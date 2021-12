L’acquisition de Sysomos permet à Meltwater de fournir des analyses détaillées des données collectées à la fois dans la presse en ligne et sur les médias sociaux, via une plateforme unique.

San Francicso, CA (24 Avril 2018) – Meltwater, entreprise pionnière de la media intelligence, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Sysomos, société leader de l’analyse et de l’engagement sur les réseaux sociaux. L’addition de Sysomos à l’offre de l'entreprise de Media Intelligence va permettre aux entreprises de faire des analyses poussées sur les réseaux sociaux, la presse et d’autres types de contenus depuis une seule et même plateforme, permettant à Meltwater d’accomplir sa mission : donner accès aux entreprises aux insights issus des données externes.

"Toutes les entreprises de social analytics s’intéressent aux données sociales de manière isolée, limitant les enseignements possible pours les marques et entreprises" précise Jorn Lyseggen, fondateur et CEO de Meltwater. "Avec l’acquisition de Sysomos, nous pouvons analyser avec précision les données presses et sociales sur un tableau de bord unique et trouver les corrélations entre ces deux canaux, permettant d’apporter un contexte précis aux données sociales et des indicateurs tels que l’engagement pour les données presse".

La division Media Intelligence de Meltwater va désormais proposer la veille presse en apportant des données sociales comme l’engagement. Sysomos devient la division Social Analytics de Meltwater, avec pour mission de fournir aux marques et aux équipes marketing des insights précis, pertinents, en temps réel.

"Rejoindre les équipes de Meltwater est l’occasion pour nos clients de profiter du leadership et de la portée internationale d’une des premières entreprises SaaS du monde", ajoute Peter Heffring, ancien CEO de Sysmos, désormais directeur de la division Social Analytics. "Afin d’améliorer la recherche et l’analyse de notre plateforme, nous nous appuierons sur les technologies d’intelligence artificielle et les informations collectées par Meltwater. Cela donnera à nos clients le contexte nécessaire pour une meilleure compréhension de leurs environnements sociaux."

Faisant suite à l’acquisition de DataSift du mois dernier, celle de Sysomos permet à Meltwater de consolider sa place de leader de la Media Intelligence et des Social Analytics. "Il n’est pas suffisant de fournir à nos clients des données brutes – les entreprises ont besoin de pouvoir en tirer des insights pertinents. Entre les données que nous collectons, les analyses de Sysomos et nos technologies d’IA, nous sommes en mesure de fournir des insights stratégiques qui peuvent changer la donne pour nos clients", spécifie Niklas de Besche, Executive Director of Product chez Meltwater.

L’acquisition de Sysomos est la septième acquisition de Meltwater sur les 18 derniers mois.

A propos de Meltwater

Meltwater, entreprise pionnière de la media intelligence, donne aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour rester en avance sur leurs concurrents. Plus de 26 000 entreprises utilisent la plateforme de media intelligence de Meltwater pour rester informées des milliards de conversations en ligne et pour extraire les insights pertinents et stratégiques pour leur marque. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’analyse de données, l'entreprise apporte à ses clients un service global avec une expertise locale de ses 55 bureaux répartis sur six continents. Meltwater s’est également engagé à développer l’écosystème de la data science avec MEST, un incubateur et une école pour entrepreneurs pan-africains, et Shack15, une communauté dédiée à la data science. Pour plus d’informations, visitez Meltwater.com

A propos de Sysomos

Sysomos est le leader mondial en social analytics et social management, permettant aux marques et aux agences de transformer des insights data-driven en opportunités actionnables pour leurs stratégies d’engagement. Leur plateforme permet à leurs clients de chercher, découvrir, écouter, publier, engager et analyser sur leurs différents earned, owned et paid media. Sysomos apporte ses services à plus de 1200 clients, dont 80% des agences et marques leaders mondiales. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Sysomos.com