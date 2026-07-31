Surveillance des marques et gestion de la réputation
Anticipez les risques avant qu'ils ne deviennent des crises
Un simple post peut rapidement faire la une des médias. Les marques ne peuvent plus se permettre de réagir une fois la crise installée. Meltwater aide les équipes à détecter les signaux faibles, à comprendre l'évolution des conversations et à agir avant que les risques réputationnels ne prennent de l'ampleur.
Pourquoi c’est important
La veille de marque évolue. Vos stratégies aussi.
Les risques réputationnels évoluent plus vite que les approches de veille traditionnelles. Meltwater aide vos équipes à détecter les signaux faibles, à comprendre l'évolution des conversations et à agir avant que les risques ne s'intensifient.
Suivi traditionnel
Gestion de la réputation avec Meltwater
Détectez les signaux. Influencez la suite des conversations.
Détecter
Identifiez en temps réel les risques émergents sur les médias, les réseaux sociaux et les plateformes IA. Des alertes automatisées signalent les pics de sentiment négatif et les schémas de plaintes avant qu’ils ne s’aggravent.
Comprendre
Mettez en évidence les moteurs du récit, la vitesse du sentiment, la crédibilité des sources et l’amplification multiplateforme. Découvrez pourquoi la perception évolue et où elle gagne du terrain.
Quantifier
Une notation standardisée des risques transforme des signaux complexes en exposition mesurable. Comparez le sentiment à celui de vos concurrents. Déterminez si un problème touche l’ensemble du secteur ou s’il est exclusif à votre entreprise.
Agir
Intégrez directement les analyses dans Teams ou Slack. Coordonnez instantanément les équipes de communication, de gestion des risques et juridiques. Intervenez avant même que le discours ne se cristallise.
Rapports
Fournissez des rapports prêts à être présentés à la direction, qui expliquent clairement comment les problèmes ont été identifiés, quelles mesures ont été prises et pourquoi, et proposent des tableaux de bord de benchmarking permettant de mettre en parallèle les tendances habituelles et les pics d’activité.
Des entreprises internationales nous font confiance pour protéger leur réputation
Obtenez instantanément des insights pertinents grâce à Mira AI
Consacrez moins de temps à l’analyse et plus de temps à la réaction. Mira transforme en quelques secondes des flux de données écrasants en insights exploitables.
Analyse narrative
Comprenez ce qui motive le sentiment, et pas seulement ce qui est dit.
Résumés exécutifs
Transformez des milliers de mentions en briefings concis, prêts à être présentés aux parties prenantes.
Détection de tendances
Identifiez les tendances émergentes dans les retours clients, qu'ils soient positifs ou négatifs, avant qu'elles ne prennent de l'ampleur.
Un contexte fiable
Identifiez les signaux à l’origine d’un pic d’activité afin que les équipes puissent réagir en toute confiance.
Visibilité IA
Comprenez ce qui influence les réponses de l'IA
Les assistants IA façonnent de plus en plus la manière dont les marques sont perçues. GenAI Lens vous aide à comprendre quelles sources, quels sujets et quelles conversations influencent les réponses générées par les LLM, afin d'agir de manière plus stratégique.
- Renforcez votre visibilité dans les sources utilisées par l'IA
- Identifiez et traitez rapidement les thèmes négatifs récurrents
- Renforcez la visibilité de vos dirigeants dans les conversations clés
- Évitez que des contenus obsolètes n'influencent les réponses générées par l'IA
Conçu pour les équipes internationales
Une intelligence unifiée à l'échelle mondiale
Offrez à vos équipes une vision unifiée de votre réputation, des conversations et de la perception de votre marque sur l'ensemble de vos marchés.
Une source unique de vérité
Des tableaux de bord unifiés regroupent les médias, les réseaux sociaux, les avis clients et les diffusions télévisées en une seule vue d’ensemble, éliminant ainsi la fragmentation des outils et les angles morts.
Une veille interfonctionnelle en temps réel
Les alertes sont transmises instantanément aux équipes qui en ont besoin, permettant ainsi une prise de décision synchronisée entre les services de communication, de gestion des risques et juridiques.
Des informations prêtes à être présentées à la direction
Une notation standardisée des risques et des résumés générés par IA transforment des données complexes en insights prêtes à être présentés au conseil d’administration, sans préparation manuelle ni hypothèses.
Alignement international et local
Conservez une vue d’ensemble internationale tout en donnant aux équipes régionales les moyens d’accéder aux nuances locales, aux langues et aux signaux de réputation propres à chaque marché.
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Conçue pour les équipes internationales qui allient intelligence, gouvernance et évolutivité.
