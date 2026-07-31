Gestion des influenceurs et des campagnes
Pilotez vos campagnes de A à Z. Mesurez leur impact.
La découverte n’est qu’un début ; c’est dans l’exécution que réside la réussite. Grâce à la solution de marketing d’influence de Meltwater, vous bénéficiez d’un système de gestion complet, leader du secteur, conçu pour gérer l’intégralité du cycle de vie d’un influenceur, du premier brief au paiement final. Transformez l’activité des influenceurs en un canal de croissance reproductible qui prouve sa valeur à chaque étape.
Trouvez les créateurs qui vous conviennent en toute confiance
La boucle d'information IA de Meltwater aide les équipes à passer de la compréhension de la marque à la découverte, à la sélection et à la communication avec une plus grande précision à chaque étape.
Commencez par définir votre ton, les préférences de votre audience et le style de vos campagnes afin que les recommandations futures soient plus pertinentes.
Décrivez vos objectifs en langage naturel et identifiez des créateurs parmi une base de données de plus de 30 millions d’entrées, en fonction de l’adéquation avec votre marque et des besoins de votre campagne.
Comprenez pourquoi un créateur correspond à vos critères, en vous appuyant sur l’authenticité de l’audience, le « True Reach » et les indicateurs de sécurité de la marque.
Générez des messages sur mesure qui reflètent à la fois la voix de votre marque et le style de contenu du créateur.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Gérez vos programmes d’influence depuis une plateforme unique
Dites adieu aux outils isolés et aux données fragmentées. Meltwater offre aux équipes l’infrastructure nécessaire pour gérer des programmes d’influence à long terme, avec des fonctionnalités intégrées de gouvernance, de sécurité de la marque et de mesure des performances.
Orchestration de campagne de A à Z
Gérez les briefs, les validations, les contrats et les négociations au sein d’un workflow partagé.
Attribution des revenus
Suivez les ventes d’affiliation, les codes promotionnels et les revenus en temps réel grâce aux intégrations Shopify et WooCommerce.
Impact archivé
Couvrez les stories Instagram et conservez les preuves de performance même après la disparition du contenu.
Paiements internationaux
Rémunérez les créateurs dans leur devise locale dans plus de 190 pays, avec une conformité fiscale automatisée.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes utilisent la veille médiatique pour transformer la couverture médiatique en résultats mesurables.
« L’une des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux créateurs débutants est de mettre en avant leur ROI et ce qu’ils ont à offrir. J’apprécie particulièrement la façon dont les données et les insights fournis par Klear permettent à un partenaire potentiel de consulter très facilement votre page et de se dire : “Ah, je peux m’attendre à ce type d’audience ou de conversions grâce à cette page”. Cela élimine les hypothèses, si l’on peut dire. »
Gareth Crew
Responsable des communications sociales et digitales pour la région EMEA chez Canon
9 000 $
Économies réalisées sur les frais d’agence en une semaine
+ de 37 %
d'amélioration des performances des campagnes identifiée et quantifiée grâce à Meltwater
Grâce à notre boucle d'information IA continue, nous veillons à ce que chaque partenariat reflète fidèlement l'identité exclusive de votre marque, en fonction de chaque campagne.
Chaque campagne rend la suivante plus performante
Personnalisation de la marque
Entraînez la plateforme à votre ton exclusif, à vos préférences d’audience et au style de vos campagnes. Cela établit les bases qui rendront les étapes ultérieures plus pertinentes.
Découverte prédictive
Décrivez vos objectifs en langage naturel. Notre moteur identifie les partenaires à fort impact parmi 30 millions de créateurs, en se basant spécifiquement sur votre ADN personnalisé.
Raisonnement et vérification par l’IA
Obtenez des explications instantanées et transparentes sur les raisons pour lesquelles chaque créateur correspond à vos objectifs spécifiques, étayées par les indicateurs « True Reach » qui filtrent les bots et les faux abonnés.
Communication personnalisée
Développez votre réseau sans perdre la touche humaine. Diffusez des messages élaborés par l’IA, alliant la voix exclusive de votre marque au style de contenu spécifique du créateur.
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Comprenez comment les modèles IA représentent votre marque.
Intelligence stratégique pour les entreprises
Regroupez les signaux issus des médias, des réseaux sociaux et de l’IA au sein d’une plateforme d’intelligence connectée.
