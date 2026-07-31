Nos clients en parlent le mieux
Avoir accès à la donnée est une chose, savoir en tirer parti en est une autre. Une solution comme Meltwater nous donne une vision très claire du comportement de notre audience et de son engagement sur les différents canaux. Nous nous appuyons sur ces informations pour construire nos stratégies et nourrir nos idées.
Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.
Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
Notre objectif principal est de faire en sorte que les données sociales et les insights consommateurs guident chacune de nos décisions business. Meltwater a été l'un des leviers clés qui nous a permis de devenir une organisation véritablement centrée sur le consommateur.
Florence Rainsard
Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
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Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
Notre objectif principal est de faire en sorte que les données sociales et les insights consommateurs guident chacune de nos décisions business. Meltwater a été l'un des leviers clés qui nous a permis de devenir une organisation véritablement centrée sur le consommateur.
Florence Rainsard
Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
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FAQ Marketing d'influence
Décrivez votre campagne et le profil de créateurs recherché : l'IA vous recommande alors les meilleures correspondances pour votre marque. Pour chaque recommandation, vous voyez précisément pourquoi ce créateur a été suggéré, en fonction de sa performance, de son adéquation avec votre marque, de son style de contenu et de son audience. Vous comprenez ainsi la logique derrière chaque recommandation et choisissez vos partenaires en toute confiance.
Tout à fait. Une fois qu'un créateur correspond parfaitement à votre marque, vous pouvez découvrir des profils similaires à partir de vos partenaires actuels ou de vos meilleurs performeurs, pour élargir votre réseau et développer vos partenariats. La plateforme s'appuie sur des critères communs (profil d'audience, dynamique d'engagement, thématiques de contenu) pour identifier des créateurs similaires.
Oui. Vous pouvez créer des personas de marque et des profils d'influenceurs idéaux qui définissent précisément vos critères prioritaires. Ces profils alimentent une découverte, des insights et une prospection personnalisés, et s'adaptent selon vos différentes marques, campagnes ou régions. Votre définition du « fit » et les recommandations qui en découlent restent ainsi toujours alignées sur vos besoins, vos objectifs et vos propres critères.