Consumer intelligence et détection des tendances
Consumer intelligence et détection des tendances pour anticiper les évolutions du marché
Meltwater transforme des milliards de discussions de consommateurs en signaux précoces et en insights rapides, afin que vos équipes puissent repérer les changements, comprendre le comportement de leur audience et agir avant leurs concurrents.
Plus de 27 000 organisations dans le monde nous font confiance
Les grandes marques choisissent Meltwater pour bénéficier d’un avantage décisif lorsque la rapidité, l’échelle et la confiance des dirigeants sont primordiales.
Pourquoi c’est important
Le coût du retard ne cesse d’augmenter
Lorsque les opinions se propagent en quelques secondes, se reposer sur des études différées constitue un risque pour l’entreprise. Meltwater aide les équipes à passer d’analyses statiques à une veille en continu qui suit le rythme du marché.
Approches traditionnelles
Veille des consommateurs avec Meltwater
Approches traditionnelles
Un décalage de plusieurs semaines dû aux études statiques
Les sondages et les études ponctuelles arrivent souvent après que la tendance a déjà atteint son apogée.
Veille des consommateurs avec Meltwater
Détection des signaux en temps réel
Suivez plus de 1,3 milliard de documents chaque jour et identifiez les tendances alors qu’elles sont encore en pleine expansion.
Approches traditionnelles
Les goulots d’étranglement des informations ralentissent l’action
Les outils spécialisés et l’analyse manuelle confinent les informations à une poignée d’utilisateurs.
Veille des consommateurs avec Meltwater
Des informations prêtes à l’emploi pour chaque équipe
Réduisez des semaines d’analyse à quelques minutes d’insights exploitables pour toute l’entreprise.
Approches traditionnelles
Angles morts entre les canaux
La fragmentation des sources rend plus difficile la compréhension des liens entre les signaux Paid, Owned et Earned Media et les signaux générés par IA.
Veille des consommateurs avec Meltwater
Une source unique de vérité
Unifiez les signaux issus des réseaux sociaux, des médias, des médias Owned, des médias Earned et des LLM dans une vue unique.
Approches traditionnelles
IA générique sans justification
Les résumés de type « boîte noire » créent un risque lorsque les équipes ne peuvent pas valider ce qui se cache derrière les insights.
Veille des consommateurs avec Meltwater
IA vérifiée avec des sources traçables
Mira s'appuie sur les données vérifiées de Meltwater, offrant ainsi aux équipes une confiance fondée sur des sources fiables.
Votre source unique de référence pour la consumer intelligence
Regroupez les signaux issus des réseaux sociaux, de la presse, des médias acquis, de la télévision et des LLM dans une vue unique et partagée, afin que les équipes internationales puissent comparer les marchés, suivre les évolutions et agir plus rapidement.
Consumer Intelligence
Analysez et surveillez vos recherches à grande échelle grâce à des insights exploitables
Insights — Créez et gérez des tableaux de bord visuels basés sur vos recherches.
Analytics — Analysez vos données en profondeur grâce à des vues prédéfinies.
Assets — Gérez les éléments qui structurent vos données : recherches, champs personnalisés et listes de sources.
Pourquoi les dirigeants choisissent Meltwater
Conçu pour les équipes qui doivent agir vite et inspirer confiance à la direction
Lorsque les marchés évoluent rapidement, les équipes ont besoin de plus que de simples tableaux de bord. Meltwater réunit une IA fiable, une couverture internationale et des insights exploitables sur une plateforme unique.
Détectez les tendances plus tôt
Identifiez les signaux émergents, les discussions en plein essor et les changements de comportement avant qu’ils ne se généralisent ou n’aient un impact sur les parts de marché.
Une infrastructure prête à l’emploi
Intégrez des informations vérifiées à votre infrastructure technologique et à vos workflows existants.
Une IA en laquelle vous pouvez avoir confiance
Utilisez des insights étayés par des sources, générés à partir de données Meltwater vérifiées, avec une transparence permettant aux équipes de valider les informations et d’agir en conséquence.
Une base de données inégalée
Analysez des années de couverture éditoriale historique et des archives sociales mises à jour en continu sur les principales plateformes et sur les principaux marchés.
