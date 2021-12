Den richtigen Unterhaltungen folgen

Verschaffen Sie sich einen Einblick in die Meinungen und Äußerungen der Menschen über Ihre Marke in den sozialen Medien und in den News.

Sentimentanalysen

Halten Sie die Tonalität rund um die Unterhaltungen Ihrer Zielgruppe im Auge. Verfolgen Sie bestimmte Keywords, die für Ihre Marke, Ihre Branche und Ihre Mitbewerber relevant sind, damit Sie Probleme und Krisen schnell erkennen und angehen können.

Wettbewerbsanalysen

Verfolgen Sie die Konversations- und Engagement-Metriken rund um die Erwähnungen Ihrer wichtigsten Konkurrenten in sozialen Netzwerken und in den Medien. Gewinnen Sie potenzielle Kunden und verbessern Sie Ihr Produktangebot durch Wettbewerbs-Benchmarking.

Marktanalysen

Verfolgen Sie Gespräche innerhalb Ihrer Branche, um Trends und Chancen zu erkennen. Durch die Beobachtung von negativem Sentiment können neue Produktmöglichkeiten ermittelt werden, während Ihnen positives Sentiment die Gelegenheit gibt, die erzielten Erfolge in Ihrer Branche zu feiern.