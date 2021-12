Comment allier Relations Publiques et SEO efficacement ?

Les liens sont essentiels à la qualité de votre référencement. Une bonne stratégie de liens vous permet d’améliorer votre positionnement et de générer davantage de trafic. En ce qui concerne les RP (relations publiques) et les réseaux sociaux, un contenu de qualité incitant au partage et à l’engagement favorise votre référencement naturel. Mais un bon maillage de liens avec des ancres optimisées sont indispensables pour aider les moteurs de recherche à indexer correctement vos pages.

Voyons comment optimiser les liens et combiner efficacement SMO, PR et SEO ?

L’importance des liens internes et des liens externes dans votre référencement

Vos liens internes et externes représentent le maillage de votre site. Un bon maillage interne et externe augmente vos chances d’apparaître en bonne position dans les classements SERPs :

Les moteurs de recherche peuvent ainsi accéder plus facilement aux pages qui contiennent des liens et ainsi les référencer plus rapidement

Plus les liens contiennent des ancres pertinentes et plus Google saura identifier le thème de votre page et l’intérêt qu’elle représente pour les internautes

L’importance du maillage externe

Comment obtenir le plus de liens externes pointant vers votre site ?

C’est tout l’enjeu d’une bonne stratégie de netlinking. Plus votre site est mentionné via des liens externes comme étant intéressant à visiter (sur des sites d’autorité), plus il renforce sa crédibilité.

Quelques conseils pour améliorer votre maillage externe

Quand le service Relations Publiques rédige un contenu RP (communiqué de presse, dossier de presse…), nouez des partenariats avec des spécialistes liés à votre domaine mais apportant une expertise spécifique pouvant être intéressante pour vos lecteurs. Cela marche évidemment dans les deux sens.

Repérez les liens cassés et proposez à son hébergeur un contenu de qualité pour redonner vie à ce lien et le faire pointer vers votre site.

Certains supports incitent naturellement les internautes les partages auprès de leurs communautés de lecteurs :

Le livre blanc : en affichant une expertise étayée à travers ce support, vous incitez les visiteurs à partager et à relayer vos connaissances spécifiques auprès de leurs lecteurs.

Les interviews : interroger une personne influente apporte des liens de qualité

Des infographies de qualité et apportant un contenu original peut rapidement avoir un effet viral et se voir relayé dans de nombreux sites.

Le guest-posting : en écrivant un article pour un autre site, vous exposez votre propre site à une nouvelle audience.

Un compte Facebook, Twitter, Instagram (ou tout autre réseau social) bien géré incite les visiteurs à relayer votre contenu en créant des liens externes.

Voici quelques conseils pour favoriser le partage de vos contenus sur les réseaux sociaux et améliorer votre visibilité :

Proposez des contenus qui créent de l’émotion : un visiteur touché par ce qu’il lit (en le mettant en colère, en le faisant rire, réfléchir, etc.) sera plus enclin à partager son émotion auprès de sa communauté.

Évitez les textes trop longs et assortissez-les d’images afin de donner rapidement au lecteur une idée précise de votre contenu.

Respectez les valeurs de la communauté que vous ciblez en adaptant vos contenus. A vous de trouver le ton, la formule et le format idéal pour toucher les lecteurs d’une communauté et les inciter naturellement à partager votre contenu.

Les relations publiques et les spécialistes du référencement et du marketing de contenu ont tout intérêt à mener un travail collaboratif puisqu’ils visent le même objectif : rechercher les bons médias à travers des contenus qualitatifs, informatifs et de valeur.

Comment combiner judicieusement SEO et RP ?

Sensibilisez les influenceurs : les signaux sociaux ont un impact sur le référencement. En ciblant et en sensibilisant les influenceurs, vous renforcez l’autorité de votre site et développez naturellement votre notoriété.

Rédigez des communiqués de presse 2.0 : un communiqué de presse brut sans optimisation SEO n’aura que peu d’impact. Il est intéressant d’y intégrer des médias interactifs pour encourager le partage et d’utiliser les bons mots clés pour favoriser votre positionnement dans les SERPs.

Utilisez le blogging

Partagez vos ressources : d’un côté, les spécialistes de RP détiennent des listes de médias utiles aux référenceurs pour trouver des angles éditoriaux et rédiger leurs contenus. De l’autre, les spécialistes du référencement possèdent des listes de blogs ciblés avec des informations essentielles sur le site : nombre de visiteurs, page rank, rank Alexa…

Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles sur les RP sur notre blog !