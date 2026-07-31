INTELLIGENCE STRATÉGIQUE POUR LES ENTREPRISES
L'intelligence stratégique pensée pour les grandes entreprises
Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un environnement complexe et interconnecté, bien au-delà des canaux traditionnels. Meltwater réunit la veille média internationale, le social listening, les insights d'influence, les capacités de l'IA et les fonctionnalités de gouvernance sur une plateforme unique, conçue pour accompagner les organisations à grande échelle.
L’intelligence stratégique des entreprises a évolué. Votre plateforme devrait en faire autant.
Les équipes de communication et de marketing des entreprises sont confrontées à de nouvelles pressions : elles doivent prouver leur impact commercial, agir plus rapidement, consolider des piles d’outils fragmentées et influencer les récits qui façonnent les résultats de l’IA générative. Les solutions ponctuelles traditionnelles n’ont pas été conçues pour cette réalité. Meltwater, si.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Pourquoi Meltwater ?
Passez d'une vision fragmentée à une intelligence unifiée
Réunissez toutes vos données sur une plateforme unique afin de donner à vos équipes une vision commune, des insights fiables et les moyens d'agir plus rapidement.
Approche traditionnelle
Intelligence unifiée avec Meltwater
Approche traditionnelle
Des outils dispersés créent des silos et des doublons
Intelligence unifiée avec Meltwater
Une plateforme unifiée rassemble tous vos signaux
Approche traditionnelle
Une vision limitée au passé
Intelligence unifiée avec Meltwater
Des insights qui transforment les données en décisions
Approche traditionnelle
Des indicateurs difficiles à relier aux résultats de l'entreprise
Intelligence unifiée avec Meltwater
Des insights directement reliés à la croissance, à la confiance et à la performance
Approche traditionnelle
Des outils répondent aux besoins immédiats, sans préparer l'avenir
Intelligence unifiée avec Meltwater
Une plateforme qui accompagne durablement la croissance de votre entreprise
De la veille à l'intelligence stratégique
À mesure que votre entreprise évolue, vos besoins changent. Meltwater vous accompagne à chaque étape avec une plateforme conçue pour évoluer avec vous, sans migration complexe ni rupture dans vos workflows.
Suivez les mentions de votre marque dans les médias internationaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les avis clients et dans les réponses des IA génératives, partout dans le monde. Centralisez toutes vos données au sein d'une source d'information unique et fiable.
Mettre en relation les insights entre les équipes, réaliser le benchmarking par rapport à la concurrence et rassembler les parties prenantes autour d’une vision commune.
Détecter les premiers signaux, les changements de discours et les risques émergents avant qu’ils ne s’aggravent.
Intégrez les informations stratégiques aux workflows, automatisez le reporting et diffusez les insights à l’échelle de l’entreprise.
Transformez vos insights en résultats concrets
Transformez vos données en décisions qui soutiennent la croissance, renforcent la résilience et accélèrent la performance de votre entreprise.
Stimulez la croissance du chiffre d’affaires
Identifiez les tendances du marché, les nouveaux signaux de demande et les opportunités concurrentielles pour soutenir votre croissance et renforcer votre positionnement.
Améliorez l’efficacité opérationnelle
Regroupez les fournisseurs, automatisez le reporting et la recherche, et réduisez les tâches manuelles au sein des équipes internationales.
Protégez et renforcez la confiance envers la marque
Détectez tôt les signaux de risque dans les médias, les réseaux sociaux et les résumés générés par l’IA. Alignez instantanément les équipes juridiques, de communication et de direction.
Accélérez votre expansion sur le marché
Suivez de nouvelles régions, langues et canaux grâce à une couverture internationale des données et à une prise en compte des nuances locales. Entrez sur les marchés en vous appuyant sur des insights pertinents, et non sur des hypothèses.
Regroupez vos dépenses technologiques
Remplacez les outils redondants de veille, d’écoute et de gestion des influenceurs par une seule plateforme d’entreprise gérée de manière centralisée et évolutive à l’échelle internationale.
Augmentez votre part de voix
Regroupez les insights provenant des médias, des réseaux sociaux et de l’IA en un seul endroit afin que les équipes marketing, communication et direction restent alignées et prennent des décisions plus rapidement.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes d’entreprise utilisent Meltwater pour transformer la couverture médiatique en résultats commerciaux mesurables.
