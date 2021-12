7 façons d’améliorer votre content marketing avec le social listening

Le content marketing est une des stratégies marketing les plus prisées des entreprises, et à raison. Selon une étude CMI, 72 % des professionnels du marketing affirment que le marketing de contenu favorise l’engagement et permet d’augmenter le nombre de prospects.

Seulement, à l’heure où la grande majorité des entreprises B2B et B2C ont recours à cette stratégie, il devient de plus en plus difficile de se démarquer. Il ne suffit plus d’être présent et de publier du contenu moyen, il faut fournir le meilleur contenu possible.

Cela demande donc un travail de recherche et de promotion conséquent. Mais heureusement, c’est précisément sur ces points que le social listening (ou la veille médias sociaux) peut vous aider !

Découvrez 7 astuces pour améliorer votre stratégie de content marketing grâce au social listening.

1. Mieux comprendre les attentes et intérêts de votre public

Pour une stratégie de content marketing efficace, le premier critère à respecter est évidemment de proposer du contenu qui intéresse votre audience.

Mais comment mettre le doigt sur les sujets intéressants pour votre cible ?

Le social listening et l’analyse d’audience permettent d’affiner les personas utilisés pour créer du contenu.

Pour une bonne connaissance de votre audience, les données démographiques ne suffisent pas. Vous devez aussi connaître leurs habitudes, leurs intérêts ou encore leurs motivations.

L’analyse d’audience permet justement de répondre à ces questions :

Qu’est-ce qui les motive ?

Quelles sont les émotions qu’ils ressentent ?

Qu’est-ce qu’ils aiment et n’aiment pas ?

À qui font-ils confiance ?

Pour cela, il suffit d’analyser votre audience. Cela peut être fait en analysant les personnes abonnées à votre compte de marque, ou les personnes qui sont simplement intéressés par votre secteur. Ensuite, un outil comme Meltwater Audience Insights vous fournit des données psychographiques comme les centres d’intérêts, les hashtags qu’ils suivent ou les contenus avec lesquels ils interagissent.

Vous aurez ainsi toutes les clés en main pour créer du contenu qui saura intéresser votre public. Par exemple, nous avons analysé ci-dessous l’audience d’une entreprise proposant des solutions de comptabilité simplifiée.

C’est donc une audience intéressée principalement par la tech, notamment les logiciels et les actualités tech. Cela peut être donc pertinent d’écrire un article sur les meilleurs logiciels qui facilitent le quotidien des entrepreneurs, et de partager les actualités de la tech professionnelle sur leurs comptes sociaux ou dans leur newsletter.

2. Identifier les problèmes de votre audience

Un contenu efficace est un contenu qui résout les problèmes du lecteur. Mais encore faut-il connaître les problèmes des gens !

La veille médias sociaux vous permet de suivre des expressions spécifiques et de voir ce que les gens disent. Et pour aller plus loin, vous pouvez ajouter des mots négatifs comme « problème », « défaut » ou « difficile ».

Par exemple si vous êtes un acteur de la finance, vous pouvez suivre les problèmes les plus fréquents que rencontrent les internautes avec leurs économies personnelles.

Une fois ces problèmes et leurs causes les plus fréquentes identifiés, à vous de jouer et de produire un contenu qui saura y répondre.

3. Suivre l’écho social de votre contenu

Les outils de veille médias sociaux offrent un large éventail de statistiques qui peuvent vous aider à suivre comment vos contenus sont partagés et viralisés sur les médias sociaux. Vous pouvez facilement mesurer l’efficacité de vos efforts et vérifier si vous atteignez vos objectifs mensuels.

Vous pouvez par exemple suivre l’évolution du volume de partages de vos articles et la portée de vos mentions dans le temps. Cet aperçu vous donne une idée de la popularité de votre contenu sur Internet.

Vous pouvez également suivre le sentiment (positif, neutre ou négatif) pour comprendre l’attitude générale des lecteurs à l’égard de votre contenu ou identifier les influenceurs qui ont partagé votre contenu.

