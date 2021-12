Webinar : Pourquoi privilégier le Marketing d'influence 2021 ?

Le marketing d’influence s’est énormément développé ces dernières années : les influenceurs se sont professionnalisés, de nouveaux outils dédiés ont vu le jour, et les relations entre marques et influenceurs sont devenues plus transparentes. Malgré tout, ce paid média reste un levier qu'un nombre important d'entreprises n'ont pas encore actionné.

Pourquoi privilégier le marketing d'influence en 2021 ?

Découvrez dans le replay de ce webinar, Camille Jourdain, expert en marketing d’influence et influenceur régulièrement sollicité par des entreprises. Durant sa présentation, Camille Jourdain, nous a expliqué pourquoi le marketing d'influence s'inscrit davantage dans le contexte actuel et peut générer plus de ROI que d'autres Paid Média. Bon visionnage !