効果測定・分析
メディア・SNS・AIの成果を一元測定
Meltwaterは、アーンド・ペイド・SNS・AI上の可視性をひとつの分析環境に統合。
重要な指標を的確に測定し、ビジネスへの貢献度を明確に提示できます。
施策の成果やブランド評価の変化をリアルタイムに読み解き、社内レポートや関係者への共有もスムーズに行えます。
効果測定の変化
いま、効果測定の目的が変わっています
効果測定は、活動実績を報告するだけのものではありません。
施策が生んだ成果を証明し、次の意思決定へつなげるためのものです。
従来の効果測定
これからの効果測定
成果とブランド評価を一つの画面で把握
Meltwaterは、アーンド・オウンド・ペイドメディアとAI上の可視性を、PR・広報・マーケティング部門のために設計された統合環境へ集約。
施策の成果、ブランドをめぐるナラティブ、競合とのポジションを同じ画面で把握できます。
アーンドメディアの成果
メディア露出、リーチ、センチメント、シェア・オブ・ボイスを、ブランド評価を形づくるシグナルと併せて追跡します。
SNS・オウンドメディアのエンゲージメント
オウンドメディアや自社SNSにおけるコンテンツの成果、およびオーディエンスのエンゲージメント（反応）を正確に測定します。
ペイドメディア・インフルエンサー施策の効果
広告キャンペーンとクリエイターの成果を、同じレポーティング環境で評価できます。
レピュテーション・AI上の可視性
リスクの兆候、競合の動き、AI検索における自社ブランドの見え方を継続的にモニタリングします。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長企業まで、幅広い組織のPR・広報・マーケティング部門で活用されています。
Mira AI
何が変わったのか、その理由まで瞬時に把握
PR・広報・マーケティング部門向けのMeltwater AIアシスタントが、トレンドを分析し、変化の要因を説明し、リアルタイムデータを実用的なインサイトへ変換。ダッシュボードの確認から意思決定までの時間を短縮します。
ナラティブ分析
何が語られているかだけでなく、センチメントやナラティブの変化を生み出している要因まで把握できます。
経営層向け要約
リアルタイムのダッシュボードから、関係者への共有に適した簡潔なブリーフィングを数秒で作成します。
パターン検知
新たなトレンド、言及の急増、競合の動きを、広く拡大する前に捉えます。
根拠が明確な回答
ダッシュボードの元データを根拠に、回答とその背景を直接確認できます。
信頼できるデータ基盤
信頼性の高い グローバルデータを基盤に
効果測定の信頼性は、組織全体で共有できる確かなデータから生まれます。Meltwaterは、世界中のメディア・SNSデータを網羅する基盤に、センチメント分析、エンティティ認識、ナラティブ分析のAIモデルを組み合わせています。
世界各地の構造化データ
すべてのインサイトは、市場や地域を横断して一貫した分析ができるよう、構造化・高度化されたメディア・SNSデータをもとに生成されます。
一貫した測定モデル
共通のセンチメント・ナラティブ分析モデルにより、ブランド、地域、事業部門を横断して同じ定義と基準で測定できます。
根拠をたどれるインサイト
ダッシュボード、レポート、要約のすべてから情報ソースまで確認できるため、分析結果の根拠を明確に説明できます。
部門横断で統一された指標
共通の測定基盤を使うことで、成果、レピュテーション、ビジネスへの影響について、部門ごとの指標や見方の食い違いを減らし、組織全体の認識をそろえられます。
経営層向けレポートを自動化
経営層向けレポートを数秒で作成
効果測定の価値は、インサイトが組織全体で共有されてこそ最大化します。Meltwaterはダッシュボードを「自動化されたインテリジェンス」へと変換。経営層、取締役会、ステークホルダーに対し、施策の成果とレピュテーションに関する確固たる共通認識を提供します。
リアルタイムダッシュボード
成果、ブランド評価、競合のポジションを経営層がリアルタイムで把握できる環境を提供。
