Meltwaterは、ニュース、SNS、ブログ、ポッドキャスト、レビューにおけるブランドメンションを一元管理できるプラットフォームを提供します。手作業での検索や複数のツールを使う手間をなくし、メディアやSNS上の会話をリアルタイムで継続的にモニタリング可能です。

ブランドが言及された際には即座にアラートを受け取り、その文脈、センチメント、リーチを分析できます。これにより、以下のアクションが可能になります。



・ポジティブな露出の迅速な特定と拡散

・新たなレピュテーションリスクへの早期対応

・ブランドに対する世間の客観的な評価の把握

・広報・コミュニケーション施策の効果測定



メディアモニタリングとソーシャルリスニングを1つのプラットフォームに統合することで、常に最新情報を把握し、先手に応じたアクションをとることができます。