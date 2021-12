Meltwater rejoint le programme de partenariat officiel de Twitter.

Communiqué de presse, le 23 septembre 2021. Meltwater B.V., l'un des leaders mondiaux de l’intelligence médiatique et de l’analyse sociale, célèbre aujourd'hui son entrée dans le programme de partenariat officiel de Twitter. Meltwater entretient une relation de longue date avec Twitter et utilise l'intégralité du flux de contenu de celui-ci depuis de nombreuses années, traitant et stockant environ 500 millions de nouveaux messages chaque jour.

Le programme de partenariat officiel de Twitter récompense les entreprises qui fournissent à leurs clients, en plus des données récoltées sur Twitter, des informations efficaces et pertinentes pour les accompagner dans leurs décisions stratégiques.

"Faire partie du programme de partenariat officiel de Twitter est une étape importante dans notre relation avec Twitter. Nos clients comptent sur nous pour les aider à mieux comprendre, influencer et s’engager auprès de leurs principales parties prenantes. Nous les accompagnons dans la récolte d’informations sur des millions de conversations et de comptes Twitter chaque jour, à trouver les utilisateurs pertinents sur des sujets précis afin de décrypter les attentes des consommateurs et de diriger leurs conversations Twitter directement via notre produit. L'étendue de ces fonctionnalités offre à nos clients un accès inégalé à l'un des réseaux sociaux les plus importants au monde et c'est un honneur de nous associer à Twitter", annonce John Box, le PDG de Meltwater.

"Nous sommes ravis d'officialiser notre collaboration avec l'un de nos partenaires de longue date, Meltwater. La société a été l'une des premières à réaliser la valeur considérable qui peut être tirée des données Twitter et possède un incroyable palmarès d'innovations technologiques. Nous sommes heureux de l’accueillir dans le programme de partenariat officiel et de travailler ensemble pour apporter des informations encore plus pertinentes aux professionnels des relations publiques et du marketing du monde entier", déclare enthousiaste Sonya Penn, responsable commerciale mondiale de la plateforme des développeurs de Twitter.

Lauren Jenkins, responsable du programme de partenariat officiel de Twitter, ajoute : "En développant le programme de partenariat officiel de Twitter, l’objectif est d'encourager un écosystème dynamique et compétitif pour aider les entreprises à trouver les meilleures solutions et à obtenir de meilleurs résultats sur Twitter et hors ce réseau social. Meltwater et Twitter entretiennent une relation étroite depuis de nombreuses années et nous nous réjouissons d’officialiser ce partenariat et d’’aider Meltwater à continuer d’apporter de la plus-value à leurs 28 000 clients."

Meltwater utilise le contenu de Twitter de différentes manières. L’objectif est d’aider les clients à surveiller et analyser le contenu de Twitter concernant leur marque et d'autres événements pertinents, comparer leurs performances à celles de leurs concurrents et appréhender davantage les idées des consommateurs et du marché à travers des milliards de conversations Twitter. Les clients de Meltwater peuvent également créer, programmer et publier du contenu Twitter sur leur propre compte et ainsi interagir avec les clients directement par le biais du système, en répondant à leurs questions et en recueillant leurs commentaires.

Pour plus d’informations sur Meltwater et son partenariat avec Twitter, veuillez cliquer ici

Contacts presse Meltwater :

Agence the messengers

Katya Merchie/Mélanie Zachwalinsky

07 84 24 21 02 / 06 09 66 89 83

meltwater@themessengers.fr

À propos de Meltwater :

Depuis 2001, Meltwater propose des solutions qui aident ses clients à prendre des décisions plus éclairées. Elle fournit l'intelligence sociale et médiatique et analyse chaque jour des millions de messages issus de plates-formes de médias sociaux, blogs et sites d'information. La société a été fondée à Oslo, en Norvège, en 2001 et son siège social se trouve à San Francisco, en Californie, avec 50 bureaux répartis sur six continents. Meltwater compte 1 700 employés et 28 000 entreprises clientes, dont des leaders dans plusieurs secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site meltwater.com.