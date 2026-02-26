Twitterフォロワーを増やす11の方法や手順・注意点を解説

X（Twitter）では、フォロワーの数が多いほどアカウントの認知度も高まり収益アップにつながるため、フォロワーを増やしたいと考えている企業も多いでしょう。

フォロワーを増やすには、ポイントを押さえたアカウント運用が重要です。

TwitterはXに名称変更されましたが、この記事では「Twitter」の名称のまま、フォロワーを増やすために必要な基本的手段を順に解説します。また、効率よくフォロワーを増やすために役立つ外部ツールも紹介しますので参考にしてみてください。

Twitterでフォロワーを増やす手順

フォロワーを増やすため、最初に押さえておきたい手順を挙げます。大まかな手順は以下のとおりです。

アカウント設計をする 運用目標を設定する ターゲットに合わせた発信をする データ分析と改善をする

この手順は、Instagramなど他のSNSにも応用できます。以下では手順の具体的な内容について説明します。

1. アカウント設計をする

アカウント設計とは、どのような情報を発信するかアカウントの方向性を決めることです。発信する情報の内容や目的を明確にすることで、ターゲット層の興味を引きます。

アカウント設計にあたっては、まず、ソーシャルリスニングを行い自社の現状と競合他社の運用状況などを確認します。ソーシャルリスニングとは、ソーシャルメディア上でユーザーが発信したことを分析して、マーケティングに活かすことです。競合他社について調査する際は「どのようなツイート（ポスト）のいいね数が伸びているか」「フォロワーとどのようなコミュニケーションをとっているか」などの項目を決めて調査します。

それらのデータを分析し、具体的なターゲット層やツイートのトーン＆マナー（語調や雰囲気）、発信者のキャラクターなどを設計していきましょう。設計し終わったら、各ポイントがターゲット層や発信の目的・方向性に沿っているかチェックします。

2. 運用目標を設定する

アカウント設計ができたら、アカウントの最終的なゴールとなるKGI（重要目標達成指数）を設定します。

KGIを設定したら、それを達成するための具体的なKPI（重要業績評価指数）を設定しましょう。

KGIの例としては「1年後のフォロワー数」「平均のエンゲージメント率」「Twitter経由の売上」などが挙げられます。

そして、KGI達成のためには、中間目標である適切なKPIの設定が必要不可欠です。「週のエンゲージメント数」「ツイートごとのプロフィールへのアクセス率」「1日のツイート数」など、段階的に達成できるKPIを設定しましょう。続いて、各KPI達成のためにどのような施策をすべきかについて立案していきます。

3. ターゲットに合わせた発信をする

ツイートする際は、設定したターゲット層に合わせた発信を行いましょう。年齢層や性別の他、どのような物事に関心を持つ層なのかについても掘り下げ、発信内容を考えます。ツイートをしつつ、ターゲット層とのズレが生じていないかの確認も必要です。複数人でチェックできる体制を整えておきましょう。

また、ターゲット層のフォロワーを獲得する方法として、クーポン券などが当たるキャンペーンやTwitter広告などを実施することも考えられます。他のチームと連携しながらこれらの施策を行う際は、方向性を共有して効果的な発信を心がけましょう。

4. データ分析と改善をする

フォロワーを増やすには、発信を続けるだけでなくデータの分析および改善も重要です。インプレッション数（ユーザーがコンテンツを表示した回数）などのデータを追っていくことで、どの部分の改善点が必要なのか見えてきます。

ここで、フォロワーが増える基本的な流れを見てみましょう。

ツイートをする インプレッション数が増える プロフィールへのアクセス数が増える フォロワー数が増える

このプロセスを実現するためには、各指標の推移をツイートごとに確認しつつ分析し、ツイートの質を高めていく必要があります。

たとえば、インプレッション数とプロフィールへのアクセス数が多いのにフォロワーが増えない場合は、プロフィール内容を改善すればよいことが分かります。インプレッション数は伸びていてもプロフィールへのアクセス数が少ない場合は、ツイートの内容にもうひと工夫するか、プロフィールへ誘導するような内容が必要です。

