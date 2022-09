Découvrez les nouveautés d'Explore avec notre PDG John Box

Le paysage digital est en constante évolution, avec de nouvelles resources, cas d'études et challenges émergeant chaque jour. Pour suivre l'évolution des tendances et vous fournir les meilleurs solutions à ces nouveaux challenges, Meltwater s'est engagé à accentuer ses efforts afin de innover et améliorer notre solution phare Explore. Pour s'assurer que que vous ne manquiez rien de nos dernières mises à jour et nouvelles fonctionnalités, nous couvrirons les améliorations produit les plus impactantes que nous avons dévelopé au cours des derniers mois.

Présenté par notre PDG John Box et notre Chef de Produit global Joshua Graham, ce webinaire couvrira notamment les mises à jours Explore, les perspectives et priorité d'évolution produit et ce que tout cela signifie pour vous et vos équipes.

Dans ce webinaire, nous aborderons:

1. Les améliorations de l'expérience de recherche dont 'entity search' et la reconnaissance de logo via l'écoute visuelle

2. Notre investissement dans l'IA avec les mises à jour NLP (Natural Language Processing) et analyse de sentiments

3. L'attention continue que nous portons aux données d'analyse dont l'analyse de sujet, les nouveaux indicateurs de contenu et d'engagement ainsi que les données concernant les Reels Instagram

4. Comment mettre l'accent au-delà du 'quoi' en incluant les données sur le 'qui' avec notre nouvel outil de découverte d'audience 'Communities'

5. La facilitations de l'export des reporting via PDF, PPT et Google Slides