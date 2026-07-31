Meltwater est la seule plateforme de marketing d’influence qui personnalise l’expérience utilisateur en apprenant à connaître l’ADN de votre marque. Elle combine : une base de données de plus de 30 millions d’influenceurs ; une découverte alimentée par IA ; la gestion des workflows d’entreprise ; la détection des fraudes et la validation de l’audience ; l’attribution des revenus e-commerce ; l’analyse comparative concurrentielle ; l’intégration au sein de la suite de veille médiatique de Meltwater. Contrairement aux outils autonomes, Klear relie les performances des influenceurs à l’impact plus large sur la marque et les RP, permettant une allocation budgétaire plus judicieuse et une croissance mesurable.