Relations médias et impact de la communication
Des relations médias pensées pour un monde piloté par l'IA
Passez des actions de communication à un impact mesurable. Meltwater réunit des données sur les journalistes, des recommandations générées par l'IA et l'automatisation des processus pour aider les équipes à passer de l'idée à la diffusion en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.
L’évolution des relations médias
L’ancien workflow des RP ne correspond plus à la manière dont l’influence fonctionne aujourd’hui.
APPROCHE TRADITIONNELLE
Relations presse avec Meltwater
APPROCHE TRADITIONNELLE
Bases de données statiques et mises à jour manuelles
Les outils traditionnels nécessitaient des audits périodiques et une maintenance chronophage.
Relations presse avec Meltwater
Informations sur les journalistes actualisées en continu
Meltwater combine des mises à jour assistées par IA et une vérification humaine pour garantir des profils à jour et fiables.
APPROCHE TRADITIONNELLE
Envoi massif de communiqués et listes trop larges
Les listes de diffusion génériques rendaient la pertinence plus difficile à prouver.
Relations presse avec Meltwater
Personnalisation de précision
La recherche et les recommandations alimentées par IA aident les équipes à identifier plus rapidement les journalistes les plus adaptés.
APPROCHE TRADITIONNELLE
Rédaction manuelle et outils déconnectés
Les anciens workflows nécessitaient des copier-coller et trop de basculements entre les systèmes.
Relations presse avec Meltwater
Exécution accélérée par l’IA
Utilisez Mira et l’assistant RP pour générer des briefs, rédiger des pitches et passer directement à la communication.
APPROCHE TRADITIONNELLE
Suivi de la couverture médiatique sans contexte d’influence
La visibilité était principalement mesurée à travers les articles et les mentions.
Relations presse avec Meltwater
Impact de l’influence à travers les écosystèmes IA
Avec GenAI Lens, les équipes peuvent identifier les journalistes qui influencent les récits au sein des systèmes d’IA générative.
Découvrez ce qui façonne les réponses des IA
Découvrez quels journalistes façonnent les réponses générées par l’IA
Utilisez GenAI Lens pour détecter les journalistes et les sources qui influencent les systèmes d’IA générative dans votre secteur.
Comprenez où se forge l’autorité
Analysez les thèmes, les médias et les messages récurrents qui alimentent les récits liés à l’IA.
Passez de la veille à l’action
Passez directement aux relations presse et engagez le dialogue avec les journalistes qui façonnent ces écosystèmes IA.
Repérez les lacunes avant qu'elles n'affectent votre visibilité
Suivez l’évolution de la couverture médiatique sur les moteurs IA et réagissez rapidement face à la désinformation ou au positionnement concurrentiel.
Générer un impact mesurable en matière de communication
Un workflow unifié conçu pour la rapidité, la précision et des résultats mesurables. Passez de la découverte à l’engagement sans perdre le fil ni changer d’outil.
Identifiez les journalistes et les sources qui influencent votre secteur, notamment ceux qui ont un impact sur les écosystèmes de l’IA générative.
Filtrez les profils de journalistes par domaine de couverture, zone géographique, historique d’engagement, influence et pertinence thématique.
Générez des pitches et des communiqués de presse personnalisés avec l'assistant RP, puis envoyez-les directement à Outreach sous forme de brouillons.
Menez des campagnes de communication personnalisées ou à grande échelle et suivez en temps réel les taux d'ouverture, les types de rebonds et l'engagement.
Reliez les activités de communication aux résultats de couverture, à l'engagement des journalistes et à la visibilité dans les environnements axés sur l'IA.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes mobilisent les relations médias pour transformer la couverture médiatique en résultats mesurables.
Meltwater est un partenaire formidable pour notre équipe CNSI. Ils nous accompagnent à chaque étape et veillent à ce que nous comprenions parfaitement ce que Meltwater peut faire pour nous.
Nicole Wilkins
Directrice de la communication stratégique, CNSI à UCLA
Obtenez instantanément des insights sur les médias grâce à Mira AI
Mira intègre des informations directement dans vos workflows de relations médias, accélérant ainsi la recherche, la synthèse et l’exécution, afin que vos équipes consacrent moins de temps à la compilation et davantage à l’influence.
Dossiers de presse instantanés
Générez en quelques secondes des dossiers structurés à partir d’insights issus de la veille médiatique, des récits en tendance et de la pertinence des journalistes.
Une analyse médiatique à la vitesse de la lumière
Mettez en évidence les thèmes récurrents, les centres d’intérêt des journalistes et la dynamique narrative à travers la couverture médiatique.
Résumés exécutifs
Transformez les données de communication et de couverture médiatique en rapports concis destinés à la direction.