Des informations intersectorielles
Mettez en évidence les tendances que vos concurrents négligent en analysant l’ensemble des secteurs d’activité, et non un seul.
Une gouvernance de niveau entreprise
Opérez en toute confiance dans un environnement sécurisé et conforme, conçu pour les équipes internationales, offrant une visibilité régionale et un accès contrôlé.
Une couverture dans plus de 100 pays
Suivez les signaux clés sur vos principaux marchés grâce à des méthodes de veille harmonisées.
Prise en charge de plus de 240 langues
Comparez les tendances en matière de sentiment et de discussions entre les langues et les régions.
Insights multi-marchés
Comprenez comment les tendances se propagent à travers les zones géographiques et les catégories.
Part de voix et opportunités de croissance
Suivez vos concurrents, les besoins non satisfaits et les opportunités émergentes en un seul endroit.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes utilisent la Consumer Intelligence pour transformer la couverture médiatique en résultats mesurables.
« Nous avons parcouru un long chemin depuis nos débuts, où nous disposions de sources de données fragmentées pour évaluer les réseaux sociaux, jusqu’à aujourd’hui où nous disposons d’une source unique et consolidée de données fiables. C’est cette plateforme unique, qui nous permet d’évaluer la perception de nos clients ainsi que l’impact de notre marketing sur plusieurs marchés de manière cohérente et avec des insights internationaux, qui distingue Meltwater de ses concurrents. »
Amit Naik
Vice-président senior, responsable international de l’analyse, Shiseido
Plus de solutions
Découvrez des cas d'utilisation connexes
Surveillance de la marque et gestion de la réputation
Détectez les risques à un stade précoce et protégez l'image de votre marque.
Visibilité IA et optimisation du contenu
Comprenez comment les modèles IA représentent votre marque.
Intelligence stratégique pour les entreprises
Regroupez les signaux issus des médias, des réseaux sociaux et de l’IA au sein d’une plateforme d'information connectée.
Anticipez les évolutions du marché avant vos concurrents
Transformez les conversations des consommateurs en signaux faibles, en insights exploitables et en décisions plus rapides.
FAQ sur la Consumer Intelligence et la détection des tendances
Les capacités de détection des tendances de Meltwater s’appuient sur une analyse IA pour mettre en évidence les discussions émergentes, les contenus viraux et l’évolution du sentiment des consommateurs sur les réseaux sociaux et dans l’actualité. La plateforme identifie les pics de volume de discussion, suit la dynamique des hashtags et met en avant les discussions spontanées, en particulier sur des plateformes comme TikTok et Reddit, avant que les tendances ne soient connues du grand public, offrant ainsi aux marques un avantage concurrentiel.
Les sondages traditionnels vous indiquent ce que les consommateurs ont déclaré penser lorsqu’on leur a posé la question il y a plusieurs semaines ; Meltwater révèle ce dont ils discutent spontanément en temps réel, dans le cadre de discussions organiques. La plateforme de consumer intelligence capte le sentiment authentique et non filtré des consommateurs au fur et à mesure qu’ils s’expriment sur des millions de sources sociales et éditoriales, fournissant ainsi une vision continue plutôt que des instantanés ponctuels. Meltwater fournit une veille permanente à grande échelle, suivant les changements de sentiment, les dynamiques concurrentielles et l’évolution des catégories sans le coût ni le délai liés à des vagues d’enquêtes répétées.
Absolument. La détection des tendances par IA de Meltwater s’appuie sur des modèles de machine learning éprouvés, entraînés sur des milliards de discussions de consommateurs, et non sur des algorithmes expérimentaux. La plateforme combine la détection des pics de volume, l’analyse des sentiments, la validation multiplateforme et l’analyse de la répartition géographique pour distinguer les véritables tendances du bruit ou de l’activité des bots. Il est important que Meltwater garantisse la transparence : vous pouvez cliquer sur n’importe quelle information générée par IA pour examiner les discussions sous-jacentes des consommateurs, ce qui assure une validation humaine de la détection automatisée des tendances avant toute décision stratégique.
