« L’une des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux créateurs qui débutent est de mettre en avant leur ROI et ce qu’ils peuvent apporter. J’apprécie particulièrement la façon dont les données et les insights de Klear permettent à un partenaire potentiel de consulter votre page en toute simplicité et de se dire : « Ah, je peux m’attendre à ce type d’audience ou de conversions grâce à cette page. Cela élimine toutes les hypothèses, si vous voulez. »

Gareth Crew Responsable des communications sociales et digitales pour la région EMEA, Canon