Avoir recours au marketing d’influence est devenu la norme, et de nombreux annonceurs se sont lancés avec succès. Nouveaux réseaux sociaux, nouveaux outils et méthodes : c’est un secteur en constante mutation. Alors comment créer des campagnes encore impactantes en 2020 ?

Dans cet article nous détaillons :

Des tendances sur le fond et la forme

De nombreux exemples de campagnes réussies

De la data pour vous inspirer

Alors si vous souhaitez faire des campagnes influenceurs toujours plus engageantes en 2020, vous allez adorer cet article !

Voyons ensemble les 11 tendances et bonnes pratiques du marketing d’influence à suivre cette année.

1. La montée de nouveaux réseaux

En 2020, on peut observer une montée de nouveaux réseaux comme moteur d’influence.

Pinterest

Pinterest comptabilise 322 millions d’utilisateurs actifs. Il est devenu le 3ème réseau social le plus populaire aux Etats-Unis devant Snapchat !

Pinterest touche une cible principalement adulte de 30 à 49 ans, qui sont des personnes plutôt enclin à préparer leur prochain projet ou achat.

En 2019, Pinterest a fait le choix d’ouvrir son API à certaines plateformes de marketing d’influence. Nous avons alors eu la chance d’échanger à l’occasion avec Adrien Boyer, Directeur France de Pinterest, qui nous expliquait : « Sur Pinterest, l’intérêt pour une marque de collaborer avec un influenceur va au-delà des seuls aspects de l’audience et de la portée. Il s’agit en effet de bénéficier de façon hybride à la fois d’une création de contenu natif, d’une expertise sur un thème donné et d’une opportunité de distribution organique »

L’avantage de l’application ? La créativité, l’expertise mais aussi l’acquisition.

Picard est une marque à suivre pour sa stratégie d’influence sur Pinterest.

La marque souhaitait promouvoir leur collection de produits de Noël et a organisé un concours sur Pinterest invitant leur communauté à créer des tableaux sur leur repas de Noël idéal. Afin d’inspirer les participants, Picard a demandé à des influenceurs hors de l’univers food, de créer des contenus originaux autour des produits de sa collection.

Ainsi des influenceurs ont créé une manucure rayée allant avec la buche, d’autres une décoration de table de fête, etc.

Ces contenus ont permis à Picard de montrer que la marque avait un univers d’inspiration au-delà de ses produits et de son expertise culinaire, et de toucher des utilisateurs de Pinterest à travers de nouvelles thématiques. Durant la campagne, Picard a remarqué que ses impressions ont été multipliées par 7, son trafic par 4 et plus de 210% d’épingles supplémentaires ont été crées.

TikTok

Vous en avez sûrement déjà (beaucoup) entendu parler. Avec 500 millions d’utilisateurs quotidiens actifs, c’est l’application la plus téléchargée de 2019.

On y trouve une audience majoritairement jeune , entre 16 et 24 ans, mais tout comme réseau social qui mature : les adultes commencent à arriver. Le nombre d’adultes américains sur tiktok a été multiplié par 5.5 !

C’est un réseau intéressant car il offre aux influenceurs de nombreuses options pour créer du contenu original et engageant, avec bien plus d’options que sur Instagram ou Snapchat. C’est aussi le réseau idéal pour atteindre des objectifs de viralité. Un post peut très vite atteindre les millions de vue et un hashtag des centaines de milliers de mentions.

Une marque qui l’a très bien compris, c’est Chipotle.

Ils ont créé le challenge #GuacDance, invitant les utilisateurs à danser pour gagner du guacamole gratuit. Le challenge a été lancé en collaboration avec quelques influenceurs, et les utilisateurs qui imitaient la danse pouvait gagner un code leur donnant du guacamole gratuit lorsqu’ils commandaient en ligne.

Sans forcément créer des challenges, on peut aussi donner libre recours à la créativité des influenceurs. Durant le Superbowl , Chipotle s’est associée à 9 influenceurs TikTok pour la campagne Tiktok Timeout. A chaque fois qu’une équipe demandait un « time out » durant le match, les influenceurs publiaient tour à tour des vidéos mettant en avant les Free Delivery Sundays de Chipotle. Au total, la campagne a touché 95 millions de personnes, et généré 2,5 millions de réactions.

