Chez Meltwater, nous croyons fort en le pouvoir de l'éducation. Tous nos employés bénéficient d'un budget formation généreux pour améliorer leurs compétences et construire leur carrière. Nous participons aussi à former la nouvelle génération d'entrepreneurs tech en Afrique, avec notre programme MEST.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement de Meltwater Academy, un programme de formation en ligne pour permettre aux professionnels du marketing de développer leurs compétences en marketing sur les réseaux sociaux et en analyse de data. Nous proposons une gamme de différentes formations et les participants pourront obtenir une certification après avoir terminé chacun des cours.

Qui peut s'inscrire à Meltwater Academy ?

Pour commencer, nous allons déployer deux volets de formation distincts :

Tous les professionnels du marketing, qu'ils soient clients de Meltwater ou non, vont pouvoir participer, à partir de maintenant, à nos cours généraux sur le marketing, la communication et les RP. Le premier de ces modules, sur les requêtes booléennes, disponible dès aujourd'hui, est consacré à Explore, notre outil de Social Listening et il inclut deux formations sur le principe de requête booléenne.

Toutes les certifications seront administrées via Accredible, la plateforme leader pour les certifications numériques. Des ressources additionnelles telles que des replays de webinars ou des guides sur des sujets liés seront proposés pour compléter chacun des cours.

Quand seront ajoutés de nouveaux cours ?

Des nouveaux modules seront ajoutés au programme chaque mois. Nous souhaitons fournir une bibliothèque complète de formations qui permettront à n'importe quel professionnel du marketing, des RP ou de la communication, d'obtenir des certifications sur tous les sujets phares de ces industries.



Pourquoi rejoindre Meltwater Academy ?

L'industrie du marketing, de la communication, et des RP a beaucoup évolué ces dernières années et les marketeurs d'aujourd'hui ont besoin de maîtriser un large éventail de disciplines et d'outils technologiques. Trop souvent, on attend d'eux qu'ils le fassent sans aucune formation et il peut s'avérer difficile pour eux de rester au fait des nombreuses et rapides évolutions technologiques qu'ils utilisent dans leur travail au quotidien.

Le paysage marketing étant de plus en plus complexe, ce n'est plus viable d'attendre des marketeurs qu'ils sachent juste comment ça fonctionne, ou qu'ils l'apprennent au fur et à mesure. Nous croyons que la formation et la certification formelle est le meilleur moyen pour combler ce manque de compétences.



Notre objectif est de doter nos clients des compétences dont ils ont besoin pour exceller dans leur carrière en utilisant nos outils au maximum de leur potentiel. Nous avons aussi pour ambition d'aider les professionnels des secteurs du marketing, de la communication et des RP, à maintenir leurs compétences à jour vis-à-vis des bonnes pratiques et plateformes actuelles, en introduisant des certifications largement reconnues pour des compétences qui sont accessibles à tous, gratuitement.