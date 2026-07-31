Vous avez accès à plus de 10 ans d'historique de données médias et à 15 mois d'historique de données sociales. De quoi retrouver la couverture de l'année passée, analyser des tendances de fond ou comparer vos performances actuelles à des périodes antérieures. Cet historique vous permet de construire des rapports d'une année sur l'autre et d'approfondir vos analyses de réputation. Vous pouvez appliquer des périodes personnalisées pour cibler exactement la fenêtre qui vous intéresse. Cet historique vous apporte le recul nécessaire pour comprendre l'évolution des récits et des tendances.