2. Consolidation des rôles, ressources et outils.

Les marques se sentent plus confiantes et encouragées par le ROI positif du marketing d’influence généré, ce qui conduit à des budgets plus importants. D’après une étude MediaKix, en 2019, 65% des spécialistes du marketing prévoyaient de consacrer plus d’argent au marketing d’influence. Seulement 39% pouvaient en dire autant en 2018.

Ces investissements se ressentent aussi au sein des organisations, où le rôle de Responsable Influence est de plus en plus fréquent. Aux Etats-Unis, la plateforme Indeed répertorie 7200 offres d’emplois pour le rôle d’Influencer Marketing Manager. Cette personne a pour mission de faciliter et organiser toutes les relations d’une marque avec les influenceurs.

Source : Onalytica

Si le marketing d’influence est généralement géré en collaboration avec les équipes Social Media, Marketing et Communication, une étude révèle que 81% des entreprises allouent le budget influence au département marketing et 19% au département RP & Communication. Ces dernières utilisent généralement le marketing d’influence principalement à des fins de notoriété et non d’acquisition.

Enfin, face à des méthodes organiques toujours plus chronophages et limitées, les outils de marketing d’influence permettant de détecter les bons influenceurs, de gérer et mesurer ses campagnes deviennent une nécessité pour les marques menant des campagnes de marketing d’influence. Il est donc important de bien choisir sa plateforme de marketing d'influence.

75% des professionnels utilisent déjà des outils et/ou travaillent avec des partenaires qui utilisent des outils de marketing d’influence.

3. L’engagement comme mesure de choix

A l’aube du marketing d’influence, les marques n’étaient pas encore sûres de savoir comment utiliser au mieux ce canal. Elles dépensaient beaucoup d’argent pour des célébrités de premier plan, dans le cadre de campagnes ponctuelles, et le retour sur investissement qui en résultait n’était pas toujours positif.

Grâce à l’amélioration des méthodes de mesure du retour sur investissement, les marques ont commencé à optimiser leurs stratégies. Cela a conduit à une diminution substantielle du « vanity marketing », c’est-à-dire le fait de payer cher un méga-influenceur pour qu’il mentionne un produit et génère des millions d’impressions.

Aujourd’hui les professionnels du marketing sont mieux à même de juger ce qui compte. Le taux d’engagement est devenu le KPI le plus utilisé pour évaluer une campagne d’influence, suivi des conversions.

Les plateformes de marketing d’influence sont aussi devenues très performantes pour évaluer le succès ou l’échec d’une campagne, ce qui permet aux annonceurs de contrôler les performances en temps réel et de suivre des mesures telles que le coût par engagement et le coût par impression.

4. Vers la fin des placements de produits ?

C’est un fait : le nombre de posts sponsorisés ne font qu’augmenter, et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Rien que sur Instagram, les posts incluant le hashtag #ad ont augmenté de 48% en 2019 d’après une étude de Klear.

Si la quantité a augmenté, ce n’est malheureusement pas le cas de la qualité de ces posts. Certaines agences et influenceurs acceptent de promouvoir tout type de produits en one-shot, sans s’inquiéter de leur qualité, parfois sans même avoir pu tester ces produits.

Plus tôt dans l’année, la BBC a piégé 3 influenceurs, qui ont accepté de promouvoir une boisson à base de cyanure. Une boisson littéralement mortelle donc.

Une étude de Carmichael Lynch a d’ailleurs révélé que 15% des influenceurs admettent avoir déjà mis en avant des produits qu’ils n’aiment pas et ne recommanderaient pas à leurs amis.

Et cela se ressent dans la qualité de leur contenu, souvent répétitif, impersonnel, parfois absurde.

Peut-être avez-vous déjà vu ce post d’un influenceur qui a simplement recopié le brief de la marque sans le lire.

Ou encore cette influenceuse américaine qui a mis en scène un accident de moto pour promouvoir une marque de boisson.

