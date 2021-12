EN BREF

Tradelab et Meltwater

Identifier les tendances

"Nous sommes sur un marché très dynamique, dont beaucoup de tendances proviennent des Etats-Unis. Ces outils nous permettent d'identifier ces sujets en amont, afin d'être les premiers à pouvoir les exploiter. Dès que je juge une actualité pertinente, je la transfère au responsable du service concerné : R&D, Data Rangers ou encore Account Management. Cette réactivité nous permet de garder une avance sur notre marché."

Surveiller la concurrence

"Avec la fonction newsletter, nous diffusons en interne toutes les informations que la plateforme nous remonte. Innovations, actualités, concurrence, en France et à l'international. Ainsi nos équipes restent informées sur leur marché et montent en compétence. Ce fut particlièrement utile lorsque nous avons ouvert notre nouveau bureau en Italie par exemple, pour identifier rapidement les concurrents, leur positionnement marketing et leur réputation dans les médias."

Engager des influenceurs

"Meltwater nous permet de remonter toutes les infos sur nous et notre secteur. Ainsi nous repérons les journalistes intéressés par notre structure et nous pouvons les contacter grâce aux informations disponibles sur leur profil. Ce contact direct est plus apprécié par les journalistes. Nous sommes désormais reconnus dans la presse spécialisée."

— Christopher Mariel, Head of Marketing & Communications - Tradelab