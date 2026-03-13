SNS広告を運用しているものの、何を基準に効果を測定したらよいか迷うこともあるのではないでしょうか。1フォロワーあたりの獲得コストを示す指標「CPF」は、広告効果を知る指標の一つです。フォロワー数を効率よく集めることで、自社情報のさらなる拡散や売上につなげることができます。

本記事では、主要4媒体のCPFの特徴や費用相場、獲得単価を抑えるための具体的な改善手順を解説します。

CPFとは？

CPF（Cost Per Follower）は、SNS広告において1フォロワーを獲得するための広告費用を指す指標です。主にX（Twitter）のフォロワー獲得広告や、LINEの友だち追加広告の運用において重視されます。計算式は以下の通りです。

CPF ＝ 広告費 ÷ 獲得フォロワー数

仮に20万円の予算を投じて500人のフォロワーを獲得した場合、CPFは400円となります。

なお、主要なプラットフォームごとに、名称や定義が若干異なるため、表で整理しました。

プラットフォーム 名称 概要 LINE Cost Per Friend（友だち獲得単価） 友だち追加1人あたりの広告費用 Facebook Cost Per Fan（ファン獲得単価） ページへの「いいね!」、フォロー、リアクション1件あたりの広告費用 Instagram Cost Per Follow（フォロー獲得単価） フォロワー1人獲得あたりの広告費用 X (Twitter) Cost Per Follow（フォロー獲得単価） フォロワー1人獲得あたりの広告費用

CPFの重要性

CPFを計測する目的は、広告の費用対効果を把握するためです。フォロワー獲得に要したコストの推移を追うことで、投じた予算が適切に運用されているかを客観的に判断できます。

また、CPFはSNSキャンペーンの反響を知る指標ともなります。キャンペーンで自社情報がユーザーからユーザーへ自然に拡散すれば、わずかな広告費用でもフォロワー獲得につながります。

フォロワーを獲得すると、新作発表などの新情報がユーザーに届きやすくなり、売上向上が見込めます。効率よくフォロワーを獲得していくために、CPFは重要な指標といえるでしょう。

CPF広告とは？

一般的にCPF広告とは、LINE広告が提供する「友だち追加ごとに課金」という課金方式の広告を指します。ユーザーが友だち登録をした際にのみ課金される成果報酬型のため、予算を効率的に運用できます。

フォロワー数増加を目的とした広告が使われているSNSは、2026年2月現在、LINEのみです。LINE以外のSNSでCPFを測る場合は、広告費と出稿期間中のフォロワー増加数から割り出す方法があります。

【媒体別】CPFの特徴と費用相場

SNS広告でフォロワーを増やす際、プラットフォームごとに利用者層や配信形式が大きく異なります。ターゲット層がどの媒体に多く滞在しているかを見極めるのが重要です。





LINE

LINEは、2025年12月末時点で国内月間利用者数が1億ユーザーを超える、巨大なコミュニケーション媒体です。幅広い年代へリーチでき、日常のアクティブ率が高いのが特徴です。

「フォロワー」はLINEにおいては「友だち」を指し、「友だち追加ごとに課金」という課金方式の広告が利用できます。

LINE広告のフォーマット

LINE広告には以下のようなフォーマットがあります。

静止画

・Card

・Square

・Carousel

・画像（小）

・画像（アニメーション）

動画

・Card

・Square

・Vertical

また、LINE広告の配信面はトークリストやLINE NEWSなどさまざまで、LINE広告ネットワークを利用して他のアプリへの配信も可能です。

トークリスト：最も目に留まりやすいトーク一覧の最上部に表示

LINE NEWS：記事一覧や詳細ページにバナー形式で掲載

LINE VOOM：動画や静止画を用いて投稿の間に自然に配置

ホーム：ユーザー設定などのホーム画面に表示





費用相場

「友だち追加ごとに課金」の費用は、1友だち追加あたり手動入札は50円以上、自動入札は75円以上です。競合との兼ね合いもあり、実際の落札額は200円前後が相場です。

Facebook

実名登録を基本とするFacebookは、精度の高いターゲティングが可能な媒体です。2019年時点の国内月間アクティブ利用者数は2,600万人を誇ります。30代以上のビジネス層へのリーチに強く、詳細な属性データに基づいたファン獲得を期待できます。

CPFを重視する施策では、広告の目的設定において「いいね！を増やす」を選択するとよいでしょう。

▶︎あわせて読みたい：Facebookとは？特徴や企業が活用するメリット・コツを紹介

Facebook広告のフォーマット

Facebookの広告には、以下のようなフォーマットがあります。

画像

動画

・スローモーション

・ストップモーション

・スライドショー

・アニメーション

カルーセル

コレクション





費用相場

1フォロワーあたりの獲得コストは、広告費を広告出稿期間中のフォロワー増加数で割って出す場合、100～500円程度が目安となります。

X（Twitter）は、2025年時点で国内月間アクティブ利用者数が6,800万人の媒体です。リポストによる二次拡散が期待できるため、話題性のあるコンテンツを広範囲へ届けられます。