インプレッション数やプロフィールへのアクセス数が多かったツイートを分析し、それを他の投稿へ横展開していくと、さらに多くのユーザーの目に留まりやすくなります。

指標の分析にあたっては、Twitterアナリティクスや管理・分析ツールを活用するとよいでしょう。

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Twitterでフォロワーを増やす12の方法

Twitterでフォロワーを増やすためには、魅力的な内容の投稿をすることはもちろん、プロフィールの工夫やハッシュタグの活用など対応すべきことがたくさんあります。そこで、Twitterでフォロワーを増やすためにすべき11個の方法について解説します。

1. ターゲットの目を引くプロフィールやアイコンにする

プロフィール欄の工夫は、フォロワー数の増加につながります。

ユーザーがプロフィールを見たときに「欲しい情報が手に入る」と思ってもらえるように作成しましょう。

プロフィールには、主に以下の項目を盛り込むと魅力的に映ります。

会社の概要

どんなことを発信しているか

どのような実績を持っているか

フォローすることでユーザーがどのような利益を得られるか

以上のことを意識しながら、以下に挙げるプロフィール項目を作成しましょう。

項目 内容 表示名 会社名やブランド名が一般的です。15文字以内なので、キャッチコピー風に言葉を付け加えてもよいでしょう。後から変更も可能です。 プロフィール画像 自社を象徴するアイコンとして、ロゴマークや自社の代表的な商品など、パッと見て分かりやすいものがよいです。 ヘッダー画像 プロフィールページの上部横長に大きく表示される画像です。最新の商品や社員どうしの和気あいあいとした様子など、自社のアピールポイントが表れているものにしましょう。 位置情報・会社の創立年 位置情報はその地域の人に親しみを持ってもらうのに効果的です。創立年も入れておくと、「長年積み上げてきた技術がある」、「できたばかりでチャレンジ旺盛」など、会社のイメージがよりはっきりします。 紹介文 自社の活動や目的などを書きます。160文字以内のため、簡潔に説明することが大切です。実店舗がある場合は営業時間も忘れずに。 リンク リンクを貼ることで、情報量を増やすことができます。紹介文で興味を引き、リンクにつなげてみましょう。 ツイートの固定 ユーザーにアピールしたいツイートを、投稿ページの一番上に固定しておくことができます。キャンペーン情報や慈善活動など最新情報を載せておくと企業の活動状況が分かりやすく、ユーザーが定期的にアカウントを見るきっかけにもなります。

2. ツイート（ポスト）の量・質を保つ

1日のツイート数を決め、量・質共に保つよう心がけましょう。ツイートは短文で手軽に読むことができるため、定期的にツイートしてユーザーの目に触れるようにし、アカウントを認識してもらうことが大切です。間隔をあまり置かずにツイートを続けて、フォローしてもらえるタイミングを増やしましょう。

また、ツイートの質を落とさないようにするためにはターゲット層のニーズに沿った投稿であることが重要です。同じような内容の投稿ばかりではユーザーに飽きられてしまうので、日々内容に変化を加えてツイートしましょう。その際は、発信内容にズレがないかチェックしながら投稿を継続することが大切です。

3. ターゲット層がアクティブな時間にツイート（ポスト）する

投稿を多くのユーザーに見てもらうには、ターゲット層がアクティブな時間帯にツイートすることが大切です。アプリ分析サービス・App Ape (アップエイプ)の調査（2023年2月時点でのTwitterアプリ所持者のTwitter使用時間）によると、以下の時間帯にアクティブユーザーが多いことが分かりました

平日7～8時

12～13時

平日17～22時

このうち、特に20〜21時台の利用が曜日を問わず活発です。

まずはこのデータを参考に、ユーザーがアクティブな時間帯での投稿を継続してみましょう。そして、曜日や時間帯ごとのエンゲージメント数を調査し、自社のターゲット層に合った投稿時間帯になるよう最適化していくとよいでしょう。

4. ユーザーとコミュニケーションをとる

一方的に発信するだけでなく、企業側からもユーザーをフォローしたりいいね、リツイートなどをしていきましょう。

コミュニケーションにより、ユーザーに自社を印象づけることができます。

ターゲット層や競合他社のアカウントにも積極的に反応することで、多くのユーザーに認知してもらえます。また、ターゲット層のアカウントをフォローすればフォロー返ししてもらいやすく、フォロワー数増加につながります。

