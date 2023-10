Le besoin de personnalisation des campagnes marketing n'a jamais été aussi grand et cela va bien plus loin que l'introduction de champs personnalisés dans les emails... D'après Infosys, 74% des consommateurs rapportent être 'frustrés' de recevoir du contenu qui ne leur est pas pertinent de la part des marques et quand bien même les marques n'ont jamais collecté autant de données pour mieux concevoir et distribuer leur contenu, on estime qu'environ 73% des données d'une entreprise ne sont pas utilisées pour prendre de meilleures décisions. Alors comment mettre en place des stratégies cohérentes pour rester en phase avec nos audiences ?

Retrouvez-nous dans notre troisième édition de masterclass Zoom sur l'innovation Q3 : "Elaborer des stratégies en phase avec vos audiences".

Au programme :

La Pertinence du Marketing Conduit par l'Insight : Découvrez comment l'analyse des données et l'insight consommateur peuvent être utilisés pour informer vos stratégies marketing en temps réel, en accord avec les besoins de votre public cible.

Découvrez comment l'analyse des données et l'insight consommateur peuvent être utilisés pour informer vos stratégies marketing en temps réel, en accord avec les besoins de votre public cible. Mise en Pratique avec Meltwater : Apprenez à utiliser la plateforme Meltwater pour collecter, analyser et interpréter des données cruciales afin de mieux comprendre vos audiences et d'adapter vos campagnes en conséquence.

: Apprenez à utiliser la plateforme Meltwater pour collecter, analyser et interpréter des données cruciales afin de mieux comprendre vos audiences et d'adapter vos campagnes en conséquence. Nouveautés Produit : Explorez les dernières fonctionnalités et mises à jour du trimestre de la plateforme Meltwater conçues pour booster votre capacité à élaborer des stratégies qui résonnent auprès de vos audiences.

Bon visionnage !