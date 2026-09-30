どちらもMeltwaterのデータをお客様の環境で活用するための仕組みです。Meltwater APIは、開発者がプログラムを通じてカスタム連携やデータパイプラインを構築するためのものです。一方、Meltwater MCPは、AIアシスタントとMeltwaterを連携させることで、チームの誰もがコードを書くことなく、自然な言葉で質問できるようにします。多くの企業では、用途に応じて両方を組み合わせて活用しています。