ユーザーによる自社の口コミを見つけたら、積極的にお礼のコメントをするようにしましょう。企業から直接対応してもらえたことで、ユーザーからの好感度アップにつながります。また、自社に対してネガティブなツイートをしたユーザーにも丁寧な対応を心がけましょう。ネガティブな反応に対しても企業自ら丁寧に対応することで、好印象が残せます。

5. インフルエンサーと交流する

インフルエンサーと交流することで、自社アカウントの認知につながります。

インフルエンサーは多くのフォロワーやファンを抱えているため、一つの投稿でも大きな影響力を持っています。よって、インフルエンサーのツイートにリプライや引用リツイートなどをすれば、多くのユーザーの目に留まりやすくなるのです。ただし、やりすぎると「しつこい」「便乗しているだけ」などのマイナスイメージにつながるため、注意しましょう。

また、インフルエンサーに自社商品やサービスのプロモーションを依頼することも、フォロワーを増やすために有効です。

6. 画像や動画付きでツイート（ポスト）する

画像や動画は分かりやすく、エンゲージメント率を高めるのに効果的です。エンゲージメント率とは、ここでは自社とユーザーとのつながりの強さを指します。自社の投稿に対してユーザーからいいねやリツイートが多く寄せられたり、プロフィールの閲覧数が増えたりすれば、エンゲージメント率が高いことになります。

Rival IQの2023年の調査によると、エンゲージメント率の高いSNSは動画メインのTikTokが5.69%、次いで画像メインのInstagramが0.47%でした。文字媒体よりも画像や動画のほうが、ユーザーからのリアクションを得やすいことがわかります。

テキストメインであるTwitterのエンゲージメント率は0.035%ですが、画像や動画を活用することで、より多くのリアクションがユーザーから期待できるでしょう。

7. ハッシュタグを活用する

多くのユーザーに自社アカウントを認知してもらうためには、トレンドに上がっているハッシュタグを利用した投稿も有効です。

ハッシュタグは「#」（ハッシュマーク）の後にキーワードを入れると、そのキーワードと同じカテゴリーのコンテンツを見つけることができる検索機能です。フォロワー以外のユーザーから自社の投稿を見つけてもらえれば、さらにフォロワーを増やせます。

またハッシュタグを使って、ユーザーどうしの交流を深めることもできます。たとえば、「＃企業公式がお疲れ様を言い合う」など、企業アカウントが使用しているハッシュタグを使って話題に参加してもらいます。自社が企画したキャンペーンで、ユーザー間の交流が生まれ楽しい体験ができると、自社への印象がアップします.

なお、Twitter公式では1ツイートのハッシュタグは2つまでを推奨しているため、付けすぎには注意しましょう。

8. キャンペーンを実施する

ユーザーが思わず応募してみたくなるキャンペーンの実施も、自社アカウントの認知拡大に役立ちます。

Twitterでのキャンペーンとしては「芸能人が登場する広告のコピーを募集する」「フォロー＆ハッシュタグ付きのツイートをするとプレゼントが貰える」などが挙げられます。

Twitterキャンペーンに多くのユーザーに参加してもらうためには、参加条件を低くすることが必要です。あまりにハードルが高いと、サービス内容が良かったとしてもユーザーが参加を躊躇してしまうので気を付けましょう。多くのユーザーを巻き込める内容や、自社商品・サービスと絡めたオリジナリティの高いキャンペーンが効果的です。

9. Twitter広告を出稿する

Twitter広告とは、タイムラインや検索結果に掲載できる有料広告形式のツイートのことです。通常のツイートと同じく、テキストだけでなく画像や動画、リンクも載せられます。Twitter広告の種類は、広告キャンペーンの目的によってさまざまです（Twitter広告キャンペーンの基本）。一例として、設定画面で「広告キャンペーンの目的」の一覧から「フォロワー数」を選択すると、増加したフォロワー数に応じて課金されるようになります（フォロワー数キャンペーンを作成する）。

Twitter広告で多くのユーザーの興味関心を引ければ、ユーザーたちがリツイートや引用リツイートで拡散するため圧倒的な速度でフォロワー増加につなげられます。

一方、興味を持ってもらえない場合エンゲージメント率が低下したり、広告が表示されるのを面倒に思ったフォロワーからフォロー解除されやすかったりする難点もあります。よって、Twitter広告でフォロワーを増やしつつ、有益な情報発信ができているか確認を怠らないことが大切です。

