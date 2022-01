Le marketing d’influence dans un nouveau monde



Dans un climat pandémique qui s'éternise, les marques et les clients se sont adaptés à une nouvelle normalité. Nos vies ont radicalement changé au cours des deux dernières années. Nous vivons dans une société dynamique et en pleine évolution, mais il est évident que les médias sociaux restent au centre de la façon dont nous nous connectons les uns aux autres et aux marques.



L’authenticité est devenue un mot important pour les consommateurs. Nous attendons des marques qu’elles soient honnêtes avec nous et nous nous attendons à acheter des produits auxquels nous nous identifions. Et pour communiquer de manière authentique avec leurs clients, les influenceurs sont devenus un canal essentiel pour les marques.

Sommaire

Données et conclusions sur l’activité de la publicité en 2021

1.1 Les messages sponsorisés ont augmenté de 26,7 %

1.2 Les micro-influenceurs sont le moteur de la croissance du secteur

1.3 Les micro-influenceurs dominent TikTok

1.4 Instagram reste la plateforme la plus populaire, TikTok dépasse YouTube

1.5 La plupart des campagnes intègrent des Stories Instagram

Tendances du marketing d’influence en 2021

2.1 Social commerce : tirer parti des influenceurs pour stimuler les ventes

2.2 FinTok : quand les influenceurs TikTok deviennent des conseillers financiers

2.3 Communication consciente : neutralité de genre et marketing d’influence

2.4 Campagnes multi-influenceurs : inclusivité et diversité

Si vous avez envie d'en savoir plus sur les techniques de marketing d'influence qui fonctionnent pour 2022, ce livre blanc est une lecture incontournable. Téléchargez votre exemplaire dès maintenant et commencez à tirer parti du marketing d'influence pour votre marque.