Tout ceci nous amène à la naissance de ce que les médias ont nommé l’influencer fatigue, soit la lassitude des internautes pour ce type de publications, et pour les influenceurs en général.

Qui dit lassitude, dit forcément une baisse de l’engagement et de la performance pour ce type de campagne.

Bien choisir ses collaborations

Pour commencer, évitez les influenceurs sandwichs : ces personnalités qui collaborent avec toutes les marques possibles et imaginables.

Une étude de ACTIVATE révèle que pour les professionnels, si plus de 44% du contenu d’un influenceur est du contenu sponsorisé, celui-ci ne sera pas intéressant pour leur campagne.

En effet, la voix d’un influenceur qui recommande 20 marques par mois sera beaucoup moins impactante que celle d’un influenceur qui sélectionne avec attention ses partenariats.

Rester créatif

Soyez créatif et apportez du contexte à vos placements. Cela peut être en intégrant du storytelling, en laissant les influenceurs raconter pourquoi ce produit est important pour eux.

Vous pouvez aussi créer du contenu type tutoriel par exemple : comment mieux accomplir quelque chose en utilisant votre produit.

Penser sur le long-terme

Enfin, la meilleure façon de faire parler de votre produit reste en imaginant vos collaborations sur le long-terme, ce qui nous amène au point suivant.

5. Plus de collaborations sur le long-terme

Au début du marketing d’influence, les relations entre marques et influenceurs avaient tendance à être de courte durée et éphémères, le temps d’une campagne précise.

Mais à mesure que l’industrie du marketing d’influence se développe, les marques et les influenceurs réalisent l’importance de forger des relations solides et leurs avantages.

69% des influenceurs souhaitent d’ailleurs recevoir des partenariats de type ambassadeur, mais cela représente moins de la moitié (39%) des propositions qu’ils reçoivent, d’après la dernière étude de Reech.

Ces influenceurs veulent s’engager sur le long terme avec des marques qu’ils aiment.

Pour les marques, les avantages sont nombreux :

Des relations plus fortes et plus authentiques avec leurs créateurs de contenu préférés.

Un planning plus simple et mieux aligné avec les temps forts de la marque

Des contrats mieux définis, détaillant les attentes des deux parties.

Une meilleure compréhension de la marque (ton, messages clés, audience) pour les influenceurs.

Plus de temps pour les influenceurs pour développer des idées créatives que la marque et leur public aimeront.

Adidas est une marque qui a très bien embrassé le choix du long terme avec des micro influenceurs.

Leur programme Tango Squads identifie des jeunes footballers déjà présents sur les médias sociaux dans 15 villes dans le monde. Les équipes formées sont ensuite managées par des équipes d’Adidas. La marque les accompagne ensuite via une combinaison d’événements, rencontres avec des joueurs vedettes, des accès à des produits en édition limitée et une stratégie de contenu vidéo importante. Aujourd’hui certains de ces micro-influenceurs sont devenus de grandes célébrités du milieu, mais sont toujours fidèles à la marque.

Séléctionner les influenceurs par « vague »

Sur le long-terme, la sélection des bons influenceurs est une étape cruciale. C’est pourquoi nous recommandons de travailler par vagues.

Travaillez d’abord avec un plus grand nombre d’influenceurs lors d’une première vague, puis évaluez les performances de chaque profil. Les vagues consécutives de la campagne peuvent être mieux optimisées, en priorisant les profils qui ont généré les meilleurs résultats ou créé les contenus les plus intéressants.

Les campagnes exécutées en plusieurs vagues, avec des influenceurs sur le long terme sont ainsi plus performantes.

Laisser les influenceurs exprimer leur propre créativité

Pour que cela fonctionne, les marques doivent aussi abandonner une partie du contrôle créatif et faire confiance aux personnes influentes pour agir comme leurs propres directeurs de la création.

Echanger régulièrement et valoriser les influenceurs

Le fait d’impliquer régulièrement des influenceurs dans vos campagnes montre qu’ils sont importants pour la marque. Les créateurs de contenu s’associeront aux marques pendant une période plus longue s’ils se sentent valorisés, en échangeant ave eux régulièrement.

