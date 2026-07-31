Visibilité IA et optimisation de contenu
Découvrez comment les principaux modèles d'IA présentent votre marque
Lorsque des clients, des investisseurs ou des journalistes interrogent une IA sur votre secteur, ils obtiennent une réponse générée plutôt qu'une liste de liens. Meltwater vous aide à comprendre comment les modèles d'IA présentent votre marque, à identifier les sources qui influencent leurs réponses et à renforcer votre visibilité.
Les plus grandes marques internationales nous font confiance
CE QUE L'IA DIT DE VOTRE MARQUE
L’IA influence le récit de votre marque
Suivez, comparez et corrigez la manière dont l’IA représente votre marque avant que des récits inexacts ne prennent racine.
Surveillance traditionnelle
Meltwater GenAI Lens
Surveillance traditionnelle
Les récits obsolètes restent invisibles
L’écoute traditionnelle peut passer à côté de thèmes anciens qui continuent d’influencer la manière dont l’IA décrit votre entreprise.
Meltwater GenAI Lens
Découvrez ce que l’IA associe encore à votre marque
Suivez les récits récurrents et identifiez ceux qui continuent de définir votre marque dans les réponses générées par l’IA.
Surveillance traditionnelle
La couverture négative refait surface sans avertissement
La veille traditionnelle passe souvent à côté de la réapparition d’anciennes controverses dans les résumés générés par l’IA.
Meltwater GenAI Lens
Détectez les thèmes préjudiciables avant qu’ils ne se propagent
Détectez rapidement les récits qui refont surface, les changements de ton et les inexactitudes.
Surveillance traditionnelle
Le positionnement des concurrents manque de contexte
Vous savez peut-être qui fait l’objet d’une couverture médiatique, mais pas comment l’IA classe les leaders de la catégorie.
Meltwater GenAI Lens
Découvrez quelles marques l'IA met en avant
Comparez la représentation des marques entre les différents modèles IA et identifiez les domaines dans lesquels vos concurrents gagnent en autorité.
Surveillance traditionnelle
Les mentions restent cachées
La plupart des outils n’indiquent pas sur quelles sources l’IA se repose pour générer ses recommandations.
Meltwater GenAI Lens
Retracez les sources qui influencent les réponses de l’IA
Découvrez les publications, les journalistes et les signaux qui influencent la manière dont l’IA présente votre marque.
Découvrez comment les IA présentent votre marque
Découvrez comment Meltwater aide les équipes à mesurer leur visibilité dans les principaux modèles d'IA, à identifier les opportunités d'amélioration et à renforcer leur présence.
De la visibilité dans les IA à une action stratégique
Engagez le dialogue avec les journalistes qui influencent le discours de votre secteur
Identifiez les journalistes qui influencent les réponses générées par l’IA dans votre domaine et hiérarchisez vos actions de communication en conséquence.
Renforcez votre présence dans les publications à fort impact
Identifiez les sources qui influencent systématiquement les recommandations de l’IA et concentrez votre stratégie là où cela compte le plus.
Corrigez les inexactitudes à la source
Si des informations obsolètes ou trompeuses déterminent les réponses de l’IA, identifiez leur origine et corrigez-les directement.
Comblez les écarts concurrentiels
Identifiez les histoires et les sources qui aident vos concurrents à dominer les recommandations de l’IA, et déterminez les domaines dans lesquels vous devez rattraper votre retard.
Détection des risques liés à l’IA
Anticipez les risques
Les inexactitudes susceptibles de nuire à la réputation de votre marque peuvent se propager rapidement à travers les modèles IA. La visibilité IA aide les équipes à détecter les risques émergents à un stade précoce grâce à l’analyse des sentiments et des tendances.
