ただし、この優位性はすべてのAIモデルで一貫しているわけではありません。COSRX以下のブランド順位はモデルによって大きく異なります。この結果から、AI上の可視性は単一の総合スコアだけで判断するのではなく、 AIモデル別、さらにはプロンプト別に評価する必要がある ことがわかります。

MeltwaterのGenAI Lensを活用し、8つの生成AIと4つの消費者プロンプトを分析した結果、米国市場における韓国スキンケアブランドのAI上の可視性では、COSRXが総合Visibility Score 84でトップとなりました。2位のLaneige（67）に17ポイント、Beauty of Joseon（53）に31ポイントの差をつけています。

2026年6月に実施されたCriteo Shopper Surveyでは、美容・パーソナルケア製品を購入する際に38%の消費者がすでにAIアシスタントを利用しており、そのうち57%が「AIの回答で推奨された商品が最終的な購入判断に影響する」と回答しています。

米国市場で存在感を競うK-Beautyブランドにとって、重要な問いが浮かび上がります。

米国の消費者に対して、LLMは実際にどのブランドを推奨しているのか。そして、その理由は何なのか。

Meltwaterでは、AI上の可視性を分析するGenAI Lensを使って検証しました。

目次

メソドロジー

使用機能 Meltwater GenAI Lens 分析期間 2026年7月1日〜7月14日（2週間） 市場 米国 データソース Claude, DeepSeek, ChatGPT, xAI Grok, Meta Llama, Google AI Mode, Google AI Overviews, Perplexity プロンプト/一般： General: 「米国で購入できる、おすすめの韓国スキンケアブランドと商品は？」

プロンプト/入手しやすさ: 「米国で簡単に購入できる商品を使った韓国スキンケアルーティンを教えてください」

プロンプト/アンチエイジング： 「米国で購入できる、アンチエイジングにおすすめの韓国スキンケア商品は？」

プロンプト/敏感肌： 「米国で購入できる、敏感肌におすすめの韓国スキンケア商品は？」 主な指標の定義 可視性スコア： Prevalence、Frequency、Prominenceを組み合わせて、AI上におけるエンティティの総合的な存在感を0〜99で評価する指標。.

出現率： 関連する商品、人、エンティティにも言及しているメンションの割合。

注目度： そのエンティティが、登場する回答の中でどの程度中心的に扱われているかを示す指標。

言及頻度： 回答1件あたりの平均引用回数。

言及率： そのエンティティが登場した回答の割合。

センチメント： 主にエンティティ単位で算出される0〜100のセンチメントスコア。

K-Beautyブランド全体のAI上の可視性

4つの主要プロンプトを横断して見ると、COSRXは調査対象となった多くの指標でトップとなりました。

Visibility Scoreは84で、Laneige（67）を17ポイント、Beauty of Joseon（53）を31ポイント上回っています。

COSRXの高い可視性を支えた最大の要因は、言及量でした。Mention Rateは69、Frequencyは2.32で、いずれも全ブランド中トップです。

Mention Rateは2位のLaneige（48）を21ポイント上回り、FrequencyもLaneigeを1.05ポイント上回りました。生成AIの回答に継続的かつ頻繁に登場していることが、COSRXの高いVisibilityにつながっています。

一方、Prominenceを見ると別の構図が見えてきます。

SulwhasooはMention Rateでは7位（26）でしたが、ProminenceではCOSRXに次ぐ73で2位となりました。この高いProminenceが総合Visibilityの順位を押し上げています。

つまりSulwhasooは、AI回答への登場頻度自体はそれほど高くないものの、登場した際にはより中心的なブランドとして扱われる傾向があります。

一方、センチメントはK-Beautyブランド間のAI上の可視性を分ける大きな要因にはなっていません。上位10ブランドすべてが50〜54という狭い範囲に収まっています。

なぜ重要なのか：

AI上の可視性を高める方法は一つではありません。ブランドは、自社カテゴリーにおいて「言及量」「頻度」「Prominence」「センチメント」のどの要素が競合との差を生んでいるのかを把握する必要があります。.

AIモデルによって、見えるブランドの姿は異なる

今回調査した8つの生成AIでは、同じブランドでも、使用するAIによってVisibility Scoreが0から91まで変動しました。

8モデルすべてで比較的一貫した評価を得ていたのはカテゴリー首位のCOSRXのみで、それ以外のブランド順位はモデルによって大きく入れ替わっています。

DeepSeekは、最も幅広いブランドに安定して高いVisibilityを与えていました。上位10ブランドすべてが45以上となり、そのうち8ブランドではDeepSeekが最も高いスコアを記録しました。

他のAIモデルがブランド間に大きな差をつける一方で、DeepSeekではカテゴリーリーダーだけでなく、規模の小さいチャレンジャーブランドにも一定の可視性が与えられています。