Xでは「フォロワー獲得広告」が2023年に廃止されました。代わりに参考になるのが、いいね・リポスト・返信・フォロー・投票などの総数である「エンゲージメント数」（CPE）です。フォロワー数単体ではありませんが、ユーザーの反応を軸に費用対効果を確認することができます。

Xの広告には、以下の形式が用意されています。

画像広告

動画広告

カルーセル広告

テキスト広告

▶︎あわせて読みたい：X（Twitter）プロモーション｜プロモツイートとは？メリット・費用・出稿手順を解説

費用相場

エンゲージメント課金（CPE）は、1エンゲージメントにつき40～100円です。広告費を広告出稿期間中のフォロワー増加数で割って出す場合は、フォロワー獲得単価の目安は100～200円です。

Instagram

Instagramは2023年時点で国内月間アクティブ利用者数が6,600万人を超える媒体です。ブランドの魅力を視覚的に伝えられるのが強みで、共通の感性を持つファンと深い繋がりを築くのに適しています。

Instagramにはフォロワー数の増加を目的とした広告はありません。代替策として、「プロフィールへのアクセス」を広告の目的として設定し、インサイト機能のプロフィールへのアクセス数やフォロワー数を定期的に測定することが考えられます。

Instagram広告のフォーマット

Instagramの広告フォーマットは、Facebookと同様です。

画像

動画

・スローモーション

・ストップモーション

・スライドショー

・アニメーション

カルーセル

コレクション

▶︎あわせて読みたい：【2025年最新】Instagramインサイトの見方・分析方法を解説！

費用相場

Instagram広告のCPFは、広告費を出稿期間中のフォロワー増加数で割って出す場合、1フォロワー当たり100～300円程度が相場です。。

CPFを改善するための5STEP

CPFを低減させ、獲得効率を向上させるためには、広告設定からアカウント運用まで一貫した見直しが求められます。

最適な広告の目的を選択する ターゲットを設定する 広告クリエイティブを最適化する アカウントのプロフィールを充実させる 広告の効果測定を行い、継続して改善する

1. 最適な広告の目的を選択する

各SNS広告の管理画面では、「プロフィール遷移」や「いいね獲得」といった具体的なアクションを配信目的に指定しましょう。配信システムが適切なユーザーを自動で選別し、広告を優先的に表示します。

2. ターゲットを設定する

SNSでのフォロワー獲得には、ターゲット設定が欠かせません。属性データだけでなく、ソーシャルリスニングツールを活用すると、センチメント分析により顧客の本音が明確になります。より緻密なペルソナ設定ができれば、広告の無駄な露出が減り、獲得単価を抑えることができるでしょう。

▶︎あわせて読みたい：センチメント分析とは？メリットや活用法、注意点を解説

3. 広告クリエイティブを最適化する

ユーザーの興味を惹く画像を複数用意し、ABテストを繰り返して反応の良い素材を特定しましょう。利用者が広告を見て「詳細を確認したい」と思える視覚的な仕掛けが、費用対効果を上げます。過去に反応が良かった投稿を広告へ流用する手法もおすすめです。

4. アカウントのプロフィールを充実させる

フォローするベネフィットを伝えられるプロフィールを構築し、離脱を最小限に抑えましょう。広告でプロフィール画面に誘導できても、魅力がなければフォローにつながりません。自己紹介文や投稿一覧が、ターゲットの期待に応える内容になっているか再確認しましょう。

5. 広告の効果測定を行い、継続して改善する

管理画面で確認できる「クリックされた回数」や「表示された回数」などの数値も併せて分析し、ターゲット設定や画像の表現など改善点を探る必要があります。効果測定と改善を繰り返すことで、目標とするCPFに近づくことができるでしょう。

▶︎あわせて読みたい：SNS広告の効果測定の手順とは？重要な指標・ツール活用も解説！

CPFの管理にはツール活用が効果的

SNS広告の運用や効果測定をすべて手作業で行うと膨大な工数がかかり、専門的な分析スキルも求められます。

運用の精度を高めるためには、データ収集を自動化するツールの活用がおすすめです。Meltwaterのソーシャルリスニングツールを活用すれば、以下の業務を一元化できます。

競合分析やターゲット層の特定

クリエイティブの差別化

効果測定レポートの自動作成

消費者インサイトの抽出

インフルエンサーマーケティングの最適化

ブランドのモニタリング

多角的なデータに基づき、無駄な露出を減らして獲得単価を抑える体制を整えましょう。

▶︎あわせて読みたい：ソーシャルリスニングとは？重要性や分析手法、事例を解説

まとめ：CPFを改善して効率的な広告施策を

CPFはSNS広告の運用効率を可視化する指標です。媒体ごとの相場を把握した上で、適切な配信目的を設定し、ソーシャルリスニングを活用したターゲット設計を行いましょう。

分析の工数を削減し精度を高めるには、ツールの導入がおすすめです。まずは現状の数値を把握し、自社に最適な改善サイクルを回しましょう。

この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

LinkedIn