Automatisation des workflows
Automatisez la rédaction, l’affinement des listes et les tâches de recherche afin que les équipes puissent se concentrer sur la stratégie.
Conçu pour les équipes internationales
Des informations unifiées à l’échelle internationale
Les relations presse ne fonctionnent pas en vase clos. Meltwater relie les informations entre les équipes, les régions et les fonctions de direction grâce à une vue partagée unique.
Une source unique de vérité
Une base de données commune sur les journalistes, une couche de données unifiée et des workflows inter-produits éliminent les silos. Assurez-vous que chaque équipe travaille à partir des mêmes informations vérifiées.
Visibilité interfonctionnelle
Alignez les RP, la communication d’entreprise, le marketing et la direction grâce à une visibilité partagée sur les activités de communication, les résultats de couverture médiatique et l’impact de l’IA.
Rapports prêts à être présentés à la direction
Fournissez des indicateurs d’impact mesurables qui relient la précision de la communication, l’engagement des journalistes et les résultats en matière de visibilité, dont l’exposition émergente liée à l’IA.
Alignement international et local
Coordonnez la communication entre les équipes internationales, régionales et locales tout en assurant la gouvernance et en évitant les doublons. Amplifiez votre impact sans perdre le contrôle.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Plus de solutions
Découvrez des cas d’utilisation connexes
Surveillance de la marque et gestion de la réputation
Comprenez comment les modèles IA représentent votre marque.
Visibilité IA et optimisation de contenu
Identifiez les centres d’intérêt de vos audiences avant vos concurrents.
Intelligence stratégique pour les entreprises
Réunissez les signaux provenant des médias, des réseaux sociaux et de l’IA sur une plateforme d’information connectée.
Gestion des influenceurs et ROI des campagnes
Gérez vos partenariats avec les créateurs de contenu et démontrez la valeur de vos campagnes.
Découvrez une nouvelle approche des relations médias
Identifiez les bons journalistes, développez des relations durables et mesurez leur impact.
FAQ sur la communication médiatique
Meltwater combine la découverte et la mise à jour des profils grâce à l’IA, ainsi qu’une vérification humaine et une curation manuelle. L’extraction automatisée des auteurs, la détection des changements d’emploi et la recherche proactive garantissent que les profils restent à jour et fiables à l’échelle de l’entreprise.
Les outils traditionnels se concentrent sur des listes de contacts statiques. Les relations médias fournissent des informations continuellement actualisées, un ciblage reposant sur l’IA, des profils unifiés et des workflows de communication intégrés, le tout lié à un impact mesurable.
Grâce à l’intégration de GenAI Lens, les équipes peuvent identifier les journalistes influençant les résultats de l’IA générative, puis interagir directement avec eux au sein de la même plateforme. Cela permet de relier les informations et l’action au sein d’un workflow unique.
Oui. Le suivi de la communication inclut les taux d’ouverture individuels, les types de rebonds et les indicateurs d’engagement. Cela permet aux équipes d’affiner leur ciblage et de démontrer les performances tant au niveau des campagnes qu’au niveau des contacts.
Mira accélère la création de dossiers de presse, l’analyse des tendances et la production de rapports destinés à la direction. Elle réduit les tâches manuelles liées à l’identification des journalistes, à la recherche de médias et à l’analyse des thèmes. Grâce à Mira Studio, les équipes peuvent se concentrer sur la prise de décision stratégique plutôt que sur les tâches administratives.
Des outils de collaboration centralisés, des listes de médias partagées et des contrôles de gouvernance garantissent la transparence du fonctionnement des équipes internationales. L’historique des communications et l’engagement des contacts sont visibles par tous les utilisateurs.
Oui. Les relations médias partagent une couche de données unifiée avec les fonctionnalités de suivi, d’analyse et de GenAI Lens. Les insights circulent de manière fluide entre les produits sans nécessiter de connexions distinctes ni de duplication des données.
Contrairement aux plateformes fragmentées qui assemblent des outils acquis, Meltwater offre une intégration native des workflows, des informations partagées sur les journalistes et une interface utilisateur uniforme, ce qui réduit la complexité et facilite l’adoption.
Oui. L’analyse des actions de communication, le suivi de l’engagement et la veille médiatique permettent de comparer les performances entre les campagnes, les régions et les périodes, ce qui facilite la planification stratégique à long terme.
La veille en temps réel, les informations vérifiées sur les journalistes et la rédaction rapide assistée par IA permettent aux équipes d’identifier les risques émergents et de mettre rapidement en place des actions de communication ciblées, protégeant ainsi la réputation de la marque dans les moments de forte pression.