Dans le monde du marketing et des relations publiques, les marques s'affrontent pour se faire remarquer. Et lorsqu'il s'agit de gagner de nouveaux clients, de se rapprocher de ses consommateurs et de se démarquer, il est facile de se faire distancer.

Les professionnels du marketing savent prendre de l'avance en se fixant des objectifs clairs, en comprenant leur public et en créant un contenu frais et pertinent qui guide en douceur les nouveaux visiteurs jusqu'à la conversion. Mais il est facile de se perdre en chemin, séduit par le battage médiatique autour des dernières tendances passagères et des mesures de performance excessives.

Il n'a jamais été aussi important d'avoir une stratégie claire et efficace pour générer des leads.

La bonne nouvelle

Le combat en vaut la peine, car la génération de leads de haute qualité a des répercussions positives sur tous les aspects de votre entreprise :

Développement de votre marque

Diffusion de votre message

Création d'ambassadeurs

Augmentation du retour sur investissement

Pour commencer

En suivant une approche stratégique, vous pouvez commencer à expérimenter de nouvelles façons d'élargir votre clientèle, avec les bons consommateurs.

1. Comprenez vos publics

La première étape pour créer des leads de qualité consiste à connaître votre (vos) consommateur(s) mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, en se tournant vers les données. Avec les bons outils, vous pouvez commencer à comprendre en profondeur les intérêts de votre audience, les sentiments envers des sujets spécifiques et le comportement en ligne. Vous pouvez même aller jusqu'à recueillir des informations sur le pourquoi de leurs actions.

Une fois que vous connaissez les défis auxquels ils sont confrontés, les caractéristiques du produit qu'ils aiment et leurs besoins les plus importants, vous disposez d'un point de départ pour entrer en contact avec eux de manière significative et utile. À partir de là, vous pouvez élargir votre public, ce que 70 % des spécialistes du marketing considèrent comme plus important que la conversion des ventes, selon Small Biz Genius.

2. Automatisez de manière intelligente et ciblée

Les meilleures stratégies de génération de prospects comportent un élément d'automatisation qui soutient les efforts directs. Cela permet une plus grande portée et réduit la dépendance vis-à-vis de l'équipe, tandis que l'entreprise continue à se développer en arrière-plan.

Les chatbots sont un bon exemple de la manière dont l'automatisation peut vous aider à générer des leads tout en fournissant un service et une assistance à la clientèle instantané. Ils peuvent également jouer un rôle clé dans la vente sociale à long terme. En outre, les chatbots peuvent être utilisés pour qualifier des prospects et pour les entretenir et les convertir (SmartInsights).

3. Adoptez le multimédia

La vidéo au format court est un sujet d'actualité dans le domaine du marketing et des communications, car nous constatons des résultats phénoménaux sur tous les fronts.

En fait, "54 % des consommateurs veulent voir plus de contenu vidéo d'une marque ou d'une entreprise qu'ils soutiennent" (HubSpot, 2018).

Expérimentez des tutoriels vidéo ou offrez un accès gratuit à des contenus premium en échange d'informations. Cela peut vous aider à générer rapidement des leads qualifiés et à fournir un contenu attrayant pour vos plateformes de médias sociaux.

4. Suivez et analysez vos performances

La clé pour adapter efficacement votre stratégie de génération de leads est de tirer les leçons de ce que vous faites.

La vérification des hypothèses, le suivi des mesures et l'expérimentation peuvent accroître les performances du contenu. Et cela peut vous aider à trouver des moyens plus intelligents d'atteindre les marchés que vous souhaitez le plus toucher.

Vous voulez des exemples pratiques de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas ?

En collaboration avec Hubspot, Meltwater a récemment publié un guide complet sur la génération de leads, avec un certain nombre de stratégies et d'expériences qui ont donné des résultats incroyables.

Découvrez comment Growth Tribe a obtenu une augmentation de 287% des conversions sur site, comment AB Tasty a augmenté les demandes de démo de 33% et comment nous avons augmenté le retour sur investissement de nos événements de 20% - malgré le COVID-19. Tout est détaillé pour que vous puissiez expérimenter les tactiques qui fonctionnent et mener votre équipe à la victoire.

Télécharger le guide