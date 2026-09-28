代理店向け
代理店の成果を支えるインテリジェンス
クライアントが代理店に求めるのは、ダッシュボードそのものではありません。市場を読み解く明確な視点、実用的なインサイト、そして戦略的な優位性です。Meltwaterは、コンペの勝率向上、既存アカウントの取引拡大、クライアントが対価を払う価値のあるインサイトを提供するためのインテリジェンスを提供します。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長を続けるPR・広報・マーケティング部門まで、幅広い組織で活用されています。
代理店に必要なのは モニタリングのその先
クライアントが代理店に求めるのは、単なるメディア露出やメンションの追跡にとどまりません。新たなビジネス機会を発掘し、確信を持って迅速に対応し、より高い戦略的価値を提供するための、一元化されたスピーディーなインサイトです。
代理店における経済効果
実証された確かな成果
ForresterのTotal Economic Impact™調査では、Meltwaterを利用する代理店で、業務効率や投資対効果に関する大きな経済的メリットが確認されています。
20時間
レポーティングの自動化により、1アカウントあたり1ヶ月に削減できた時間
230%
3年間のROI（Forrester TEI™）
70.8万 米ドル
プラットフォームへの投資による正味現在価値
20%
代理店が報告したクライアント獲得件数の増加率
Meltwaterで変わる代理店業務
分断された業務から、統合インテリジェンスへ
分断されたツールと手作業のレポーティングを一つの流れにつなぎ、リサーチから分析、クライアント報告までを効率化。より速く、一貫性のあるインサイト提供と、拡張しやすい顧客対応へ移行できます。
課題
解決策
課題
リサーチに時間がかかりすぎる
本来の業務に着手する前に、複数の情報源からシグナルを集める段階で多くの時間を費やしている。
解決策
重要な情報を、より早く捉える
メディア・SNS・インフルエンサーのインテリジェンスを一つに集約し、情報収集から戦略立案までの時間を短縮します。
課題
ツールが増えるほど、提供スピードが 落ちる
複数のプラットフォームを行き来することで、情報の抜け漏れや重複作業が生じ、アカウント間でレポーティングにばらつきが生じる。
解決策
一つのプラットフォームで業務をシームレスに連携
クライアントごとのモニタリング、分析、レポーティングを一つの環境で行い、ツールごとに情報を組み立て直す手間をなくします。
課題
レポーティングを拡張しにくい
手作業の分析やレポート作成に時間がかかるほど、人員を増やさずに対応クライアントを増やすことが難しくなります。
解決策
インサイトを、そのままクライアント 報告へ
自動化されたダッシュボード、要約、アラート機能により、手作業の工数を大幅に削減しながら、より的確で洗練されたレポートを届けることができます。
課題
アカウント拡大で業務が複雑化
アカウントが増えるほど、チーム間で品質、スピード、戦略の深さを一貫して保つことが難しくなります。
解決策
アカウントが増えても、品質を保って 拡張
クライアント、キャンペーン、地域ごとの違いに対応しながら、インサイト提供のプロセスと品質を標準化できます。
効率性と拡張性
人員を増やさず対応力を高める
代理店には、限られたリソースでより多くのクライアントへ質の高い成果を届けることが求められます。Meltwaterは、リサーチ、レポーティング、分析を自動化し、人員を増やさずに対応できる業務量を広げます。
レポーティングを自動化
ダッシュボード作成、レポート出力、クライアントや関係者へのインサイト共有を自動化できます。
リアルタイムモニタリング
ブランド言及、キャンペーン成果、新たな話題をライブモニタリングで継続的に追跡します。
AIによるインサイト生成
Mira AIがローデータをブリーフ、要約、インサイトへ短時間で整理します。
チーム連携をスムーズに
Slack、Microsoft Teams、メールでインサイトを共有し、アカウント担当者が同じ情報をもとに動けます。
代理店の成長に合わせて 拡張
単発キャンペーンから数十のクライアントアカウントまで、業務規模の拡大に合わせてMeltwaterを活用できます。
複数のクライアント・キャンペーンを同時に管理
地域・言語を横断したグローバルモニタリング
アカウント担当者間で連携できるワークフロー
代理店のレポーティングシステムとのAPI連携
代理店の規模に合わせて選べる柔軟なプラン
実務で実証された 確かな成果
代理店がMeltwaterを活用し、メディア露出を測定可能な事業成果へつなげている事例をご覧ください。
お客さまのデジタルマーケティングキャンペーンの効果測定や、メディアリリースに対する反響把握をSNSに限らず全メディアチャンネルに渡って網羅的に行える点も、大きなメリットであると認識していただいています。
田中亜蓮
メンバーズグッドコミュニケーションズカンパニー
データに基づく提案で、 案件獲得力を高める
コンペで勝つには、クリエイティブなアイデアだけでは不十分です。クライアントは、契約前の段階から代理店が市場を深く理解していることを期待しています。
市場環境分析
業界でどのようなテーマが語られ、ブランドがどう認識され、競合がどの位置にいるかをすばやく把握。
競合ベンチマーキング
ブランドやキャンペーンを横断し、シェア・オブ・ボイス、センチメント、メディア露出を比較。
データに基づく戦略提案
Meltwaterのインサイトを、RFP回答や提案資料における推奨施策の根拠として活用。
クライアントの信頼を築く
業務開始前の段階から市場理解を示し、自社がクライアントの業界と競争環境を理解していることを伝えられます。
代理店の成長を、インテリジェンスで加速
クライアントが代理店に期待するのは、深いインサイト、迅速なレポーティング、測定可能な成果です。Meltwaterは、業務を効率化しながら提案力と顧客価値を高め、新規案件の獲得と事業拡大につなげます。
代理店向けインテリ ジェンスに関するよくある質問
グローバルなデータカバレッジ、統合管理と分散運用を両立するガバナンス、API連携、AIを組み込んだワークフロー、部門横断での拡張性を一つのプラットフォームで提供している点です。
はい。Melwaterはメディアモニタリング、ソーシャルリスニング、インフルエンサー追跡、AI分析など、別々に導入していたツールを一つのエンタープライズインテリジェンス基盤へ統合できます。
MeltwaterのAIアシスタント「Mira AI」が、リアルタイムデータを構造化し、経営層向けサマリー、パフォーマンスダッシュボード、取締役会にそのまま提出できるレポートへと即座に変換します。これにより、手作業によるレポート作成・準備時間を大幅に削減できます。
単一機能の製品が特定業務だけを最適化するのに対し、Meltwaterは部門を横断してインテリジェンスを統合します。情報のサイロ化を減らし、複数ツールを行き来する運用負担を抑えます。
はい。エンタープライズ水準のガバナンス、役割ベースのアクセス制御、コンプライアンスに配慮したAIアーキテクチャ、そして堅牢なグローバルインフラを備えており、規制の厳しい業界や環境でも安全にご運用いただけます。
はい。Meltwaterは、一元的なガバナンスと、各地域に即したモニタリング、多言語対応、地域別の状況可視化を両立します。各市場固有のインサイトを損なうことなく、グローバル全体で一貫した戦略・運用を実現できます。