La plateforme de consumer intelligence de Meltwater suit un large éventail de sources de données, notamment les principaux réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter/X, Reddit, YouTube), les médias d’information, les blogs, les forums, les sites d’avis et les podcasts. La plateforme intègre à la fois un social listening classique et des analyses sociales approfondies pour suivre les discussions des consommateurs où qu’elles aient lieu, en mettant particulièrement l’accent sur les plateformes émergentes comme TikTok et les réseaux axés sur le visuel.
Les données de consumer intelligence de Meltwater sont actualisées en continu et en temps réel. Les discussions sur les réseaux sociaux, les articles d’actualité, les billets de blog et les discussions sur les forums sont intégrés à la plateforme dès leur publication, la plupart des sources étant mises à jour en quelques minutes. Cela vous permet de suivre les dernières tendances de consommation, de mesurer les réactions aux campagnes marketing et de détecter les changements de sentiment au fur et à mesure qu’ils surviennent, une capacité essentielle sur les marchés de consommation en constante évolution où chaque heure compte. Les tableaux de bord s’actualisent automatiquement, les alertes se déclenchent instantanément lorsque vos critères de suivi sont remplis, et la plateforme fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, vous garantissant ainsi de ne jamais manquer d’informations importantes sur la consumer intelligence lorsque votre équipe n’est pas en ligne.
Meltwater donne accès à des contenus éditoriaux historiques remontant jusqu’à 2009, ainsi qu’à 15 mois glissants de données issues des réseaux sociaux. Cette profondeur historique vous permet d’analyser les tendances passées des consommateurs, d’identifier les schémas saisonniers, de comparer le sentiment actuel des consommateurs à celui des périodes précédentes et de valider les tendances émergentes par rapport aux données historiques sur le comportement des consommateurs.
Oui, Meltwater accède aux contenus éditoriaux payants et premium des principales publications, notamment le New York Times, le Financial Times, le Wall Street Journal et des milliers de médias régionaux et spécialisés. Cela garantit que votre analyse des consommateurs couvre les discussions menées dans les médias premium, où les leaders d’opinion et les créateurs de tendances influencent l’opinion des consommateurs.
Oui, la plateforme de consumer intelligence de Meltwater offre un suivi multi-marchés robuste, avec un filtrage géographique allant jusqu’au niveau du pays, de la région, de l’État et de la ville. C’est important pour les marques internationales qui doivent comprendre les préférences régionales des consommateurs, suivre la diffusion des tendances sur les différents marchés et identifier les micro-tendances locales avant qu’elles ne se propagent. La plateforme prend en charge plus de 100 langues avec une analyse des sentiments locaux, ce qui permet des comparaisons de veille consommateur à périmètre égal sur des marchés divers. Vous pouvez suivre comment une même tendance se manifeste différemment selon les cultures, identifier les marchés phares pour prévoir les tendances et adapter vos stratégies régionales en fonction des discussions des consommateurs locaux.
Oui, Meltwater offre des fonctionnalités complètes d’exportation et d’intégration des données pour les workflows de consumer intelligence. Exportez des tableaux de bord, des rapports et des données brutes dans plusieurs formats (PDF, Excel, CSV, PowerPoint) à des fins de présentation, d’analyse approfondie ou d’archivage. La plateforme offre un accès API robuste, permettant l’intégration des données d’analyse des consommateurs dans votre entrepôt de données, vos outils de BI ou vos applications personnalisées. La fonctionnalité de newsletter automatisée permet l’envoi programmé d’analyses sélectionnées sur les consommateurs aux parties prenantes via des e-mails à l’image de votre marque. Vous conservez un contrôle total sur vos données d’analyse des consommateurs, garantissant ainsi que les analyses peuvent alimenter des systèmes décisionnels marketing plus larges et des cadres de reporting de direction.
Absolument. La plateforme de consumer intelligence de Meltwater est spécialement conçue pour les entreprises internationales opérant sur plusieurs marchés, avec plusieurs marques et dans plusieurs langues. La plateforme permet une gestion centralisée de la consumer intelligence, avec une personnalisation adaptée aux marchés locaux grâce à une analyse locale du sentiment dans plus de 100 langues, ainsi qu’une couverture des réseaux sociaux et des sources médiatiques internationales et régionales.