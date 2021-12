Retour sur VOICES ! Notre événement sur La Transformation Digitale du Marketing et de la communication.



Une première édition réussie lors de laquelle nos speakers ont abordé les facteurs clés de succès pour réussir sa transformation digitale et les verrous à faire sauter pour y arriver, la digitalisation de l’expérience client, l’impact de la transformation digitale sur le management, le pouvoir de l’audience profiling, la donnée au coeur du pilotage de l'entreprise, l’influence B2B et bien d’autres challenges, auxquels les services marketing et communication doivent faire face.

Lors de cet événement, nous avons reçu :

Julia Cames, Directrice Marketing France de HubSpot

Davis Dubois, Professeur Associé de Marketing à l'INSEAD

Aurélien Gohier, Digital Evangelist, Western Europe Senior Digital Manager chez Dassault Systèmes, fondateur #Industry4Good® et BtoB Marketing & Sales

Laurent Labbé, CEO de ChooseMyCompany

Xavier Lélut, Head of Account Executive EMEA chez Meltwater

Rémi Pesseguier, CEO et co-fondateur chez Singulier

Myriam Riedel-Kienzi, Directrice Marketing de Yoplait

Vous avez manqué l'événement ou envie de revoir une intervention ? Retrouvez le replay de notre événement sur La Transformation Digitale du Marketing et de la Communication. Bon visionnage !