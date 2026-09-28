中小企業向け
成長企業のための メディアインテリジェンス
メディア、SNS、レビュー、ポッドキャスト、AI上の情報を一つのプラットフォームでモニタリング。市場トレンドや競合の変化を捉え、新たな機会をすばやく見つけられます。
一つの統合プラットフォーム
市場インテリジェンスを事業成長の判断材料へ
小規模・中規模の企業には、限られたリソースの中でも、迅速に行動し、トレンドに対応し、大手ブランドと競争することが求められます。Meltwaterは、必要な機能を一つの統合プラットフォームに集約。メディア露出やLLM上の可視性のモニタリング、SNS上の会話の分析、インフルエンサーの発掘・関係構築、経営層向けレポートの作成まで、複数のツールを行き来することなく実行できます。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長を続けるPR・広報・マーケティング部門まで、幅広い組織で活用されています。
AIを活用したインサイト
必要な情報をすばやく捉え意思決定へ
成長企業には、数千件の記事、投稿、会話を手作業で精査する時間はありません。Mira AIとGenAI Lensを活用すれば、メディア、SNS、LLMから必要な答えを数秒で得られます。
必要な答えを、わずか数秒で
時間やリソースを無駄にすることなく、業界を形作るナラティブやトレンドを把握。
判断すべきポイントを明確に
膨大な会話データを瞬時に分析し、最も重要なインサイトを抽出。
市場を網羅的に可視化
自社ブランド、競合、業界がどのように変化しているかをリアルタイムで把握。
次のアクションを明確に
メディアやSNS上の会話を、より確かな意思決定と成果につながるインサイトへ変換。
少人数の成長チームでも活用しやすく
中小企業がMeltwaterでできること
3つの主要機能を一つの統合プラットフォームに集約。中小企業でも、大規模組織に匹敵するインテリジェンス活用力を得られます。
実務で実証された確かな成果
中小企業がMeltwaterを活用し、メディア露出を測定可能なビジネス成果へつなげている事例をご覧ください。
複数のサービスを使う必要がなく、Meltwaterひとつですべてをカバーできる点が非常に助かっています。特に、モバイルアプリの直感的な操作性は秀逸。隙間時間でも、リアルタイムの情報を把握することができるようになりました
神保努
あおぞら銀行 広報室長
PR・メディアアプローチ
メディアとの関係を強化
適切なジャーナリストやメディアとの関係構築は、ブランドの可視性を大きく高めます。Meltwaterは自社の業界を担当する記者やメディアの特定を支援し、PRワークフローを効率化しながら、より効果的なアプローチを実現します。関連するメディア連絡先の検索、ターゲットリストの作成、そしてPR施策がROIに与える影響の追跡まで、一つのプラットフォームで一元管理できます。
少人数でも、大手ブランドと競える情報力を
Meltwaterは、成長企業が迅速に行動し、最適なオーディエンスへリーチし、より的確な意思決定を行うために必要なインテリジェンスを提供します。
中小企業向けソリューションに関するよくある質問
中小企業向けメディアインテリジェンスは、ニュース、オンラインメディア、ポッドキャスト、放送などで、自社ブランド、競合、業界がどう取り上げられているかをモニタリング・分析する仕組みです。ブランドの評価、PR施策の成果、新たな露出機会を把握できます。Meltwaterでは、グローバルなメディア露出の追跡、センチメント分析、関連ジャーナリストの発掘、レポート作成まで一つのプラットフォームで行えます。
メディアインテリジェンスは、中小企業が大企業と対等に競い合うために不可欠な市場の可視性をもたらします。成長企業にとって、自社ブランドや業界がメディアでどのように取り上げられているかを把握することは、マーケティング戦略、投資家からの評価、顧客の信頼獲得、パートナーシップ機会の創出に直結します。適切なツールがなければ、自社に関する言及を網羅的に追跡し、どのような文脈が自社の評判を形成しているのかを捉えることは極めて困難です。
