

Aktualität ist entscheidend: 48 % der zitierten Inhalte wurden innerhalb der letzten drei Monate veröffentlicht

Ein guter Ausgangspunkt sind 2 bis 3 Beiträge pro Woche und Experte.

Welche Formate erreichen die meisten KI-Citations?

Formate, die sich an der Absicht des Käufers orientieren:

„Beste X“-Listen

Direktvergleiche

Ratgeber zur Entscheidungsfindung

Diese widerspiegeln genau die Art und Weise, wie Nutzer KI-Tools ihre Fragen stellen. Dadurch lassen sie sich leichter in Antworten überführen.

Fördern Multimedia-Inhalte (Videos, Bilder) die AI Visibility?

Text ist der entscheidende Faktor für AI Visibility, denn strukturierte schriftliche Informationen lassen sich von großen Sprachmodellen am einfachsten analysieren und zitieren. Das Hinzufügen von Bildern oder informativen Videos zu euren Posts fördert jedoch das Engagement auf LinkedIn, was wiederum Citations fördert.