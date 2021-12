L’intérêt d’attirer l’attention d’un journaliste ou d’un influenceur pour faire parler de soi n’est plus à démontrer. Cependant, les journalistes et influenceurs sont très prisés et n’ont ni le temps ni l’envie de traiter toutes les demandes qui leur sont faites.

Alors comment faire pour attirer leur attention aujourd’hui ?

Pour répondre à cette question, Meltwater s'est associé à Jérôme Colombain qui a partagé avec nous des astuces et conseils pour attirer l'attention des journalistes et influenceurs dans cet ebook.

Découvrez les trois étapes clés pour réussir à intéresser les journalistes et faites parler de vous dans la presse !

A Propos de l'Auteur

Jérôme Colombain est journaliste sur France Info, spécialiste de l’actualité des technologies, où il présente chaque jour la chronique Nouveau Monde. Il est également co-fondateur, avec François Sorel, de la chaîne vidéo d’actualité high-tech 01netTV.com (ex La Chaîne Techno).

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur les technologies (éditions Milan). Il est diplômé de l’Institut du Journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA).