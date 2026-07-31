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Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.

Danny Gartner

Responsable Social Intelligence

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FAQ Veille médiatique

Oui. L'assistant de recherche IA vous aide à créer, affiner et même traduire vos requêtes, sans avoir besoin de maîtriser le langage booléen pour démarrer. Décrivez simplement ce que vous recherchez, et l'IA vous propose une requête structurée adaptée à vos critères. Elle peut aussi l'enrichir en ajoutant des mots-clés ou des termes connexes que vous auriez pu oublier, pour une veille plus complète. Vous gardez à tout moment la main pour modifier et compléter la requête.

La détection des pics identifie automatiquement toute hausse inhabituelle des mentions ou tout basculement du sentiment. L'IA analyse les sources, mots-clés et thématiques à l'origine du pic pour vous en révéler la cause en un coup d'œil. Vous pouvez explorer directement les analyses pour comprendre ce qui se cache derrière ce changement : un article précis, un média, un sujet. De quoi réagir stratégiquement face à une problématique émergente ou capitaliser sur une dynamique positive avant qu'elle n'atteigne son pic.

Vous avez accès à plus de 10 ans d'historique de données médias et à 15 mois d'historique de données sociales. De quoi retrouver la couverture de l'année passée, analyser des tendances de fond ou comparer vos performances actuelles à des périodes antérieures. Cet historique vous permet de construire des rapports d'une année sur l'autre et d'approfondir vos analyses de réputation. Vous pouvez appliquer des périodes personnalisées pour cibler exactement la fenêtre qui vous intéresse. Cet historique vous apporte le recul nécessaire pour comprendre l'évolution des récits et des tendances.