Par exemple, notre article sur les « 10 conseils pour réussir votre projet de veille web et médias sociaux » a généré 27 mentions durant le mois d’Octobre, atteignant 251 000 impressions.

Les messages qui lui ont apporté le plus de visibilité sont les partages de @AnthonyRochand, de @ChanPerco et @laloumo.

Enfin nous pouvons aussi voir les différentes personnes qui ont interagi avec le contenu, les pays atteints par l’article ou encore les hashtags les plus associés à notre article par les internautes.

4. Collaborer avec les bons experts et influenceurs

L’analyse des médias sociaux vous donne également la possibilité d’identifier les utilisateurs les plus actifs et les plus influents qui ont écrit sur vous ou sur la thématique que vous traitez.

Non seulement vous pouvez leur partager vos futurs articles pour les inciter à les partager également, mais ils peuvent aussi être intéressés par une coopération avec vous.

Par exemple, vous découvrez qu’un blogueur spécialisé dans votre secteur partage très souvent vos articles. Vous pouvez alors lui proposer une interview, une tribune ou un commentaire pour votre article.

Avec une telle collaboration, vous pouvez obtenir un contenu à valeur ajoutée. Le blogueur en question sera plus enclin à partager le contenu final, ce qui attirera son audience sur votre site.

5. Identifier des opportunités de guestblogging

Une pratique très courante chez les professionnels du marketing de contenu, surtout à leur début, est l’échange d’articles invités avec d’autres sites web et blogs.

Un échange d’articles peut apporter un trafic supplémentaire, une nouvelle audience et vous permet de diversifier le contenu de votre site. Mais pour cela, il doit être bien fait.

Comment trouver un bon partenaire pour la coopération ?

Commencez par surveiller les expressions et mots clés liés à votre secteur d’activité avec un outil de social listening, puis analysez les sites web qui publient des articles sur ces sujets.

Si vous travaillez au sein d’une petite entreprise, vous devriez commencer par des entreprises similaires, puis en fonction de votre croissance, vous pouvez vous adresser à des entreprises de plus en plus grandes.

6. Analyser la stratégie de vos concurrents

En surveillant la présence en ligne de vos concurrents, vous pouvez en apprendre beaucoup sur leur stratégie de content marketing.

Où sont-ils le plus actifs ?

Quelles sont les plateformes qu’ils utilisent ?

Où ont-ils le plus de succès (leur blog, Facebook, Instagram, etc.) ?

Quelle est leur stratégie en matière de contenu ?

Quels types de contenu créent-ils et à quelle fréquence ?

Quels sont leurs contenus les plus populaires ?

Quel est le degré d’engagement de leur public ?

Leur public s’intéresse-t-il à eux ?

Que pouvez-vous apprendre de leurs succès/échecs ?

Ces informations peuvent vous aider à améliorer votre propre stratégie et à éviter les sujets inefficaces sur votre audience.

Pour aller plus loin : Comment faire une veille concurrentielle efficace ?

7. Créer du contenu basé sur la data

Les données issues de votre analyse des médias sociaux peuvent aussi s’intégrer à vos contenus, pour développer vos études de cas ou appuyer vos arguments. Vous pouvez extraire de nombreux insights intéressants et en tirer des conclusions.

Vous pouvez suivre les discussions des internautes sur votre secteur. En analysant les discussions vous pourrez déduire des comportements, des demandes et des retours consommateurs que vous pourrez compiler dans une étude ou un article, et qui intéresseront vos clients.

Par exemple, lorsque nous avons analysé les discussions autour des banques en France, nous avons pu identifier les principaux facteurs de plaintes de la part des consommateurs.

Les analyses de l’actualité sont également très populaires.

Par exemple, une entreprise de fleuriste peut suivre les discussions autour de la Saint-Valentin sur les médias sociaux, pour analyser le volume de discussions et ce que les gens disent à ce sujet. Cela peut créer du contenu amusant à partager ensuite sur les médias sociaux ou à compiler sous forme d’infographie.

Le social listening est un outil qui peut créer de nombreuses opportunités pour votre entreprise, de plusieurs façons (au moins 20). Si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions, vous pouvez demander une démonstration personnalisée de Meltwater.