En plus de proposer des opportunités de campagne, les marques peuvent valoriser les personnes avec qui elles collaborent en les invitant à des salons ou événements de marque sans contrepartie spécifiée, ou via des envois de cadeaux exclusifs.

Ces collaborations long-termes prennent d’ailleurs de nouvelles formes, allant au-delà de la simple création de contenu. Les marques ont commencé à capitaliser sur la popularité des influenceurs en leur offrant la possibilité de lancer leurs propres gammes de produits.

6. Co-création entre influenceurs et marques

L’année 2019 a vu de plus en plus de partenariats de co-création entre marques et influenceurs.

Nous pouvons citer par exemple l’influenceuse Arielle Charnas, qui a lancé sa collection avec Nordstrom, et généré 4 millions de dollars de ventes en une seule journée. Le site de la marque a même crashé à cause du trafic trop important.

Camila Coehlo et Aimee Song ont été les deux premières à lancer une collection avec la marque de mode Revolve. Les deux collections ont été épuisées en quelques heures après le lancement.

L’influenceuse Danielle Bernstein a lancé une collection de maillots de bain en collaboration avec la marque Onia : les ventes ont atteint 1,8 M$ en seulement 12 heures.

Et ça ne s’applique pas qu’au secteur de la mode, comme nous l’a démontré tout récemment Oreo qui s’est associé à Chiara Ferragni pour créer une édition limitée.

Les avantages pour l’influenceur sont nombreux. Il pourra générer beaucoup plus de nouveaux contenus pour sa communauté, et ce type de partenariat apporte de la crédibilité et un projet à présenter qui lui tient à cœur.

Pour la marque, c’est la garantie de travailler avec des influenceurs plus impliqués et engagés envers les objectifs et les valeurs de la marque. En les immergeant dans votre marque, vous vous assurez que vos influenceurs sont réellement en phase avec votre marque et vos valeurs.

Le résultat final est donc beaucoup plus authentique. Au lieu que les marques dictent un briefing unidimensionnel dans lequel les influenceurs s’enferment, ceux-ci sont capables d’apporter la connaissance de leur public pour délivrer un contenu réaliste, avec un ton de voix authentique.

7. Plus d’authenticité, moins d’aspirationnel

Instagram devient de plus en plus un lieu sans retouches.

Les utilisateurs se lassent de l’esthétique Instagram et de ses éternels clichés et préfèrent les posts plus “naturels” : sans filtre, sans pose réfléchie, mais plutôt des posts spontanés qui capturent le quotidien. Certains utilisateurs comme Emma Chamberlain, Jazzy Anne et Joanna Ceddia sont devenus des influenceurs de premier plan en reprenant cette esthétique.

On observe même aujourd’hui la tendance du « no-edit edit » : certains internautes vont jusqu’à retoucher leurs photos, pour qu’elles aient l’air non-retouchées, en corrigeant subtilement les tons, les ombres, la saturation.

Les posts dénonçant les abus de certains influenceurs et la facilité de truquer les photos sont de plus en plus populaires. Certains influenceurs se mettent en scène pour montrer comment l’angle d’une photo, la lumière ou la posture suffit à complètement modifier l’apparence d’une personne.

De même Instagram a commencé en Janvier à censurer les photos trop retouchées. Les photos identifiées comme tel sont floutées, n’apparaissent plus dans les recherches hashtags, ni la fenêtre « Explore » et possèdent désormais le petit warning « False information ».

Eviter les mises en scène évidentes

En 2018, cette campagne de Johnson & Johnson avec l’influenceuse Scarlett London a beaucoup fait parler d’elle, mais pour les mauvaises raisons.

Dans sa publication, l’influenceuse prétend se réveiller coiffée, maquillée, dans un lit entouré de ballons roses, des pancakes et surtout son bain de bouche Listerine sur la table de chevet.

Cette campagne a généré beaucoup de réactions négatives, car rien n’était authentique dans cette image et un placement de bain de bouche forcé.