一方、Google AI ModeとGoogle AI Overviewsは、ブランドが表示されにくいプラットフォームでした。

10ブランド中6ブランドが両方で低いスコアとなり、Dr.Jart+、Missha、Dear Klairs、Puritoは0を記録しています。カテゴリー首位のCOSRXでさえ、Google AI Modeでは42、AI Overviewsでは41と、全プラットフォームの中で最低水準でした。

つまり、他の生成AIで高いVisibilityを獲得していても、Google上で同様の可視性が得られるとは限りません。

Claudeでも、K-Beautyブランド全体のVisibility Scoreが比較的低い傾向が見られました。50を超えたのはCOSRXのみで、他のブランドはすべて50未満です。

なぜ重要なのか：

あるAIで高い可視性を獲得していても、それが別のAIでの可視性を保証するわけではありません。「AI上の可視性」を一つの指標として扱うのではなく、プラットフォームごとに自社ブランドのポジションを把握することが重要です。

K-Beautyに関するAI回答は、何を引用しているのか

引用数上位10ソースを見ると、ソーシャルメディアが特に大きな存在感を示しています。一方で、美容メディアや小売サイトも主要な情報源となっています。

ソーシャル・コミュニティプラットフォームでは、Instagramが217件で最多、YouTubeが189件、Redditも149件と上位に入りました。

これは、ソーシャルメディア上で発信・共有されているコンテンツや会話が、生成AIがK-Beautyについて回答する際の重要な情報源になっていることを示しています。

美容メディアも引き続き重要です。Glamour（168件）、Allure（155件）、Byrdie（90件）が上位10ソースに入り、既存の編集メディアが生成AIの回答形成において依然として大きな役割を担っていることがわかります。

さらに、Ulta（148件）とSephora（107件）も上位10に入りました。

K-Beautyブランドにとって、小売企業との強い関係は、単に商品流通や消費者との接点という意味だけではありません。AI回答を形成する情報エコシステムの一部としても重要性を増しています。

なぜ重要なのか：

生成AIは、ソーシャル上の会話、編集メディアの記事、小売サイトなど、美容業界を取り巻く幅広い情報源を参照しています。AI上の可視性を高めるには、消費者がブランドを「知る」「語る」「購入する」さまざまな接点で、一貫した存在感を構築する必要があります。

消費者のニーズによってAI上で選ばれるブランドは変わる

AI上の可視性をリードするブランドは、消費者が何を重視し、どのようなプロンプトで質問するかによって変わります。

K-Beauty全般についての質問ではCOSRX、Laneige、Beauty of Joseonが上位ですが、より具体的なニーズを加えると、その順位は変化します。

アンチエイジングではSulwhasooがトップ

アンチエイジングに関するプロンプトでは、SulwhasooがCOSRXを上回り、Visibilityは73対70、Prominenceは81対68となりました。K-Beauty全般ではトップでなくても、特定の肌悩みに関する質問ではカテゴリーリーダーになれることを示しています。

敏感肌では専門ブランドが浮上

敏感肌に関する質問ではCOSRXがVisibility 75で首位を維持した一方、Pyunkang YulやPuritoなど、K-Beauty全般のランキングでは上位に入らなかったブランドがトップ10に登場しました。

より具体的なスキンケアニーズでは、一般的なK-Beauty検索では目立たない専門性の高いブランドが浮上する可能性があります。

入手しやすさでは全体ランキングに近い結果

「米国で入手しやすい」という条件を加えた場合は、全体のK-Beautyランキングに比較的近い結果となりました。

COSRX（84）とLaneige（75）が上位を維持しており、両ブランドの幅広い可視性が「購入しやすさ」を条件にした質問でも維持されていることがわかります。

なぜ重要なのか：

AI上の可視性は、消費者が何を探しているかによって変わります。カテゴリー全体での存在感は重要ですが、具体的なニーズや悩みごとに異なるブランドが浮上し、競争環境そのものが変化する可能性があります。

インサイトからアクションへ：GenAI Lensの活用方法

事例1：AIモデル横断での可視性のモニタリング

自社ブランドと指定した競合ブランドが、主要なLLMそれぞれでどのように評価されているかを一元的に把握できます。

特定のプラットフォームで自社のVisibilityがゼロ近くまで低下していても、見落とすことなく確認できます。

活用例：

Claude、DeepSeek、ChatGPT、Grok、Llama、Google AI Mode、Google AI Overviews、Perplexityにおける自社ブランドのVisibility Score、Prominence、Mention Rateを一元的にモニタリング

自社ブランドのスコアがゼロ近くまで低下しているAIプラットフォームを早期に特定し、競合や市場から遅れを取る前に対策

同一のプロンプトを使用して、自社ブランドと主要な競合ブランドをベンチマーク

結果：単一のAIサービスの結果だけを全体像と捉えるのではなく、複数のAIプラットフォームを横断してAI上の可視性を継続的に管理できるようになります。

事例2：AIが参照する情報源のエコシステムを可視化

SNS、EC・小売サイト、アーンドメディアなど、どの情報源が自社ブランドやカテゴリーに関するAIの引用・参照につながっているのかを、AIモデルごとに特定します。

活用例：

Instagram、Reddit、Ulta、Sephora、Glamourなど、どのプラットフォームの情報が、どのLLMに参照されているのかをカテゴリーごとに特定

