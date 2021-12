Webinar : Message de notre CEO - Actualités : Acquisitions de 2021

Vous le savez, depuis début 2021 trois acquisitions sont déjà venues compléter notre écosystème : le rachat de Owler annoncé mi-juin, de Klear annoncé mi-avril et le rachat de Linkfluence mi-mars. Si ces acquisitions ont déjà fait grand bruit, notre CEO, John Box, a souhaité y revenir personnellement.



Durant ce webinar (en anglais sous-titré), John est revenu sur nos récentes acquisitions de Klear et de Linkfluence et a notamment évoqué :

comment ces acquisitions soutiennent notre feuille de route stratégique et la construction d'une suite complète au service de nos clients

ce qu'elles vont vous apporter dans le temps pour vous aider à mieux comprendre, engager et influencer vos parties prenantes

Découvrez également dans le replay de ce webinar, le COO de Klear, Guy Avigdor, et PDG de Linkfluence, Guillaume Decugis, se sont joints à cette discussion pour aborder plus en détail de leurs entreprises et leurs industries respectives, celle du marketing d'influence et de la connaissance client. Bon visionnage !