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10. 各タッチポイントにアカウントを掲載する

Twitter上だけでなく、その他SNSや公式HP、ECサイト、店頭のポップなど複数のタッチポイントにもアカウントを掲載しましょう。そうすることでユーザーの認知度がアップし、フォロワー数増加につなげられます。たとえば、公式HPやブログであれば閲覧者の見やすい位置にアカウントを表示したり「Twitterでは最新の情報をリアルタイムで発信！」などと書き添えたりするとよいでしょう。実店舗では、商品ポップに「お得なセール情報はこちらから」と一言添えてアカウントを記載すると、来店客に興味を持ってもらいやすくなります。

11. エンゲージメント率の高いツイート（ポスト）を横展開する

Twitterアナリティクスなどの解析ツールを使って、各ツイートのエンゲージメント率をチェックするようにしましょう。Twitterアナリティクスでのエンゲージメントでは、「いいね」「リツイート」「返信」の数を確認できます。エンゲージメント率の高い投稿を分析し、ユーザーから興味を持ってもらえた要因を把握することがフォロワーを増やすコツです。

他社の人気ツイートを参考にすることも大切ですが、ただ真似するだけでは高エンゲージメント率を獲得できません。自社アカウントオリジナルの要素で興味を引くツイートを投稿することが重要です。高エンゲージメント率を獲得できる要因が把握できたら、他のツイートにも反映させて横展開することで、効率的にフォロワーを増やすことができます。

12. Twitterの管理・分析ツールを活用する

企業でTwitterを運用する場合、自社アカウントだけでなく競合アカウントやフォロワー、インフルエンサーなど多くの情報を管理・分析・活用する必要があります。Twitterの公式分析ツールであるTwitterアナリティクスは、無料ですぐに使える点はメリットですが、管理や分析に手間がかかるため担当者の負担が大きいのがデメリットです。

そこで、Twitter運用にあたっては外部ツールの利用をおすすめします。ツールによっては、ツイートの管理・分析両方の機能を兼ね備えたものや競合アカウントの分析、Twitter運用における戦略立案にまで対応しているツールもあります。目的に合ったツールを選び、運用に活かすとよいでしょう。

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【一覧】Twitterでフォロワーを増やす12の方法

フォロワーが増えないアカウントの共通点

フォロワーが増えないアカウントにはどのような共通点があるのか見ていきましょう。

1. 投稿数が少なく不定期

投稿の回数があまりにも少ないと、企業が活動していないと見なされ、ユーザーからアカウントの存在を忘れられてしまう可能性があります。フォロワーが増えるどころか、フォローを削除されかねません。

ツイートは毎日必ずしないといけないというわけではありませんが、定期的に行い、フォロー数を保つようにしましょう。

2. ユーザーにとって有益な情報がない

ターゲット層のニーズを理解していないと、投稿内容に魅力がなくなり、フォロワー数につながりません。たとえば、社員の紹介は記事としてはおもしろくても、ユーザーにとってはそれほど重要ではない可能性があります。

Twitterは雑誌ではなく、文字数も限られています。おもしろさを追求するよりも、まずはユーザーが必要としている情報を提供していく一貫性が大切です。

3. 一方的な宣伝になっている

商品のセールや新商品の紹介は、確かにユーザーが求めているものかもしれません。しかしそればかりでは投稿内容が単調になり、目に留まりにくくなってしまいます。売り目的のツイートであることが明らさまに表れていると、ユーザーの気持ちが冷めてしまうこともあります。

ときにはユーザーが気軽に参加できるキャンペーンを行い、交流の機会を作るとよいでしょう。企業側からユーザーにいいねやコメントを送るのも、自社を身近に感じてもらえる方法の一つです。

Twitterのフォロワーを増やす際の注意点

Twitterでフォロワーを増やす際は、ルールに違反することがないよう気を付けましょう。

以下では、Twitterでフォロワーを増やす際に注意すべき点について解説します。

1. フォロワーの購入はしない

Twitterでフォロワーを増やしたいからといって、フォロワーを購入してはいけません。

Twitterの「プラットフォームの操作とスパムに関するポリシー」では、禁止事項として以下の行為を挙げています。

「ツイートやアカウントの測定データの増加を販売または購入すること – フォロワーやエンゲージメント（リツイート、いいね、@ツイート、投票）を販売または購入すること」

