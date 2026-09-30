Meltwaterは、アーンド・ペイド・SNS・AI上の可視性をひとつの分析環境に統合。

重要な指標を的確に測定し、ビジネスへの貢献度を明確に提示できます。

施策の成果やブランド評価の変化をリアルタイムに読み解き、社内レポートや関係者への共有もスムーズに行えます。