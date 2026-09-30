データ連携・API
Meltwaterのデータを 既存の業務フローへ
Meltwaterのグローバルデータを、チームが日常的に使うツールへ直接届けます。Slack、Microsoft Teams、BIプラットフォーム、CRM、データウェアハウスと連携し、インサイトを普段の業務環境でそのまま活用できるようにします。
レポーティングのニーズが組織全体へ広がるとき
組織が成長するにつれ、インテリジェンスを特定の部門やツールだけに閉じ込めておくことはできません。売上、レピュテーション、そして経営戦略を支える基幹システムへと連携し、組織全体で活用できる状態をつくる必要があります。
組織に求められること
経営層向けレポートの定期更新
手作業で作り直すことなく、経営層や取締役会向けの定期レポートを継続的に更新。
部門横断でデータを共有
Meltwaterのデータと、マーケティング、営業、売上に関する指標を一つの画面に統合。
信頼できる共通の情報基盤を構築
一元化されたダッシュボードと部門横断のKPIによるレポーティングで、各部門の認識を統一。
KPIダッシュボードを一元管理
数値を重視する組織で、施策が収益へ与えた影響を測定・可視化。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長企業まで、幅広い組織のPR・広報・マーケティング部門で活用されています。
コラボレーション・AIワークフロー
日々の業務環境で、 重要な情報を見逃さない
Meltwaterを普段利用しているコラボレーションツールへ直接連携し、アラート、要約、インサイトを日常の業務フローに組み込めます。
Slack向けMeltwaterエージェント
リアルタイムのメディアインテリジェンスをSlackへ直接配信。メールの見落としや手動での転送に頼ることなく、組織内の迅速な情報共有を実現します。
- Slackチャンネルでリアルタイムのメディア露出アラートを受信
- 施策・競合・リスクに関するアラートを専用チャンネルへ振り分け
- Slackを離れずにインサイトを検索・共有
- 追加ライセンスなしで経営層やステークホルダーへ情報を共有
Microsoft向けMeltwaterエージェント
MeltwaterをMicrosoft TeamsやMicrosoft 365 Copilotへ連携し、日々の業務フローの中でインサイトを取得・共有し、そのままアクションへつなげられます。
- Teams内で質問への回答や日次ニュースブリーフを取得
- メディアインサイトをチャンネル内で直接共有
- Copilotを通じてWord、PowerPoint、Outlook上でメディアブリーフ、キャンペーン要約、コミュニケーション文案を作成
- 部門が日常的に利用する環境へ信頼できるデータを即座に提供
MCP対応インテリジェンスでAIアシスタントを強化
Meltwaterの信頼できるインテリジェンスを、チームが使い慣れたAIツールへ。Meltwater MCP（Model Context Protocol）は、ClaudeやChatGPTなどのAIアシスタントとMeltwaterを直接接続します。チームは日常の言葉で質問するだけで、Meltwaterが誇るグローバルな網羅性に裏付けられた、出典付きの確かな回答を得ることができます。
AIとデータを繋ぐ業界標準「Model Context Protocol」に基盤を置くMeltwater MCPは、2025年からのネイティブサポート以降、早期にご利用いただいたお客様の実務フィードバックを取り入れ、より使いやすく進化しました。
- 自然言語で質問し、信頼できるデータから回答を取得。ニュース、SNS、WebなどMeltwaterが提供するグローバルデータをもとにブランドやトピックを対話形式で分析できます。
- 必要なときに、すぐ分析。手作業でレポートを作成することなく、最新の報道からセンチメントやナラティブを把握できます。
- 質問からドラフト作成までをシームレスに。経営層向けブリーフやコンテンツの初稿をその場で生成。
- 契約プランに応じたデータへアクセス。回答には情報ソースが明示され、内容を検証可能。
- APIキー不要で安全に接続。Meltwaterアカウントですぐに利用OK。
レポーティング・データ連携
Meltwaterを既存のレポーティング基盤へ接続
Meltwaterの構造化されたグローバルデータを、組織が利用している分析基盤や業務システムへ連携します。
連携先
主な活用方法
連携先
BI・レポーティング
Power BI、Tableau、Looker、Smartsheet
主な活用方法
共有ダッシュボードを構築し、Meltwaterのデータをビジネス指標と統合。経営層向けレポートを自動化できます。
連携先
CRM・収益管理ワークフロー
Salesforce、社内CRMシステム
主な活用方法
メディア・SNSのシグナルを収益関連のワークフローに直接反映し、レピュテーションとパイプラインの成果を結び付けます。
連携先
データウェアハウス・高度分析
エンタープライズ向けデータウェアハウス、社内データレイク、独自の分析環境
主な活用方法
Meltwaterのデータと社内の成果指標を統合し、より高度な分析、一元的なレポーティング、中長期の分析モデル構築に活用できます。
