Masterclass Zoom sur l'innovation Q1 : Les nouveautés pour vos rapports digitaux

Quelles nouveautés en Q1 2023 pour vos rapports digitaux ?

Le monde a connu une croissance numérique significative l'année dernière et avec plus de 53% des professionnels du marketing qui déclarent que les réseaux sociaux sont devenus plus importants pour leurs organisations en raison des incertitudes économiques*, la question est : comment continuer d'obtenir les informations qui comptent pour informer une stratégie adaptée sur les réseaux ?

Dans cette première édition de masterclass Zoom sur l'Innovation Clémence Geay, Responsable Marketing Client et Loïc Maufroid, Senior Key Account Manager chez Meltwater vous guideront à travers les principales tendances de l'espace numérique de ce début d'année ainsi que les innovations de la plateforme Meltwater pour les appréhender et faire passer votre reporting digital à la vitesse supérieure !

Au programme de cette masterclass :

Approfondissez votre compréhension de l'état actuel du monde numérique et des défis recensés auprès des professionnels pour naviguer leurs actions sur les réseaux

Découvrez les dernières tendances pour capturer les nouveautés du secteur

Apprenez à aborder ces tendances en utilisant les nouvelles fonctionnalités de la plateforme (avec démonstration)

Prêts à tirer parti des nouvelles opportunités ?