- Détectez rapidement les discours préjudiciables
- Suivez les changements de sentiment induits par l’IA
- Repérez les inexactitudes avant qu’elles ne se propagent
- Réagissez avec plus d’assurance
Une visibilité dans les IA pensée pour les entreprises internationales
Donnez à vos équipes une vision claire de la manière dont les modèles d'IA présentent votre marque sur chacun de vos marchés, afin d'identifier les écarts et d'agir avec cohérence à l'échelle internationale.
Visualisez votre marque sur l’ensemble des marchés
Surveillez la manière dont l’IA représente votre marque à l’échelle mondiale, et pas seulement dans une seule région.
Suivez vos concurrents sur l’ensemble des modèles IA
Comparez le positionnement de vos concurrents sur les différents marchés et auprès des assistants IA.
Identifiez les risques plus tôt
Détectez les informations inexactes ou susceptibles de nuire à votre réputation avant qu’elles ne se propagent.
Assurez la cohésion de vos équipes
Utilisez des tableaux de bord partagés et des analyses en temps réel pour coordonner les équipes chargées des RP, de la marque et du contenu.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes utilisent la veille médiatique pour transformer la couverture médiatique en résultats mesurables.
« L’une des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux créateurs qui débutent est de mettre en avant leur ROI et ce qu’ils peuvent apporter. J’apprécie particulièrement la façon dont les données et les insights de Klear permettent à un partenaire potentiel de consulter votre page en toute simplicité et de se dire : « Ah, je peux m’attendre à ce type d’audience ou de conversions grâce à cette page. Cela élimine toutes les hypothèses, si vous voulez. »
Gareth Crew
Responsable des communications sociales et digitales pour la région EMEA, Canon
9 000 $
d'économies réalisées sur les honoraires d’agence en une semaine
+ de 37 %
d'amélioration des performances des campagnes identifiée et quantifiée grâce à Meltwater
Plus de solutions
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Surveillance de la marque et gestion de la réputation
Détectez les risques à un stade précoce et protégez l’image de votre marque.
Consumer intelligence et détection des tendances
Identifiez les centres d’intérêt de vos audiences avant vos concurrents.
Relations médias et impact de la communication
Obtenez une meilleure couverture médiatique et mesurez l’impact de vos RP.
Gestion des influenceurs et ROI des campagnes
Gérez vos partenariats avec les créateurs de contenu et démontrez la valeur de vos campagnes.
Prenez le contrôle de votre image dans les moteurs IA
Comprenez comment les modèles IA représentent votre marque et agissez en toute confiance.
FAQ sur la visibilité IA
La visibilité IA (AI Visibility) désigne la capacité à suivre, analyser et influencer la manière dont les grands modèles de langage (LLM), tels que ChatGPT, Gemini, Copilot et autres, représentent et recommandent votre marque. Elle consiste notamment à suivre les réponses générées par l’IA, les sources citées, le sentiment et le positionnement par rapport à la concurrence sur l’ensemble des plateformes.
La veille médiatique traditionnelle suit les mentions dans les actualités et sur les réseaux sociaux. La visibilité IA analyse la manière dont les plateformes d’IA générative synthétisent les informations concernant votre entreprise, vos concurrents, vos dirigeants, etc., pour en faire des recommandations et des résumés, révélant ainsi comment votre marque est présentée dans les réponses générées par l’IA.
Les outils IA influencent de plus en plus les recherches et les prises de décision des clients. Comprendre comment l’IA représente votre marque permet aux dirigeants de protéger leur réputation, de renforcer leur positionnement concurrentiel et d’optimiser leur stratégie de contenu pour exercer une influence à long terme.
Les modèles IA se reposent sur des sources fiables. Meltwater GenAI Lens identifie les publications, les journalistes et les récits qui alimentent les citations de l’IA. Les organisations peuvent investir de manière stratégique dans une couverture médiatique et un contenu qui renforcent leur présence dans les réponses génératives.
Meltwater agrège les réponses des principaux assistants IA et des LLM, notamment ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Claude, Grok et autres, offrant ainsi une vue centralisée des récits de marque générés par l’IA.