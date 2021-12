San Francisco, CA (19 Mars 2018) – Meltwater, entreprise pionnière de la media intelligence, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de DataSift, plateforme de collecte et d’analyse de données, qui extrait des insights en temps réel des réseaux sociaux et autres sources online, tout en assurant une protection intégrale de la vie privée des internautes. Cette acquisition, la sixième pour Meltwater depuis l’année dernière, va renforcer sa plateforme d’intelligence compétitive Outside Insight.

"En associant les avancées en matière de machine learning et la vaste quantité d’informations accessibles en ligne, vous pouvez suivre les Cinq Forces de Porter en temps réel, pour identifier les opportunités stratégiques et les menaces pour votre entreprise. Les dirigeants qui saisissent ces nouvelles opportunités sont munis d’un avantage considérable sur leurs concurrents." explique Jorn Lyseggen, fondateur et CEO de Meltwater. "DataSift a construit une plateforme évolutive, qui laisse les développeurs créer leurs propres modèles d’analyse. Associée aux données que Meltwater collecte et à nos capacités en matière d’Intelligence Artificielle, les développeurs sont désormais capables d’amener la veille stratégique au niveau supérieur. En créant de nouvelles applications ou en améliorant celles déjà existantes, ils pourront extraire de nouveaux types d’informations et d’alertes qui ne sont accessibles que grâce aux données externes."

Meltwater et DataSift sont munis des partenariats, des données et des IA adéquates pour servir le marché croissant de la veille stratégique. Tim Barker, CEO de DataSift et Lorenzo Alberton, son CTO, ont rejoint l’équipe de Meltwater et feront profiter de leur expertise et de leur leadership au développement de la plateforme Outside Insight.

"Nous partageons la même vision et la même passion. Notre objectif est d’améliorer l’accès aux données et aux algorithmes nécessaires pour extraire des insights stratégiques parmi les informations externes à votre entreprises" ajoute le CEO de DataSift Tim Barker. "Alors que les entreprises tech sont en train de bâtir leurs propres bases de données propriétaires, nous sommes très heureux de rejoindre un acteur bien établi de ce secteur, pour créer une plateforme open data qui respecte la confidentialité du public et qui s’adresse aux data scientists et développeurs."

Fondé en 2010, DataSift a établie plus de 15 partenariats stratégiques, avec notamment WordPress, Facebook et LinkedIn. Leurs équipes ont créé un écosystème qui permet aux développeurs de mettre en place des analyses et de les inclure dans leurs softwares et applications. La technologie de DataSift applique l'anonymisation, l'agrégation et la rédaction pour fournir des insights tout en protégeant l’identité des utilisateurs.

Les clients de DataSift vont désormais avoir accès à la plateforme de Meltwater et à ses modèles d’IA pour extraire des insights, et vont pouvoir travailler avec un partenaire expérimenté, avec une expertise locale dans plus de 55 marché sur six continents.

"La plateforme de Meltwater analyse les données en ligne depuis plus de dix ans, et nous investissons dans le développement de méthodes basées sur des IA pour identifier des informations actionnables à partir de ces données non structurées." précise Aditya Jami, Senior Director of Engineering et Head of AI de Meltwater. "La plateforme d’analyse de DataSift est une bonne addition à ce que nous avons développé de notre côté, surtout en ces temps où se développent les inquiétudes sur le respect de la vie privée et des régulations comme la GDPR. La technologie de DataSift jouera également un rôle phare dans l’intégration de nos récentes acquisitions."

A propos de Meltwater

Meltwater, entreprise pionnière de la media intelligence, donne aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour rester en avance sur leurs concurrents. Plus de 26 000 entreprises utilisent la plateforme de media intelligence de Meltwater pour rester informées des milliards de conversations en ligne et pour extraire les insights pertinents et stratégiques pour leur marque. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'analyse de données, Meltwater apporte à ses clients un service global avec une expertise locale de ses 55 bureaux répartis sur six continents. . Meltwater s'est également engagé à développer l'écosystème de la data science avec MEST, un incubateur et une école pour entrepreneurs pan-africains, et Shack15, une communauté dédiée à la data science. Pour plus d’informations, retrouvez Meltwater sur Twitter, Facebook, Linkedln ou visitez Meltwater.com

A propos de DataSift

DataSift est le leader en Human Data Intelligence. Chaque jour, DataSift transforme des milliards de données générées par des humains en business intelligence. La plateforme PYLON de DataSift extrait des informations actionnables tout en respectant la vie privée des internautes. Fondé en 2010 à Reading, au Royaume-Uni, DataSift alimente un écosystème de développeurs qui créent des solutions pour les agences, les développeurs d'applications et les marques. Plus d'informations sont disponibles sur DataSift.com