Prêt à transformer le marketing d’influence en croissance mesurable ?
Gérez vos campagnes, découvrez des créateurs et démontrez votre ROI au sein d’une plateforme connectée.
FAQ sur les campagnes d’influence
La plateforme de gestion du marketing d’influence de Meltwater, optimisée par l’IA, est conçue pour aider les marques à découvrir des créateurs, à gérer leurs campagnes et à mesurer leur ROI réel, le tout au sein d’une solution centralisée.
De la découverte des influenceurs aux paiements en passant par les rapports de performance, Meltwater rationalise l’ensemble de votre programme d’influence de bout en bout, tout en reliant directement l’activité aux revenus.
Meltwater relie directement les performances des influenceurs aux résultats commerciaux grâce à : des intégrations avec Shopify et WooCommerce ; le suivi des liens d’affiliation ; la surveillance des codes promotionnels exclusifs ; l’attribution des conversions et du chiffre d’affaires ; des rapports sur le coût par acquisition (CPA) ; des tableaux de bord du ROI en temps réel. Vous pouvez ainsi identifier précisément quels influenceurs génèrent du trafic, des ventes et des bénéfices, et non pas seulement des indicateurs de vanité tels que les « likes ».
Meltwater suit plus de 40 indicateurs de campagne tout au long du tunnel de conversion, notamment : la notoriété (portée ; impressions ; vues de vidéos ; part de voix) ; l'engagement (taux d’engagement ; coût par engagement) ; la performance et le chiffre d’affaires (taux de clics ; conversions ; chiffre d’affaires attribué ; ROI ; EMV (valeur des médias acquis)). Des tableaux de bord personnalisés et des rapports prêts à l’exportation facilitent le reporting à la direction.
Le moteur de recherche IA de Meltwater analyse plus de 30 millions de profils d’influenceurs sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Filtrez les créateurs selon : les données démographiques de l’audience ; le taux d’engagement ; la géographie ; le créneau ; l’authenticité de l’audience ; l’affinité avec la marque. La plateforme « apprend » à connaître votre marque pour vous recommander des créateurs parfaitement adaptés à vos objectifs.
Meltwater intègre des outils de vérification et d’authentification de l’audience, conçus pour identifier les activités suspectes avant que vous n’investissiez. La plateforme signale toute croissance anormale du nombre d’abonnés, les pourcentages d’audience factice et les risques potentiels pour la sécurité de la marque. Ces mesures de protection vous aident à évaluer les créateurs en toute confiance et à protéger votre budget contre des performances gonflées ou non authentiques.
Oui. Meltwater prend en charge la gestion complète des campagnes d’influence, notamment : la communication et la gestion des relations ; le suivi des briefs et des livrables ; la validation des contenus ; le téléchargement des contrats ; les paiements internationaux via Tipalti ; le suivi des performances en temps réel. Tout est regroupé dans un espace de travail centralisé : plus besoin de tableurs.
Oui. Meltwater suit : les clics sur les liens d’affiliation ; les codes de réduction exclusifs ; le chiffre d’affaires par influenceur ; les calculateurs de commission. Cela transforme le marketing d’influence, qui passe d’une simple tactique de notoriété de marque à un canal de revenus mesurable.
Meltwater calcule l’EMV à l’aide d’algorithmes propriétaires, calibrés sur les références de CPM des médias payants et sur les performances d’engagement. Cela vous fournit une valeur monétaire justifiable pour le contenu organique des influenceurs.
Meltwater prend en charge la recherche d’influenceurs et la gestion de campagnes dans plus de 190 pays, avec des fonctionnalités de recherche localisées et une forte couverture en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.
Meltwater est la seule plateforme de marketing d’influence qui personnalise l’expérience utilisateur en apprenant à connaître l’ADN de votre marque. Elle combine : une base de données de plus de 30 millions d’influenceurs ; une découverte alimentée par IA ; la gestion des workflows d’entreprise ; la détection des fraudes et la validation de l’audience ; l’attribution des revenus e-commerce ; l’analyse comparative concurrentielle ; l’intégration au sein de la suite de veille médiatique de Meltwater. Contrairement aux outils autonomes, Klear relie les performances des influenceurs à l’impact plus large sur la marque et les RP, permettant une allocation budgétaire plus judicieuse et une croissance mesurable.