« Nous avons parcouru un long chemin depuis nos débuts, où nous disposions de sources de données fragmentées pour évaluer les réseaux sociaux, jusqu’à aujourd’hui, où nous disposons d’une source unique et consolidée de données fiables. C’est cette plateforme unique, qui nous permet d’évaluer la perception de nos clients ainsi que l’impact de nos actions marketing sur plusieurs marchés de manière cohérente et en tirant des insights internationaux, qui distingue Meltwater de ses concurrents. »
Amit Naik
Vice-président senior, responsable international de l’analyse, Shiseido
Des résultats qui comptent pour votre entreprise
Les entreprises investissent dans des solutions qui produisent un impact mesurable. Meltwater transforme vos données en insights qui éclairent les décisions stratégiques et génèrent des résultats concrets.
Une plateforme unique. Des données unifiées. Une portée mondiale.
Une plateforme conçue pour accompagner les entreprises à l'échelle internationale, tout en donnant à chaque équipe accès aux mêmes données fiables pour travailler plus efficacement et prendre des décisions cohérentes.
Couverture internationale des données
Suivez l’actualité, les médias audiovisuels, les réseaux sociaux, les communautés de niche, les sites d’avis et les contenus générés par IA, toutes régions et langues confondues.
Gouvernance d’entreprise
Une administration fédérée, des contrôles d’accès et une visibilité sur les workflows garantissent une évolutivité sans chaos.
Connectivité API et BI intégrée
Intégrez les données Meltwater directement dans Power BI, Tableau, les tableaux de bord de direction et les environnements de reporting d’entreprise.
Workflows unifiés
La veille médiatique, le social listening, le suivi des influenceurs et l’analyse par IA fonctionnent de manière native au sein d’une même plateforme, et non pas assemblés à la va-vite à la suite d’acquisitions.
Un nouveau niveau de visibilité
Influencer l’écosystème de l’IA générative
La visibilité s’étend désormais au-delà des gros titres. L’IA générative façonne les premières impressions sur les marques, les dirigeants et les secteurs d’activité, et ces résultats sont influencés par des sources fiables, des récits récurrents et l’autorité des médias.
Identifier l’autorité narrative
Collecte continue à travers l’actualité, les réseaux sociaux, la télévision, les podcasts et bien plus encore.
Cartographier les thèmes visibles par l’IA
Comprenez quels récits dominent les réponses générées par l’IA sur votre marque.
Interagir directement
Passez en toute fluidité aux relations médias pour interagir avec les journalistes qui influencent les écosystèmes IA.
Préservez votre positionnement concurrentiel
Suivez l’évolution de la couverture IA et traitez de manière proactive les fausses informations ou les lacunes.
Un partenaire stratégique, bien au-delà de la plateforme
La technologie ne suffit pas à elle seule. Ce sont les équipes qui font la différence. Meltwater accompagne ses clients grâce à un support international, une expertise locale soutenue par une organisation mondiale, des développements personnalisés, des services de conseil et un accompagnement à chaque étape du déploiement. Notre engagement repose sur des données fiables, une infrastructure mondiale et une relation de confiance durable.
Plus de solutions
Trouvez la solution adaptée à votre équipe.
Petites entreprises
Obtenez les insights dont vous avez besoin pour agir plus rapidement, rester visible et vous développer en toute confiance.
Agences
Aidez vos clients à réussir grâce à des recherches plus rapides, des rapports plus pertinents et une prestation évolutive.
Créateurs
Faites-vous repérer par les marques et les agences à la recherche de créateurs partenaires de confiance.
Prenez des décisions stratégiques en toute confiance
Découvrez comment une seule plateforme peut éclairer toutes vos décisions en matière de RP, de communication et de marketing.
FAQ pour les entreprises
Une couverture internationale des données, des contrôles de gouvernance fédérés, des intégrations API, des workflows intégrant l'IA et une évolutivité inter-services, le tout au sein d'une plateforme unifiée.
Oui. Meltwater remplace les outils distincts de veille médiatique, de social listening, de suivi des influenceurs et d'analyse par IA par une couche unifiée d'intelligence stratégique pour les entreprises.
Mira AI synthétise les données en temps réel pour en faire des résumés exécutifs structurés, des tableaux de bord de performance et des rapports prêts à être présentés au conseil d’administration, réduisant ainsi le temps de préparation manuelle.
Les solutions ponctuelles optimisent une seule fonction. Meltwater rationalise les informations à travers les services, éliminant ainsi les cloisonnements et réduisant les frictions opérationnelles.
Oui. Une gouvernance de niveau entreprise, des contrôles d’accès basés sur les rôles, une architecture d’IA respectueuse de la conformité et une infrastructure internationale prennent en charge les environnements réglementés.
Oui. Meltwater combine une gouvernance centralisée avec une surveillance localisée, une prise en charge linguistique et une visibilité régionale, garantissant ainsi une harmonisation internationale sans perdre les insights propres à chaque marché.