Meltwaterは、ニュース、SNS、ブログ、ポッドキャスト、レビューにおけるブランドメンションを一元管理できるプラットフォームを提供します。手作業での検索や複数のツールを使う手間をなくし、メディアやSNS上の会話をリアルタイムで継続的にモニタリング可能です。
ブランドが言及された際には即座にアラートを受け取り、その文脈、センチメント、リーチを分析できます。これにより、以下のアクションが可能になります。
・ポジティブな露出の迅速な特定と拡散
・新たなレピュテーションリスクへの早期対応
・ブランドに対する世間の客観的な評価の把握
・広報・コミュニケーション施策の効果測定
メディアモニタリングとソーシャルリスニングを1つのプラットフォームに統合することで、常に最新情報を把握し、先手に応じたアクションをとることができます。
中小企業向けメディアインテリジェンスは、ニュース、オンラインメディア、ポッドキャスト、放送における自社・競合・業界の言言及状況をモニタリング・分析し、市場の動向を正しく理解するための仕組みです。ブランド評判の把握、PR施策の効果測定、新たなメディア露出機会の発見をサポートします。Meltwaterのプラットフォームなら、世界中のメディア露出をリアルタイムで追跡し、センチメント分析、最適なジャーナリストの発掘、PR・広報活動の貢献度を示すレポート作成まで一元的に行えます。
Mira Studioは、トレンド、メディアでの言及、SNSデータを迅速に分析・理解するためのMeltwaterのAIエンジンです。膨大な記事、投稿、会話を手作業で確認する代わりに、AIが大量の情報を処理し、ビジネスに最も重要なパターン、ナラティブ、市場の変化を明らかにします。
GenAI Lensは、生成AIツールが自社ブランドをどのように解釈し、表現しているかを把握するためのMeltwaterのテクノロジーです。AI要約や生成AI検索の普及に伴い、企業、製品、業界に関する情報がAIによって要約・提示される機会が急速に増えています。これらの内容は、ブランドを取り巻くメディア報道、Webコンテンツ、SNS上の会話から大きな影響を受けています。
AI上の可視性（AIビジビリティ）は、ブランドのレピュテーションや発見されやすさを左右する重要な要素になりつつあります。今日では、「〇〇分野で最も信頼されている製品は？」といった質問をAIツールへ投げかけるユーザーが急増しています。
生成AIの回答は、メディアやSNS上で交わされるリアルタイムな会話をもとに形成されます。こうした会話がAIの回答に与える影響を把握していなければ、自社ブランドがどのように表現・提示されるかを自らコントロールする重要な機会を逃す可能性があります。
パートナー候補を各SNSで手作業で探す代わりに、Meltwaterを活用すれば、業界、オーディエンス属性、エンゲージメント指標、コンテンツのテーマに基づいて最適なクリエイターを効率的に発掘できます。さらに、インフルエンサー検索機能をソーシャルリスニングやメディアインテリジェンスと連携させることで、クリエイターがブランドの会話や認知に与える影響をより多角的に把握できます。
Meltwaterは豊富なジャーナリストデータベースを提供し、PR・広報チームが特定の業界やトピックを担当する記者やメディアを的確に特定できるよう支援します。ターゲットを絞ったメディアリストの作成からプレスリリースの配信、各媒体での掲載状況の追跡までを一貫して実施可能。メディアアプローチの精度を高め、PRキャンペーンのリーチや成果を正確に測定しながら、ジャーナリストとの強固な関係を構築できます。
Meltwaterのダッシュボードとレポーティング機能は、複雑なメディア露出データやSNS上の会話を、経営層やステークホルダーとスムーズに共有できる明確かつ視覚的なレポートへ変換します。ブランドの可視性、シェア・オブ・ボイス（SOV）、センチメント推移、キャンペーン成果、さらには競合他社との比較を示すレポートを迅速に作成できます。