レポートの自動作成
毎回レポートを一から作り直すことなく、週次・月次の最新レポートを継続的に共有。
AIによる要約
リアルタイムデータを、ステークホルダーが短時間で理解できる簡潔なナラティブ形式のレポートへ変換。
ブリーフィング・ダイジェスト
競合動向、センチメント、施策成果に関する重要情報を厳選し、各部門や経営層へスムーズに共有。
実務で実証された確かな成果
Meltwaterを活用し、メディア露出を測定可能なビジネス成果へつなげた事例をご覧ください。
以前は、自分たちの取り組みの結果を俯瞰して見る機会がありませんでした。Meltwaterのおかげで視野が広がり、市場や競合と比較しながら、自分たちの位置づけを数値やデータで正確に把握できるようになったのです。ようやく、今後の具体的な目標を実行していくための土俵が整ったという感覚があります
佐山 暁子
NTTドコモコンシューマサービスカンパニー マーケティング戦略部 コミュニケーション戦略 広報戦略担当
これからの効果測定を、実際の画面で
チャネルを横断してレポーティングを統合し、インサイト生成を自動化。 施策がビジネスへ与えた影響を明確に示します。
効果測定・分析に関するよくある質問
はい。Meltwaterのセンチメント分析は、業界最大級のデータセットと20年以上にわたり進化を続けてきたAI技術を基盤としています。ポジティブ・ネガティブの判定精度を高め、中立への誤分類や誤判定を抑制。さらに、SNS上の皮肉やスラングなどチャネル独特の微妙なニュアンスまで捉え、ブランド評価やレピュテーションリスクの正確な判断を支援します。
はい。MeltwaterのAIがリアルタイムのインサイトを抽出し、手作業にかかる時間を最大25%削減します。AI機能を活用することで、経営会議にそのまま提出できるレポートを柔軟にカスタマイズ作成できるほか、自動アラートやセンチメント分析の結果もタイムリーに反映可能です。
はい。Meltwaterでは、目的や分析要件に合わせて、メディア・SNS・消費者インテリジェンスのデータを自在にカスタマイズできます。戦略やレポーティング要件に応じて複数のダッシュボードを作成・管理し、必要な指標をひとつの画面でまとめて把握できます。
はい。Meltwaterはデータのエクスポートや外部ツールとの連携に幅広く対応しています。APIや各種インテグレーションを通じて、Power BI、Microsoft Teams、Salesforceなどの主要なビジネスツールと接続でき、Meltwaterのインサイトを既存のレポーティングや業務環境へスムーズに組み込めます。
はい。Meltwaterのソーシャルリスニングは、ブランド評価、オーディエンスのセンチメント、最新トレンドを把握するための多様なインサイトを提供します。リアルタイムの会話モニタリング、センチメント分析、トレンド・急増検知、コンテンツクラスター要約、オーディエンス分析に対応。世界最大級のデータセットを基盤に240以上の言語を分析し、グローバルな視点で市場や生活者の動向を捉えます。
はい。自社SNSアカウントにおけるリーチ、エンゲージメント、インプレッション、フォロワー数の推移、キャンペーン効果などの主要指標を一元的に確認できます。投稿や施策の成果を多角的に分析し、コンテンツ戦略の最適化やオーディエンスとの関係強化に活用できます。
はい。Meltwaterは複数プラットフォームの分析データをひとつの統合ダッシュボードに集約し、メディア・SNS・消費者インテリジェンスのデータを一箇所で確認・分析できます。複数のツールを切り替える手間がなくなり、包括的なインサイトの把握、成果のベンチマーク、トレンドの追跡、レポート作成までをシームレスに行えます。
はい。Meltwaterでは、競合の戦略、メディア露出、SNS上の会話をリアルタイムで追跡・分析できます。自社の市場ポジションを把握し、ナラティブの変化をいち早くキャッチ。得られた競合インサイトに基づいて、メッセージングやマーケティング施策を最適化できます。