Meltwater pour les dirigeants

Une couverture médiatique solide est importante pour la croissance de votre entreprise. En veillant sur les mots-clés du secteur et de vos concurrents, Meltwater vous permet de repérer les mentions sur les blogs, les podcasts, les forums, les médias sociaux, les sites d'évaluation et les informations traditionnelles. Cela vous permet d'adapter votre stratégie RP et de vous démarquer de la concurrence.