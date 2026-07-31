Oui, Meltwater est parfaitement adapté aux équipes de communication de crise, car il répond à la fois aux besoins de gestion proactive de la réputation et de réactivité. La veille médiatique de Meltwater offre une détection en temps réel, des alertes automatisées et une visibilité multiplateforme. Les équipes de RP peuvent rapidement identifier des journalistes et entrer en contact avec eux, rédiger des communiqués de presse à l’aide de Mira AI et produire des rapports prêts à être présentés à la direction.