AIからの引用・参照に大きく寄与している「情報源 × AIモデル」の組み合わせを把握し、コンテンツやパートナーシップへの投資を優先

小売サイトやSNSコンテンツの影響力が高まるなか、AIが参照する情報源の構成がどのように変化しているかを継続的に追跡

結果：従来のSEOで重視されてきたチャネルだけではなく、実際にAIの回答やレコメンデーションに影響を与えているチャネルを特定し、マーケティングやPRへの投資を最適化できます。

事例3：プロンプト・カテゴリー単位での可視性を追跡

ブランド全体を一つのスコアで評価するのではなく、「一般」「アクセシビリティ」「アンチエイジング」「敏感肌」など、具体的なユースケースやプロンプトごとにAI上の可視性がどう変化しているかを把握します。

活用方法：

ブランド全体では高い評価を得ていても、特定のプロンプトでは競合に後れを取っている領域を特定

まだ特定のブランドが優位性を確立していないカテゴリーを見つけ、新たな機会を発見

製品単位でVisibility（可視性）やMention Rate（言及率）をモニタリングし、特定のSKUだけがブランド全体のスコアを押し上げていないかを把握

結果：ブランド全体のスコアだけでは見えにくい競合との差を明らかにし、競合が優位に立っている具体的なユースケースや検索意図に対して、重点的に投資・施策を行えるようになります。

まとめ

K-BeautyをめぐるAI上の可視性の競争環境は、まだ固定されたものではありません。

COSRXは総合的には最も高いVisibilityを獲得していますが、どのAIを利用するか、そして消費者が何を求めているかによって、リードするブランドは変わります。

アンチエイジングではSulwhasooがCOSRXを上回り、AIモデルごとにも競合ブランドの顔ぶれは大きく異なりました。

また、総合ランキングのトップ以外にも大きな機会があります。特定の消費者ニーズでは専門ブランドが浮上し、AIプラットフォーム間で可視性には大きな差があります。さらに、単一の商品やチャネルだけでブランドのAI上の存在感が決まるわけでもありません。

K-BeautyブランドがAI上の可視性を高めるには、複数のAIプラットフォーム、消費者ニーズ、そしてAIが参照する情報源を横断して、自社ブランドの関連性と存在感を構築していくことが重要です。

K-BeautyブランドのAI上の可視性についてよくある質問

米国でAI上の可視性が最も高いK-Beautyブランドは？

Meltwater GenAI Lensによる分析では、COSRXがVisibility Score 84で首位となりました。Laneige（67）を17ポイント、Beauty of Joseon（53）を31ポイント上回っています。

この結果は、2026年7月に8つのLLMを対象として2週間にわたり取得したデータに基づいています。

一つのAIモデルだけでカテゴリー全体の可視性を判断できますか？

いいえ。Meltwater GenAI Lensの分析では、同じブランドでも使用するAIモデルによってVisibility Scoreが0〜91まで変動しました。

多くのブランドでDeepSeekが比較的高いスコアを示す一方、Google AI ModeやGoogle AI Overviewsでは複数のブランドが0となっています。

K-BeautyブランドのAI上での引用を左右する情報源は？

Meltwater GenAI Lensのデータによると、調査した上位10の引用元の中では、ソーシャルプラットフォームが特に多く引用されています。Instagram（217件）とYouTube（189件）が上位2ソースとなりました。また、Glamour、Allure、Byrdieなどの美容メディア、Ulta、Sephoraなどの大手美容小売サイトも上位に入っています。

COSRXはすべてのスキンケア関連の質問でトップですか？

いいえ。Meltwater GenAI Lensの分析では、アンチエイジングに関するプロンプトではSulwhasooがCOSRXをVisibilityで73対70と上回っています。これは、AI上でのカテゴリーリーダーシップが絶対的なものではなく、プロンプトによって変化することを示しています。

K-Beautyブランド間のAI上の可視性の差は、センチメントによって生まれていますか？

Meltwater GenAI Lensの分析では、その可能性は低いと考えられます。

上位10のK-Beautyブランドはいずれもセンチメントスコアが50〜54という狭い範囲に集中していました。ブランド間のVisibilityの差を生んでいる主な要因は、好意度よりも言及頻度やProminenceであることが示されています。

K-BeautyのAI上の可視性は、個別の商品によって左右されますか？それともブランド単位ですか？

Meltwater GenAI Lensの分析では、最も高いスコアを記録した商品であるCOSRX「Advanced Snail 96 Mucin Power Essence」でさえ、Mention Rateは20%にとどまりました。

この結果は、LLMが単一の「バズ商品」だけではなく、ブランドそのものの認知や存在感を重視する傾向を示しています。