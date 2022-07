La crise climatique, l'une des questions les plus pressantes de notre époque, alimente la conversation sur la production d'énergie durable. Les alternatives non fossiles sur le marché sont passées au crible par rapport à leurs précurseurs en termes d'efficacité, de fiabilité et de longévité. L'énergie solaire est devenue l'une des alternatives renouvelables aux sources non renouvelables les plus citées.

À mi-chemin seulement de l'année 2022, l'industrie de l'énergie solaire a généré des mentions équivalentes à la couverture totale de 2020. Ce qui indique une chose : l'heure du solaire a sonné.

Ce rapport vise à identifier et à analyser les différents récits mis en évidence dans le paysage médiatique afin de permettre au lecteur de comprendre si et comment les médias ont contribué au bond de l'énergie solaire.

Les facteurs Pull, qui mettent en avant les avantages et caractéristiques attractives de l'énergie solaire

Les facteurs Push, facteurs externes qui poussent les personnes, les entreprises ou les pays, à se tourner vers l'énergie solaire

Comment le volume de conversations autour de l'énergie solaire s'est-il développé ?