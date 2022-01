Webinar I Harmoniser sa stratégie réseaux sociaux à l'échelle d'un groupe

Comment harmoniser sa stratégie social media à l’échelle d’un groupe ?



Maintenir une présence uniforme sur les médias sociaux dans une organisation constitue un défi stratégique pour les équipes marketing et communication. Les parties prenantes peuvent être nombreuses, de niveaux très différents et dans le pire des cas fonctionnent en silos.



C'était le sujet de notre webinar. Découvrez dans ce replay 10 bonnes pratiques concrètes pour lever les freins internes et maîtriser efficacement les réseaux sociaux à l’échelle d’un groupe.

Bon visionnage !