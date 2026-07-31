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Avoir accès à la donnée est une chose, savoir en tirer parti en est une autre. Une solution comme Meltwater nous donne une vision très claire du comportement de notre audience et de son engagement sur les différents canaux. Nous nous appuyons sur ces informations pour construire nos stratégies et nourrir nos idées.
Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.
Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
Notre objectif principal est de faire en sorte que les données sociales et les insights consommateurs guident chacune de nos décisions business. Meltwater a été l'un des leviers clés qui nous a permis de devenir une organisation véritablement centrée sur le consommateur.
Florence Rainsard
Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
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Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
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Florence Rainsard
Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
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FAQ Veille médiatique
Oui. L'assistant de recherche IA vous aide à créer, affiner et même traduire vos requêtes, sans avoir besoin de maîtriser le langage booléen pour démarrer. Décrivez simplement ce que vous recherchez, et l'IA vous propose une requête structurée adaptée à vos critères. Elle peut aussi l'enrichir en ajoutant des mots-clés ou des termes connexes que vous auriez pu oublier, pour une veille plus complète. Vous gardez à tout moment la main pour modifier et compléter la requête.
La détection des pics identifie automatiquement toute hausse inhabituelle des mentions ou tout basculement du sentiment. L'IA analyse les sources, mots-clés et thématiques à l'origine du pic pour vous en révéler la cause en un coup d'œil. Vous pouvez explorer directement les analyses pour comprendre ce qui se cache derrière ce changement : un article précis, un média, un sujet. De quoi réagir stratégiquement face à une problématique émergente ou capitaliser sur une dynamique positive avant qu'elle n'atteigne son pic.
Vous avez accès à plus de 10 ans d'historique de données médias et à 15 mois d'historique de données sociales. De quoi retrouver la couverture de l'année passée, analyser des tendances de fond ou comparer vos performances actuelles à des périodes antérieures. Cet historique vous permet de construire des rapports d'une année sur l'autre et d'approfondir vos analyses de réputation. Vous pouvez appliquer des périodes personnalisées pour cibler exactement la fenêtre qui vous intéresse. Cet historique vous apporte le recul nécessaire pour comprendre l'évolution des récits et des tendances.