Ne pas mettre des mots dans la bouche des influenceurs

Privilégier les points clés à mettre en avant plutôt que de rédiger toutes les légendes que vos influenceurs devraient publier

Ne pas retoucher les influenceurs avec qui vous travaillez

Aerie est une marque de sous vêtements et maillots qui s’affiche comme “sans retouches depuis 2014”. Ils communiquent beaucoup sur cette mission de “body positivity” et publie des photos réelles et spontanées des influenceurs avec qui ils travaillent

8. L’importance des valeurs communes

Les marques sont plus déterminées à trouver des influenceurs partageant des valeurs similaires aux leurs.

De nombreuses marques ont par exemple arrêté de collaborer avec des influenceurs comme PewDiePie et Paul Logan suite à des propos contraires à leurs valeurs.

Les entreprises réalisent qu’il doit y avoir une meilleure adéquation entre leurs valeurs et celles des influenceurs avec lesquelles elles travaillent.

Vous ne pouvez pas choisir aveuglément de travailler avec des influenceurs simplement parce qu’ils sont célèbres – ou même parce qu’ils ont un public similaire à votre clientèle. Vous devez d’abord vérifier la compatibilité de vos valeurs.

Le contenu partagé par les influenceurs est d’ailleurs devenu le premier critère de choix pour les annonceurs, devant les KPIs quantitatifs comme l’engagement ou la communauté.

Source : ACTIVATE

De leur côté, les influenceurs souhaitent aussi s’engager et faire passer des messages utiles à leur communauté.

Ils sont par exemple plusieurs à s’être engagés au côté du mouvement « On est Prêt » pour sensibiliser sur l’urgence climatique. La blogueuse Noholita s’engage depuis plusieurs années aux côtés de la SPA en leur offrant de la nourriture pour les animaux ou en incitant ses abonnés à se rendre à leurs événements.

Une étude de Klear de 2020 révèle d’ailleurs que 23% des influenceurs sélectionnent leurs partenariats selon les valeurs d’une marque et du message qu’ils veulent faire passer à leur communauté.

Pour intégrer cette dimension à votre stratégie de marketing d’influence, il est important de :

Ne pas vous laisser aveugler par les chiffres : examinez aussi le contenu et les valeurs véhiculées par l’influenceur

Proposer des collaborations « utiles », qui s’accordent à l’univers de l’influenceur et à son message

Par exemple, River Island a mis en place une campagne infleunceurs pour promouvoir l’initiative #LabelsAreForClothes, avec pour objectif de collecter des fonds pour l’organisation caritative anti-intimidation Ditch The Label.

Visant à briser les normes de beauté conventionnelles, des influenceurs triés sur le volet ont publié leurs récits sur la façon dont ils ont brisé le moule et ont expliqué pourquoi certaines marques renforcent leurs différences plutôt que de les supprimer.

9. Une transparence nécessaire et assumée

Les internautes sont de plus en plus habitués au format sponsorisé et préfèrent qu’un influenceur assume un partenariat plutôt qu’il ne le dissimule. Avec des marques comme Nord VPN ou Raid Shadow Legends qui ont mené des campagnes d’envergure, les partenariats entre marque et influenceurs sont devenus la norme.

Pour distinguer les posts sponsorisés du reste de leur contenu, certains influenceurs créent même leurs propres « pauses publicités » sur Instagram.

Les partenariats sont même devenus un sujet à part entière. Par exemple le youtubeur Aurélien Préveaux a reçu une proposition de collaboration de Lotus pour parler de leurs nouveaux rouleaux de papier toilette. Celui ci s’est amusé de la situation et a fait de cette démarche le sujet même de la vidéo, dans laquelle il présente comment la collaboration est née, comment il a échangé ses idées avec Lotus etc. Et les commentaires des internautes sont très positifs !

Au même titre, les organismes de régulation publicitaire commence à s’intéresser au sujet.

L’ARPP en France a publié des règles à l’encontre des marques et des influenceurs. Quand un influenceur s’exprime dans le cadre d’un partenariat avec une marque, la collaboration doit être claire et explicite, et l’influenceur se doit être sincère et honnête envers sa communauté.

Mais un partenariat non signalé a encore peu de conséquences légales aujourd’hui. L’ARPP fait un rappel à l’influenceur pour lui indiquer sa faute.