（引用：プラットフォームの操作とスパムに関するポリシー｜ヘルプセンター）

この禁止事項に従わずフォロワーを購入した場合、Twitterの規約に抵触しアカウントが凍結される可能性があります。そもそも、購入できるようなアカウントはアクティブでないことが多く、エンゲージメントが高まるわけではありません。また、フォロワー購入が明らかになれば企業の信用低下につながります。フォロワーの購入は絶対にしないようにしましょう。

2. 炎上対策をする

Twitterの投稿では、ユーザーが不快感を覚えるセンシティブな表現は炎上リスクがあるため避けましょう。炎上とは、個人や企業の発言・行動に対しネットやSNS上で非難が殺到する現象をいいます。暴力やセクシュアリティに関する内容があると、「このコンテンツにはセンシティブな内容がある」とTwitterからラベル付される可能性があり、炎上したり企業への印象が悪くなったりします。（参考：X上のメディア設定の理解）

対策としては、投稿する前に「ユーザーを不快にさせるような内容がないかどうか複数人でチェックする」「炎上防止の教育プログラムを実施する」などが挙げられます。

万が一炎上してしまった時のために、対応策を用意しておくことも重要です。一定以上のメンションがあった場合に通知があるアラート機能のついた管理ツールの導入なども検討するとよいでしょう。

3. アカウント凍結のリスクを理解しておく

Twitterは、アカウントが凍結される原因について以下を挙げています。

悪質なスパム行為（迷惑行為）

セキュリティが危険な状態にある

攻撃的なツイートや行動

（アカウントの凍結について｜ヘルプセンター）

ユーザーにしつこく何度もDMを送ったり、アカウントが乗っ取り・ハッキングされていたり、攻撃的なツイートを繰り返したりすると、ある時突然アカウントが凍結され利用できなくなる恐れがあります。

また、フォローのしすぎにも注意が必要です。フォロワーを増やすために多くのアカウントをフォローしたいと考えていても、1日にフォローできるのは400アカウントまで、認証済みのアカウントでも1日1,000アカウントまでです。

自社のフォロワー数を獲得したあと一気にフォロー数を減らしたり、無作為に選んだアカウントを短期間に大量にフォローしたりすることも、悪質な行為に当たります。（Xのフォローリミットおよび比率とは？）

アカウントが凍結される可能性のある行動をきちんと把握し、健全な運用を心がけましょう。

Twitterのフォロワーを増やすための運用には「Meltwater」

企業アカウントでTwitterのフォロワーを増やすためには「Meltwater」のツールを活用すると効率的です。

MeltwaterにはTwitterの情報収集・管理・分析を一元管理できるツールがあるため、フォロワーを増やすための運用に有益です。

あらゆる媒体を対象に検索キーワード数無制限で情報を収集できるため、具体的な数値に基づいた広範囲な分析が可能になります。競合他社のパフォーマンスを比較したり、AIが導き出した総合レポートをワンクリックで作成したりすることもできるので、担当者の負担を大きく減らすことが可能です。

以上のようにMeltwaterは、多くのユーザーから支持されるアカウント作りに必要な機能を数多く備えています。

Meltwaterのツールを活用し、効率よくフォロワーを増やしてみてはいかがでしょうか？

Twitterのフォロワーを増やすにはPDCAが重要

Twitterでフォロワーを増やすには、「Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（対策・改善）」を回していくことが大切です。

ターゲット層に合わせたアカウント像を設定し、ユーザーの興味を引く投稿をし、また、ユーザーからの反応を分析し、投稿内容をブラッシュアップします。ユーザーの心を掴む施策を立案するためには、さまざまな情報を収集し、項目ごとに数値を確認・分析しなければなりません。

Twitterの管理・分析・運用を効率的に行い、できるだけ速くフォロワーを増やしていきたい企業の担当者さまは、Meltwaterのツール導入をご検討ください。

Meltwaterの詳しい情報はこちら

山﨑伊代（Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター）

大学卒業後、新規顧客開拓セールスコンサルタントとしてMeltwater Japan株式会社入社。

食品・生活用品・エンタメ・自動車・機械・学校法人等多種多様な企業・団体の広報・マーケティング部門のデジタル化並びにグローバル化をMeltwaterのソリューションを通して支援。 2016年~2018年グローバルセールスランキング首位。 趣味は山登りとビデオゲーム。

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