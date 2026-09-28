Meltwaterのクリエイター向けサービス
ぴったりのブランドに見つけてもらう
数多くのブランドや代理店が、パートナーとなるクリエイターをMeltwaterで探しています。登録するだけで、案件を決定する企業の担当者が実際に検索する環境へ直接アピールが可能に。データに基づいた実績で信頼を築き、新たな有償案件のチャンスを広げましょう。
継続的な案件獲得をMeltwaterが支援
ブランドは、クリエイターの発掘から施策の成果レポーティングまで、インフルエンサーマーケティングの一連のプロセス全体でMeltwaterを活用しています。Meltwater上に存在することで、ブランドに見つけられ、適性を正しく評価され、戦略的な継続起用へとつながる機会が格段に高まります。
認知を案件獲得につなげるために必要なこと
MeltwaterはAIを活用し、データに基づいた多角的な視点でブランドとクリエイターのマッチングを行います。 ブランドは以下の指標をもとにクリエイターを発掘・評価します。 ・オーディエンスの属性と関心分野 ・検証済みのエンゲージメント品質 ・コンテンツのテーマ性とニッチ領域での専門性 ・ブランドおよびオーディエンスとの親和性 単なるフォロワーの規模ではなく、専門領域、オーディエンスの質、そして確かな信頼性がそのまま強い差別化要素になります。
ブランドは、エンゲージメントからコンバージョンまでキャンペーン成果を追跡できます。オーディエンスがどう反応し、どのコンテンツが行動につながり、施策が時間とともにどう成果を上げたかを確認できるため、次の起用判断にも活用されます。
Meltwaterのブランド適合性インサイトにより、ブランドはオファーを出す前にクリエイターとの親和性を正しく評価できます。パートナー選定が単なるフォロワー数などの表面的な指標だけで決まることはありません。その結果、より自然で信頼感のあるキャンペーンが生まれ、高い施策成果、確固たるクリエイティブ連携、そして長期的なパートナーシップへとつながります。
ブランドはMeltwaterを活用し、キャンペーンの企画から成果確認までを一貫して管理しています。これにより、クリエイター側にとっても、明確な案件概要、定義された納品物、整理されたやり取り、そして透明性の高い成果レポートが提供されます。スプレッドシート管理の手間や情報の行き違いをなくし、よりスマートでプロフェッショナルなパートナーシップを実現します。
認証で信頼性を示し、選ばれるプロフィールへ
Meltwaterでアカウントを認証すると、ブランドが起用判断に使える検証済みデータを提示できます。プロフィールの信頼性を高め、有力ブランドとの案件機会につなげる仕組をご紹介します。
課題
解決策
課題
プロフィールだけでは伝わらない強みがある
解決策
実際のオーディエンス属性、リーチ、成果データを提示できます。
課題
選定に時間がかかる
解決策
検証済みデータにより、ブランドはパートナー選定をより迅速に進められます。
課題
ブランドに見つけてもらいにくい
解決策
認証済みクリエイターは、ブランドが予算を確保し、起用を検討している検索結果に表示されます。
Creator Culture Clubに参加する
Creator Culture Clubは、オンライン上の発信だけでは生まれにくい、クリエイターとブランドの直接的な接点をつくるコミュニティです。デジタル上の影響力を、実際のビジネス機会へつなげます。
- 限定ネットワーキング: ニューヨーク、ロンドン、ドバイなどの対面・オンラインイベントで、ブランド担当者と直接交流できます。
- 実際のパートナーシップ: イベントをきっかけに、Canon、NARS、Expedia、Lionsgateなどとの協業につながった実績があります。
- 優先的な露出: Creator Culture Clubのメンバーは、Meltwaterを利用するブランドの目に留まりやすい位置で紹介されます。
世界のトップブランドがMeltwaterを活用
すでにクリエイター施策へ投資しているブランドとの接点を作りませんか？
クリエイター向けのよくある質問
ブランドはMeltwaterのAI搭載プラットフォームを活用し、専門領域、オーディエンスの属性、パフォーマンス指標などをもとに最適なクリエイターを発掘します。プロフィールを公開し、アカウント認証を完了させておくことで、ブランド側の検索結果にあなたが表示されるようになります。
はい。Meltwaterの認証は、オーディエンス属性やストーリーズ閲覧数など、ブランドが起用判断に使う検証済みデータを安全に共有するための仕組みです。
アカウント認証を行うことで、通常のアプリ内指標だけでは得られない「検証済みの根拠」と透明性を提示でき、ブランドからの信頼性を格段に高められます。プラットフォーム上でオーディエンスやエンゲージメントのデータを検証することで、実際のリーチ力やコンバージョン獲得の可能性を自信を持ってアピール可能に。推測ではなく、データに基づいた確実な価値提案を行えます。
Creator Culture Clubは、ニューヨーク、ロンドン、ドバイなどの主要都市でイベントを開催し、デジタル上のコンテンツと現実のリアルな繋がりを結びつけるグローバルな体験プログラムです。招待制のプレミアムなイベントを通じて、クリエイターはグローバルブランドの意思決定者と直接対話し、その場でのオファー獲得や長期的なビジネス関係の構築につなげることができます。
はい。Meltwaterには、キャンペーン管理に特化した直感的なダッシュボードが備わっています。クリエイターはこのワークスペースを活用して、タスクや提出期限を一元管理し、リアルタイムメッセージやコンテンツレビュー機能を通じてブランド担当者とスムーズに連携できます。
ブランドが重視するポイントやパートナーシップの評価方法に関する情報に加え、クリエイターの事業成長や継続的なコンテンツ収益化に役立つガイドやレポートを利用できます。
はい。Meltwaterのデータを活用し、検証済みのオーディエンス属性や成果指標を掲載したメディアキットを作成できます。認証済みデータを共有することで、ブランドから連絡を受ける前の段階から、自身の影響力をより正確に示せます。
はい。Meltwaterは、認知度を高め、さらなる成長を目指すあらゆるキャリアステージのクリエイター向けに設計されています。活動を始めたばかりのクリエイターであっても、データを用いて期待できるROIやリーチ力を客観的に示すことで、実績あるグローバルブランドとのパートナーシップ獲得へ挑戦できます。