連携先
リアルタイムデータ連携
Webhook配信、構造化されたJSONフィード、継続的なメンションの更新
主な活用方法
ブランド、経営層、キャンペーンへの言及をリアルタイムで配信し、ライブダッシュボード、急増検知、迅速な対応につなげれます。
連携先
APIアクセス
メンションの検索・エクスポート、過去データ・リアルタイム分析へのアクセス、検索条件・タグのプログラム管理、自社・外部コンテンツのアップロード
主な活用方法
簡単な自動化から高度なデータ連携まで、Meltwaterのデータを自社のレポーティング基盤へ柔軟に組み込めます。
連携先
MCP経由のAIアシスタント連携
Claude、ChatGPTなど、Model Context Protocolに対応したAIアシスタント
主な活用方法
Meltwater MCPを通じてAIアシスタントとMeltwaterを連携。自然言語での質問で、報道をモニタリングし、Meltwaterの信頼性の高いグローバルデータに基づいた分析結果を取得できます。
ビジネスへの効果
レポートを意思決定を動かす情報へ
Meltwaterデータをレポーティングやコラボレーション環境へ連携することで、組織全体の意思決定を支える情報基盤になります。
経営層向けレポーティング
メディア戦略の成果と売上・マーケティング指標を統合し、信頼性の高い共通の情報基盤を構築します。
迅速な対応
トレンドやリスク急増の検知、センチメントの変化、重要なメンションをSlackやMicrosoft Teamsへ配信し、必要な対応をより早く開始できます。
部門横断の可視性
営業、マーケティング、PR・広報、経営層が、手作業のデータ出力や重複レポートなしで同じデータを利用できます。
意思決定を加速
リアルタイムのインサイトと高度な分析を活用し、戦略・予算配分・競合対応・AI活用ワークフローを導きます。
Meltwaterを既存の レポーティング基盤へ接続
組織の成長に合わせてレポーティングを効率化し、Meltwaterのデータを部門横断で活用できます。
データ連携・APIに関するよくある質問
はい。Salesforceアカウントで必要な権限が有効になっていれば、Meltwaterと連携できます。利用環境によっては、Salesforce側で追加の権限設定が必要になる場合があります。
はい。APIをご利用のお客様は、MeltwaterのPower BI Connectorを使って、アーンドメディアのコンテンツと指標、自社SNSアカウントの指標をPower BIのワークブックへ取り込めます。
はい。Meltwater APIでは、ニュースやSNS上のメンションのエクスポート・ストリーミング・分析、自社SNSアカウントのコンテンツと分析データの取得、主要BIツールとの連携を行えます。手動でデータを出力する場合は、Export Consoleも利用できます。
はい。API Foundationsは多くのMeltwaterプランに含まれています。より大量のデータ、高いAPIコール上限、データストリーム、Bring Your Own Cloud（BYOC）などの高度な機能が必要な場合は、追加のAPIプランを利用できます。
はい。MeltwaterとSlackを連携すると、AIを活用したアラートをSlackへ自動配信できます。市場の変化を素早く把握し、関連部門へ共有して、より早い対応と判断につなげられます。
はい。MeltwaterでGeneric Webhookを設定し、Zapier側で対応するWebhook Zapを作成すると、Smart AlertをZapierへ送信できます。Zapierのアクションを使って、Discord、Google Chat、Trelloなどのアプリへアラートを振り分けられます。
はい。Meltwater APIを使って、クラウド型データウェアハウス、データレイク、独自の分析環境へデータを連携できます。代表的な方法は定期エクスポートとリアルタイムデータストリームで、世界規模のアーンドメディア・SNSデータを、既存のデータワークフローへ組み込みやすい構造化形式で利用できます。技術情報はdeveloper.meltwater.comで確認できます。
Meltwater MCP（Model Context Protocol）は、ClaudeやChatGPTなどのAIアシスタントとMeltwaterを接続する仕組みです。自然言語での質問で、Meltwaterの信頼できるグローバルデータに基づくメディアインテリジェンスを取得できます。AIツール上からブランドモニタリングや分析を実行でき、回答には情報ソースが明示されます。Meltwaterアカウントでサインインするため、APIキーを管理する必要はありません。Meltwaterは2025年よりMCPにネイティブ対応しています。
どちらもMeltwaterのデータをお客様の環境で活用するための仕組みです。Meltwater APIは、開発者がプログラムを通じてカスタム連携やデータパイプラインを構築するためのものです。一方、Meltwater MCPは、AIアシスタントとMeltwaterを連携させることで、チームの誰もがコードを書くことなく、自然な言葉で質問できるようにします。多くの企業では、用途に応じて両方を組み合わせて活用しています。
Meltwater MCPは、ClaudeやChatGPTをはじめ、Model Context Protocolに対応したAIアシスタントで利用できます。対応するAIアシスタントは今後も拡大予定です。