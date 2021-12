Webinar I La nouvelle donne du marketing durable

Ayant pour objectif d’augmenter les ventes et maximiser les profits, le marketing a souvent été accusé de favoriser la surconsommation, le gaspillage ou encore les achats compulsifs. Sur fond de crise économique et sanitaire, un vent nouveau souffle aujourd’hui car les enjeux environnementaux et sociétaux prennent peu à peu le pas sur le reste.

Alors, le marketing sera responsable ou ne sera pas ?

Découvrez dans le replay de notre webinar avec Maurice NDiaye, Co-Président de l'Adetem (Association nationale des professionnels du marketing) et Alexis Raccah, Enterprise Solutions Director chez Meltwater. Bon visionnage !

Maurice NDiaye

Co-Président de l'Adetem (Association nationale des professionnels du marketing)

Maurice N’Diaye est entrepreneur et investisseur spécialisé dans les sujets à la croisée de la tech et du marketing. Il est également le co-président de Adetem, enseignant et conférencier, et publie régulièrement sur des sujets liés à l'IA.



Alexis Raccah

Enterprise Solutions Director

Alexis Raccah est Enterprise Solutions Director chez Meltwater. Fort de cinq ans d'expérience chez Meltwater, il est un professionnel de la vente avec plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, la gestion de projet, la gestion de la relation client et la prestation de services. Passionné par l'établissement de relations, curieux de la gestion de marque et de la résolution de problèmes stratégiques, il est diplômé de l'EDHEC.