Néanmoins les conséquences pourront être beaucoup plus importantes au niveau de la réputation de l’influenceur et de la marque. Le risque est de subir un bad buzz qui fera chuter leurs communautés respectives.

Egalement, la fraude est toujours un problème en 2020 dans l’industrie du marketing d’influence, entre les influenceurs qui achètent des abonnés ou qui truquent leurs taux d’engagement via l’achat de commentaires ou les pods.

On voit alors certaines initiatives naître. Accor a créé sa charte pour travailler avec les influenceurs, que la marque fait signer à chaque collaboration et dans laquelle elle s’engage à respecter le travail, la ligne éditoriale et la propriété intellectuelle des influenceurs.

L’agence Woo a également créé une charte d’éthique du marketing d’influence, en collaboration avec des marques et des influenceurs, qui est disponible et accessible publiquement.

Analysez l’audience et l’engagement des influenceurs ciblés pour éviter la fraude

Annoncez d’entrée de jeu la collaboration et sa nature (dotation, invitation, rémunération)

Exposez aux influenceurs de manière claire et précise vos attentes et objectifs

Détaillez autant que possible les produits ou services concurrents

Ne réalisez aucune exploitation des contenus autres que celles prévues dans le brief

10. Le visage comme nouveau support de communication

En août 2019, Facebook a ouvert les portes de son Spark AR Studio, ce qui signifie que tout le monde peut concevoir, construire et publier ses propres filtres de Réalité Augmentée. Cette évolution a augmenté la capacité des internautes à être beaucoup plus créatifs dans la façon dont ils se présentent en ligne.

Par exemple, les influenceurs beauté se sont emparés du concept pour reproduire et partager leurs maquillages sous forme de filtres. Kylie Cosmetics fut une des premières marques à proposer un filtre personnalisé, permettant d’essayer les différents rouges à lèvres directement sur soi.

Et surtout, les filtres personnalisés se partagent de manière exponentielle.

Tous les internautes qui utilisent un nouveau filtre inspirent automatiquement leurs abonnés, qui inspirent ensuite les leurs et ainsi de suite. Une influenceuse allemande s’est mise à créer des filtres pour sa communauté, qui ont rapidement atteint les 3 milliards de vues sur Instagram et 20 millions d’utilisations.

Les marques peuvent suivre comment le filtre est partagé et comment les utilisateurs interagissent avec lui.

Néanmoins, le marketing d’influence est toujours le seul moyen de faire savoir à votre public que votre filtre existe. Il est donc toujours nécessaire d’utiliser les bons ambassadeurs de marque pour vous aider à faire passer le mot afin de lancer une campagne de filtre AR réussie.

Les influenceurs partenaires devront relayer le message de votre campagne en utilisant votre filtre AR et le partager avec leur public, idéalement plusieurs fois sur une période de plusieurs semaines. Un lien vers votre filtre AR apparaîtra en haut de leur Story Instagram, permettant à leurs abonnés de l’utiliser facilement et de l’essayer sur eux-mêmes.

Et comme leurs abonnés pourront créer et partager leur propre contenu en utilisant votre filtre, la portée de votre message pourra croître de façon exponentielle à mesure qu’il se répandra dans le réseau d’abonnés d’un utilisateur à l’autre.

Proposez un filtre qui donne envie d’être utilisé par vos utilisateurs

Ne faites pas de votre marque le centre de la campagne en vous contentant de faire un filtre qui fait apparaître votre logo ou votre produit au dessus de la tête des internautes !Partagez plutôt votre univers à travers les filtres.

Un très bon exemple est celui de Adidas Glitch. Les filtres vintage et les photos à l’allure rétro ont été très tendance cette année. La marque Adidas a surfé sur cette tendance pour la sortie de sa gamme GLITCH avec un nouveau filtre. Une fois sélectionné, le filtre ajoute un aspect VHS nostalgique à votre vidéo, et le fait de lever les sourcils crée un effet de « pépin » qui comprend également un motif de logos Adidas.

Co-créez un filtre avec un influenceur et son univers

Pour la campagnes #PUMASOFSG (Pumans of Instagram), la marque de sport Puma a lancé une campagne transformant chaque utilisateur d’Instagram en « PUMAN » grâce aux filtres Instagram. Puma s’est associé à six influenceurs, dont des acteurs, des comédiens, un footballeur national et un danseur de KPOP, pour créer des filtres faciaux personnalisés.

