Meltwaterのクリエイター向けサービス

MeltwaterはAIを活用し、データに基づいた多角的な視点でブランドとクリエイターのマッチングを行います。 ブランドは以下の指標をもとにクリエイターを発掘・評価します。 ・オーディエンスの属性と関心分野 ・検証済みのエンゲージメント品質 ・コンテンツのテーマ性とニッチ領域での専門性 ・ブランドおよびオーディエンスとの親和性 単なるフォロワーの規模ではなく、専門領域、オーディエンスの質、そして確かな信頼性がそのまま強い差別化要素になります。