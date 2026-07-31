Oui, la plateforme de consumer intelligence de Meltwater offre un suivi multi-marchés robuste, avec un filtrage géographique allant jusqu’au niveau du pays, de la région, de l’État et de la ville. C’est important pour les marques internationales qui doivent comprendre les préférences régionales des consommateurs, suivre la diffusion des tendances sur les différents marchés et identifier les micro-tendances locales avant qu’elles ne se propagent. La plateforme prend en charge plus de 100 langues avec une analyse des sentiments locaux, ce qui permet des comparaisons de veille consommateur à périmètre égal sur des marchés divers. Vous pouvez suivre comment une même tendance se manifeste différemment selon les cultures, identifier les marchés phares pour prévoir les tendances et adapter vos stratégies régionales en fonction des discussions des consommateurs locaux.