Les fans ont été encouragés à publier des Stories Instagram avec ces filtres PUMAN et le hashtag de la campagne pour obtenir une réduction sur les derniers produits PUMA dans ses magasins. La campagne de médias sociaux visaient ainsi à attirer les foules dans les 10 magasins phares de PUMA à Singapour.

Chaque influenceur a eu droit à son propre filtre, inspiré de son univers personnel. Les influenceurs faisaient ensuite la promo de leurs filtres, invitant leurs 500 fans les plus rapides à l’utiliser pour bénéficier de l’offre promotionnelle.

11. Les nouveaux profils d’influenceurs

Les Influenceurs Gaming

Les influenceurs gaming se retrouvent de plus en plus sur le devant de la scène et n’intéressent plus seulement les marques de boissons énergisantes ou d’ordinateurs.

En août 2019, la mégastar de Fortnite Tyler Blevins, plus connue sous le nom de Ninja, a conclu un partenariat pluriannuel avec Adidas. Plus tôt en 2019, en Chine, Nike a signé un accord pour devenir le partenaire officiel et exclusif des joueurs de la League of Legends Pro League (LPL). La société a même fait appel au joueur de la LPL Uzi pour qu’il apparaisse dans l’une de ses campagnes.

Les marques de beauté collaborent aussi avec les joueuses. En mars 2019, la streameuse Pokimane a lancé une palette de maquillage en collaboration avec la marque Winky Lux. En février 2019, Mac Cosmetics s’est associé au jeu pour mobile Tencent Honor of Kings en Chine pour lancer une édition limitée de rouges à lèvres, épuisée dans les 24 heures.

Même le luxe se prête au jeu. Louis Vuitton s’est associé à Riot Games en septembre 2019 pour proposer deux « skins de prestige » uniques pour les champions de la League of Legends. Celles-ci sont conçues par Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections féminines de Louis Vuitton.

Et en France ?

De nombreux influenceurs gaming se démarquent sur Twitch et se retrouvent sur le devant de la scène avec des initiatives comme le Zevent, projet caritatif qui a récolté 3.5 Millions d’euros pour l’Institut Pasteur.

Intéressant aussi de remarquer la toute récente collaboration entre Nike et Squeezie. Même si ce dernier est sorti de la sphère gaming pour proposer du contenu plus grand public, la marque Nike l’a approché pour créer du contenu autour du sport pendant un an.

Les duos d’influenceurs

Une autre nouvelle tendance, qui s’installe chez les influenceurs : les duos !

Les duos d’influenceurs sont une solution maline pour les marques qui cherchent à exploiter deux esprits créatifs. Qu’il s’agisse de jumeaux, de frères et sœurs, de couples ou de partenaires créatifs, les duos auront certainement deux fois plus d’impact pour votre prochaine campagne.

Avec les duos, il y a un niveau accru de créativité qui ne résulte pas nécessairement du travail avec une seule personne.

Par exemple avec des jumeaux, vous pouvez présenter deux variations différentes d’un produit.

Avec un couple qui partage le même compte, vous pouvez mettre en avant des produits sous l’angle “cadeau à offrir” de manière beaucoup plus naturelle et une histoire personnelle peut être racontée.

D’une manière générale, les fans aiment voir les influenceurs qu’ils connaissent interagir entre eux de manière authentique. Par conséquent, les contenus mettant en scène des influenceurs qui ont une relation authentique tendent à générer un fort engagement de la part de leurs abonnés.

Aussi, si vous travaillez avec deux influenceurs qui sont de bons amis dans la vie réelle, vous pourrez obtenir plus de contenu organique. Ces deux influenceurs vont à un événement ensemble, prennent des photos ou créent des vidéos ensemble et peuvent se répondre entre elles publiquement.

Alors laquelle de ces tendances vous inspirent le plus ? Allez-vous lancer des collaborations avec des influenceurs gaming ? Créer votre propre filtre sur Instagram ?

