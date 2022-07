Les Agences font face à un ensemble unique de challenges, et la technologie continue à devenir un outil essentiel pour les équipes des agences dans l'optimisation des workflows internes, l'amélioration du ROI et du travail des clients. C'est pourquoi Meltwater a chargé Forrester Consulting pour conduire une étude sur l'impact économique (Total Economic Impact™ - TEI) pour étudier le ROI potentiel pour les agence du publicité et de RP qui utilisent les solutions Meltwater. L'objectif de cette étude était de fournir un cadre spécifique aux agences pour évaluer le potentiel impact financier d'investir dans ce type de technologie.



Dans ce rapport de 20 pages, Forrester fournit une analyse détaillée et un modèle de ROI pour les avantages quantifiables et inquantifiables dont bénéficient les agences interrogées qui utilisent les solutions Meltwater en social listening, media monitoring, consumer insights ou marketing d'influence.

Téléchargez le rapport (en anglais) pour comprendre comment Meltwater peut aider votre agence à :