Prenez le contrôle de votre réputation
Protégez et développez votre marque grâce aux informations de réputation d’entreprise. Suivez, mesurez et réagissez, avant que cela ne fasse la une.
FAQ sur la marque et la réputation
Meltwater offre une couverture internationale exhaustive de l’actualité en ligne : publications premium et payantes, presse écrite, audiovisuel, podcasts, réseaux sociaux tels que Reddit, TikTok, LinkedIn, Instagram, X, Facebook, sites de niche comme Bluesky et réseaux sociaux asiatiques, sites d’avis, forums, ainsi que des modèles LLM comme ChatGPT et Gemini. La veille multilingue permet aux entreprises de suivre les discussions autour de leur marque dans toutes les régions et sur tous les marchés, sans angle mort. Meltwater peut également suivre les images et les vidéos, offrant ainsi une vue d’ensemble la plus complète possible de la présence de la marque et de la diffusion de son logo.
Oui. La veille personnalisée avec Meltwater permet d’identifier les utilisations non autorisées de la marque et les violations, qu’il s’agisse d’images, de textes ou de vidéos, sur tous les canaux et dans toutes les régions.
Meltwater protège la réputation d’une marque en temps réel en suivant les médias, les réseaux sociaux, les avis et les contenus générés par IA afin de détecter les signaux de risque précoces. Des alertes automatisées identifient les pics de sentiment, les récits émergents et les activités inhabituelles dès leur apparition. Les insights sont transmis instantanément vers des outils de collaboration tels que Slack et Microsoft Teams, permettant ainsi aux équipes de réagir avant que la situation ne s’aggrave.
Meltwater utilise des modèles de détection alimentés par l’IA pour identifier les changements inhabituels du sentiment, du volume, des thèmes narratifs, des tendances et de l’engagement. Au lieu de se reposer uniquement sur des alertes par mots-clés, il détecte les changements de tendance et met automatiquement en évidence les signaux d’alerte précoces, aidant ainsi les équipes à agir avant que les problèmes ne prennent de l’ampleur.
L’analyse de sentiment de Meltwater utilise un traitement avancé du langage naturel et une IA contextuelle pour interpréter le ton et le discours sur l’ensemble des médias et des réseaux sociaux. Des filtres personnalisables améliorent la précision pour la terminologie propre à chaque secteur, permettant ainsi aux organisations de suivre les changements de sentiment significatifs plutôt que des mentions isolées.
Oui, Meltwater transforme la perception de la marque en informations mesurables grâce à un suivi standardisé du sentiment, à une analyse de la part de voix et à une notation personnalisable des risques. Les entreprises peuvent ainsi suivre les tendances au fil du temps, identifier les points d’inflexion et mesurer l’impact de leurs efforts de communication. La santé de la marque devient ainsi mesurable et comparable, et peut faire l’objet de rapports destinés à la direction et au conseil d’administration.
Meltwater permet de comparer côte à côte le sentiment, la part de voix, le positionnement narratif et la présence médiatique des différentes marques concurrentes. Cela permet aux entreprises de déterminer si les changements de perception concernent l’ensemble du secteur ou sont spécifiques à une marque, d’identifier les domaines dans lesquels les concurrents dominent les discussions clés et de découvrir des opportunités pour renforcer leur positionnement dans les publications et les canaux digitales faisant autorité.
Oui, Meltwater s’intègre à plusieurs outils marketing et de BI, notamment : Microsoft Teams, Slack, Microsoft Copilot, Power BI, Tableau et Domo. L’accès via API permet aux organisations d’intégrer les données de suivi de marque dans des environnements de reporting plus larges, des tableaux de bord marketing et des systèmes de reporting de direction, garantissant ainsi que le suivi de marque facilite la prise de décision au sein de l’entreprise.
Oui, Meltwater est parfaitement adapté aux équipes de communication de crise, car il répond à la fois aux besoins de gestion proactive de la réputation et de réactivité. La veille médiatique de Meltwater offre une détection en temps réel, des alertes automatisées et une visibilité multiplateforme. Les équipes de RP peuvent rapidement identifier des journalistes et entrer en contact avec eux, rédiger des communiqués de presse à l’aide de Mira AI et produire des rapports prêts à être présentés à la direction.
Les outils de social listening se limitent principalement à l’écoute des discussions sur les réseaux sociaux. Meltwater propose une solution de veille unifiée qui couvre l’actualité, la télévision et la radio, les publications haut de gamme, les avis, les forums, les plateformes sociales et les contenus générés par IA. En regroupant tous les signaux de réputation au sein d’une couche d'information unique, enrichie par une analyse alimentée IA, Meltwater offre aux équipes une vision bien plus complète sur laquelle s’appuyer pour agir.