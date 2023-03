TBWA\ ou "The Disruption® Company" est le moteur culturel des affaires du 21ème siècle. Le groupe se spécialise dans la création d'idées disruptives qui positionnent et impliquent les marques dans la culture, leur donnant ainsi un plus grand rôle dans l'avenir de la culture. TBWA\ s'est associé à Meltwater pour fournir une approche holistique de la planification basée sur les données.