Les trottinettes électriques et les vélos électriques sont devenus un phénomène mondial au cours des deux dernières années. Des centaines de services de micro-mobilité partagée se font concurrence sur le marché, se scrutant constamment les uns les autres dans les rues européennes et sur les médias sociaux.

Au cours des deux dernières années, plusieurs services ont prétendu participer à la réduction des émissions de carbone en ville, et ainsi révolutionner le transport de la mobilité urbaine. Cependant, les chercheurs affirment que les trottinettes et vélos électriques remplacent souvent des trajets déjà respectueux du climat, comme les transports publics ou la marche, plutôt que des trajets en voiture.

Malgré les efforts innovants des services pour développer des implémentations de sécurité sur les véhicules et dans les applications, les médias rapportent constamment un nombre croissant de blessures et d'accidents de la route. Cela conduit à de nouvelles restrictions en matière de stationnement, de vitesse et de passagers, imposées par les parlements.

Il ne fait aucun doute que le marché de la micro-mobilité partagée se heurte aux défis contemporains, mais aussi que le marché est en pleine expansion car les villes sont prêtes à s'attaquer aux nouvelles caractéristiques de la vie urbaine, plus durable.

Ce rapport vise à

comprendre les préférences des consommateurs et les défis du marché de la micro-mobilité partagée ;

explorer les manières impactantes et engageantes dont les services de micro-mobilité partagée peuvent développer des relations solides avec les consommateurs.

Bonne lecture !